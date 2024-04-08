5 класс | История Древнего мира

Неандертальцы. История несостоявшегося человечества

Вишняцкий Л.

Неандертальцы не были нашими прямыми предками, но, тем не менее, они наши ближайшие родственники, и у нас с ними очень много общего. Называть их тупиковой ветвью эволюции, по мнению автора этой книги, столь же неверно, как неверно применять этот эпитет по отношению, скажем, к коренному населению Тасмании и другим первобытным популяциям людей, уничтоженным в результате европейской колонизации. Скорее, неандертальцев следует считать "дублерами" гомо сапиенс, запасным вариантом антропогенеза. Почему же история выбрала нас, а не их? Как происходил этот выбор? Что сыграло в нем решающую роль? Был ли он предопределен заранее или зависел больше от привходящих и потому во многом случайных обстоятельств? Автор рассматривает эти и многие другие вопросы, попутно суммируя и в доступной для неспециалистов форме излагая то, что известно сейчас о происхождении и эволюционной истории неандертальцев, их умственных и языковых способностях, материальной и зарождавшейся духовной культуре, о динамике их расселения и причинах вымирания. По каждой из перечисленных тем учтены наиболее интересные и важные сведения, имевшиеся в распоряжении палеоантропологии, археологии и смежных с ними наук на середину 2010 г. Книга адресована всем, кого занимает древнейшее прошлое человечества - от академиков до студентов и школьников старших классов.