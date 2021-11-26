ПЕРВОБЫТНОСТЬ
ПЕРВОБЫТНОСТЬ - первоначальный период в истории человечества.
Основную информацию о первобытности получают, опираясь на данные археологии, социально-культурной и физической антропологии и фольклористики. Понятие первобытность сформировалось в XVIII-XIX веках. Согласно первым периодизациям первобытности А. Фергюсона и Л.Г. Моргана, первобытность соответствовала эпохам «дикости» и «варварства». В археологической периодизации первобытность обычно совпадает с каменным веком, а конец её приходится на эпоху раннего металла. Наиболее полно теория первобытности была развита в марксистском обществоведении, определявшем её как первую в истории общественно-экономическую формацию - «первобытно-общинный строй», или первобытный коммунизм.
Долгое время в периодизации первобытности различали гипотетические эпохи матриархата и патриархата. В середине XX века советские учёные П.П. Ефименко, М.О. Косвен, А.И. Першиц и др. предложили периодизации первобытности, критерием которых была эволюция форм собственности и семейных отношений, степень разделения труда и т.п. Выделялись эпохи: «первобытного стада», характеризующегося отсутствием семьи и брака (промискуитетом); «общинно-родового строя» со сложившимися институтами рода и первобытнойобщины; «поздней первобытности», когда происходит разложение общинно-родового строя, связанное с возникновением скотоводства, плужного земледелия (смотри Пахотные орудия) и обработки металлов, элементов эксплуатации и частной собственности. В эпоху поздней первобытности возникает первая форма потестарной организации - вождество.
Период первобытности заканчивается с возникновением государств (смотри в статье Политогенез).