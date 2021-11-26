АНДРОС (др.-греч. Ἄνδρος)

Остров в Эгейском море , самый северный из островов Киклад , ныне Андро.

Площадь Андроса составляет 380 кв. км, высшая точка – 994 м. На острове есть плодородные долины, прикрытые от морского ветра горами. Единственная безопасная гавань на Андросе – Гаврион на северо-западе.

В X в. до н.э. Андрос заселяется ионийцами, в темные века прослеживаются связи с Фессалией и Эвбеей . В VII в. до н.э. жители Андроса выводят во Фракию колонии Аканф, Стагир и Сану, а в Македонию – Аргил. Во время похода Ксеркса на Грецию остров выступил на стороне персов (его флот сражался при Саламине против греков), позже его безуспешно осаждали греческие силы. Андрос все же был включен в состав I Афинского морского союза и был должен вносить форос в 12 талантов (позже эта сумма была снижена до 6). В 450 г. до н.э. на остров выводится афинская клерухия. В III в. до н.э. он переходит под контроль македонян, затем его занимает Аттал I (200 г. до н.э.). Позже он перешел под власть римлян со всем Пергамским царством.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев