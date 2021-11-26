ПРИКАЗАНСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРИКАЗАНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века лесных и лесостепных районов Волго-Камского региона.

Вы­де­ле­на и на­зва­на Н.Ф. Ка­ли­ни­ным и А.Х. Ха­ли­ко­вым в начале 1950-х годов по сто­ян­кам в ок­ре­ст­но­стях современного города Ка­зань. Ра­нее вклю­ча­лась в мак­ла­ше­ев­скую куль­ту­ру, «кар­та­ши­хин­скую ста­дию» брон­зо­во­го ве­ка Вол­го- Ка­мья, куль­ту­ру при­волж­ских стоя­нок, лу­гов­скую куль­ту­ру.

Приказанская культура под­раз­де­ля­лась на 4 эта­па: зай­ми­щен­ский (XVI-XV века до н.э.), ба­лым­ско-кар­та­ши­хин­ский (XIV-XIII веков до н.э.), ата­ба­ев­ский (XII-XI веков до н.э.), мак­ла­ше­ев­ский (X-IX веков до н.э.).

С 1970-х годов ис­сле­до­ва­те­ли вер­ну­лись к вы­де­ле­нию осо­бой мак­ла­ше­ев­ской куль­ту­ры , ба­лым­ско-кар­та­ши­хин­ские и ата­ба­ев­ские па­мят­ни­ки Ниж­не­го При­ка­мья бы­ли от­не­се­ны к лу­гов­ской, ме­жов­ской или сус­кан­ской куль­ту­рам. Таким образом, в рам­ках соб­ст­вен­но Приказанской культуры ос­та­ёт­ся лишь её зай­ми­щен­ский этап, хо­тя дис­кус­сия о древ­но­стях Приказанской культуры про­дол­жа­ет­ся.

Па­мят­ни­ки зай­ми­щен­ско­го эта­па Приказанской культуры кон­цен­три­ру­ют­ся в ни­зовь­ях Ка­мы и при­ле­гаю­щем По­вол­жье. По­се­ле­ния площадью 1000-1500 м2 рас­по­ло­же­ны на над­лу­говых тер­ра­сах и дю­нах. В Зай­ми­ще 3 ис­сле­до­ва­ны три со­еди­нён­ные пе­ре­хо­да­ми по­лу­зем­лян­ки (5,6×5,4 м; 9×9 м; 10× 10 м), «жерт­вен­ник» [ко­ст­ри­ще диа­мет­ром 5,5 м (толь­ко из верх­не­го слоя из­вле­че­но 1700 фраг­мен­тов ке­ра­ми­ки; 2 мед­ные пла­сти­ны; ка­мен­ные из­де­лия, в том числе 50 скреб­ков, 10 но­жей, 13 на­ко­неч­ни­ков стрел, от­ще­пы; свыше 200 кос­тей ко­ро­вы и ло­ша­ди), ок­ру­жён­ное 24 мел­ки­ми ко­ст­ра­ми и 3 яма­ми]. Тру­по­по­ло­же­ния в грун­то­вых ямах, вы­тя­ну­ты на спи­не, ори­ен­ти­ро­ва­ны но­га­ми к ре­ке или па­рал­лель­но ей. В кон­це зай­ми­щен­ско­го эта­па под воз­дей­ст­ви­ем степ­ных куль­тур по­яв­ля­ют­ся не­вы­со­кие кур­га­ны со скор­чен­ны­ми кос­тя­ка­ми.

Ке­ра­мические со­су­ды - горш­ко­вид­ные с уп­ло­щён­ным или пло­ским дни­щем и пря­мой вер­ти­каль­ной или ото­гну­той гор­ло­ви­ной, а так­же бан­ко­вид­ные; в верх­ней по­ло­ви­не не­ред­ко ук­ра­ше­ны от­тис­ка­ми гре­бен­ча­то­го штам­па, врез­ны­ми и про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми, «жем­чу­жи­на­ми» по гор­лу. Ка­мен­ные че­реш­ко­вые и с усе­чён­ным ос­но­ва­ни­ем на­ко­неч­ни­ки стрел, но­жи, скреб­ки, мо­ло­ты и так далее. Брон­зо­вые ши­лья, но­жи, ры­бо­лов­ные крюч­ки и другие, сви­де­тель­ст­ва ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (гли­ня­ные тиг­ли, ош­ла­ков­ка) не­мно­го­чис­лен­ны. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ско­то­вод­ст­во при су­ще­ст­вен­ной ро­ли охо­ты и рыб­ной лов­ли. Приказанская культура сфор­ми­ро­ва­лась на ба­зе наи­бо­лее восточных групп во­ло­сов­ской куль­ту­ры при воз­дей­ст­вии аба­шев­ской куль­ту­ры и ран­не­сруб­ной (по­кров­ской) куль­ту­ры.

Зай­ми­щен­ские тра­ди­ции про­сле­жи­ва­ют­ся как суб­страт­ные в бо­лее позд­них куль­ту­рах Вол­го-Ка­мья.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)