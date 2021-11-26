МЯОДИГОУ

Ком­плекс ар­хео­ло­гич . па­мят­ни­ков позд­не­го не­оли­та и эне­о­ли­та у современной деревни Мяо­ди­гоу (у. Шань­сянь, пров. Хэ­нань, Ки­тай ).

От­крыт в 1956. Рас­коп­ки в 1956–57. Вы­де­ля­ют до 5 эта­пов, ра­нее от­но­си­мых к куль­ту­рам Ян­шао и Лун­шань (не­ка­либ­ро­ван­ные ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты со­от­вет­ст­вен­но: 3280±100 и 2955± 170; 2310± 95 и 2190± 90 до н. э.); в совр. ис­сле­до­ва­ни­ях эти ма­те­риа­лы рас­смат­ри­ва­ют как эта­ло­ны для вы­де­ле­ния куль­тур М.1 и М.2.

Куль­ту­ра М.1 (позд­ний не­олит ; ок. 3300–2800 до н. э.) сло­жи­лась на ос­но­ве од­но­го из аг­рар­ных оча­гов зо­ны Ср. Ху­ан­хэ (ме­ж­ду раз­во­ро­том Ху­ан­хэ на вос­ток и вхо­дом её в уще­лье Сань­мынь­ся), к вос­то­ку от аг­рар­но­го оча­га Ср. Вэй­хэ (см. в ст. Ки­тай, раз­дел Древ­ней­шие ар­хеоло­ги­че­ские куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая). Сме­ни­ла куль­ту­ру ср. не­о­ли­та Сань­ли­цяо (ок. 4000–3300 до н. э.). На не­ко­то­рое вре­мя рас­про­стра­ни­лась в час­ти бас­сей­на Вэй­хэ, где слои М.1 на ря­де па­мят­ни­ков пе­ре­кры­ва­ют слои куль­ту­ры Бань­по 1 или Шиц­зя (ок. 3200 – 2900 до н. э.), но со­от­но­ше­ние М.1 с др. па­мят­ни­ка­ми этих куль­тур во мно­гом не­яс­но. Влия­ние М.1 дос­ти­га­ло вер­хо­вь­ев Вэй­хэ и тер­ри­то­рий к югу от хреб­та Цинь­лин в бас­сей­не р. Хань­шуй. Пря­мо­уголь­ные и квад­рат­ные (встре­ча­ют­ся ок­руг­лые) в пла­не по­лу­зем­лян­ки (ти­пич­ны квад­рат­ные, с очаж­ной ямой у вхо­да) и на­зем­ные со­ору­же­ния; есть с опор­ны­ми стол­ба­ми на ка­мен­ной по­душ­ке, двух­ка­мер­ные, с по­лом, вы­мо­щен­ным че­реп­ка­ми. Мно­го хо­зяйств. ям. По­гре­бе­ния в пря­мо­уголь­ных ямах, тру­по­по­ло­же­ния вы­тя­ну­ты на спи­не го­ло­вой на се­ве­ро-за­пад. В от­ли­чие от до­ли­ны р. Вэй­хэ нет вто­рич­ных и кол­лек­тив­ных за­хо­ро­не­ний. Плос­ко­дон­ные мис­ки из вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ной гли­ны; мно­го­чис­лен­ны и раз­но­об­раз­ны ча­ши, горш­ки (с пло­ским и ко­нич. дном, еди­нич­ны круг­ло­дон­ные и на трёх нож­ках – три­по­ды), ба­ноч­ные со­су­ды (спе­ци­фич­ны оваль­ные в пла­не), в т. ч. с рас­се­чён­ным ва­ли­ком, ви­ди­мо, за­ме­няв­шим руч­ки; кув­ши­ны с вы­со­ким рас­ши­ряю­щим­ся гор­лом; уни­ка­лен три­под в ви­де пе­ре­нос­ной печ­ки; с тра­ди­ция­ми Бань­по 1 свя­за­ны ам­фо­ро­об­раз­ный и плос­ко­дон­ный со­су­ды с ва­ли­ком на гор­ле, но без ру­чек. Есть из­де­лия на гон­чар­ном кру­ге. По­ка­за­тель­на рос­пись в верх­ней по­ло­ви­не или тре­ти со­су­да; осн. мо­ти­вы – цве­ток с «об­щи­ми» ли­сть­я­ми (как в куль­ту­ре Да­дунь­цзы 1, зо­на Шань­дун), свет­лые ду­ги с тём­ной точ­кой на ус­лов­ной хор­де, «рас­пав­ший­ся цве­ток» и др. Спе­ци­фич­ны ке­ра­мич. дис­ки и ду­ги, в т. ч. по­кры­тые рас­се­чён­ным ва­ли­ком; есть пряс­ли­ца. Ка­мен­ные шли­фов. то­по­ры под­тра­пе­цие­вид­ной фор­мы и со скруг­лён­ны­ми края­ми, с от­вер­сти­ем в ср. час­ти; тёс­ла; раз­но­об­раз­ные по фор­ме и раз­ме­рам мо­ты­ги (ха­рак­тер­ны фор­мы, близ­кие к ок­руг­лым, не­боль­шо­го диа­мет­ра, с об­би­ты­ми края­ми); пря­мо­уголь­ные с ок­руг­лён­ны­ми уг­ла­ми но­жи с от­вер­сти­ем для ру­ко­яти, кре­пив­шей­ся по цен­тру. Куль­ту­ру М.1 сме­ня­ет куль­ту­ра Си­ван­цунь (ок. 2800 – 2400 до н. э.; на па­мят­ни­ке М. не пред­став­ле­на), её – куль­ту­ра М. 2, их про­ис­хо­ж­де­ние не­яс­но.

В куль­ту­ре М.2 (эне­о­лит; ок. 2500–2000 до н. э.) из­вест­ны ок­руг­лые в пла­не до­ма-по­лу­зем­лян­ки с опор­ны­ми стол­ба­ми, в т. ч. цен­траль­ным, есть с уд­ли­нён­ным по­ло­гим вхо­дом. Мно­го­чис­лен­ны хо­зяйств. ямы; изу­ча­лись пе­чи для об­жи­га ке­ра­ми­ки. По­гре­бе­ния – оди­ноч­ные тру­по­по­ло­же­ния, в осн. вы­тя­ну­тые на спи­не го­ло­вой на се­вер с не­боль­шим от­кло­не­ни­ем на вос­ток. По­яв­ля­ют­ся со­су­ды (горш­ки, уд­ли­нён­ные круж­ки и др.) с ор­на­мен­та­ци­ей вер­ти­каль­ны­ми или диа­го­наль­ны­ми рас­чё­са­ми по ту­ло­ву, в т. ч. ба­ноч­ные с не­сколь­ки­ми ря­да­ми рас­се­чён­ных ва­ли­ков на ту­ло­ве; ча­ши плос­ко­дон­ные без под­до­нов, на низ­ком сплош­ном или по­лом под­до­не, есть глу­бо­кие, с руч­ка­ми-на­ле­па­ми; три­по­ды: ци­лин­д­рич. гор­шок с руч­ка­ми-на­ле­па­ми и пло­ским дном на сплош­ных нож­ках с вдав­ле­ни­ем на тор­це нож­ки (влия­ние юга оча­га Древ­нее При­мо­рье), ме­ст­ная фор­ма – кув­шин с рас­ши­ряю­щим­ся гор­лом и би­ко­ни­че­ским ту­ло­вом (без ру­чек) на по­лых нож­ках. На позд­нем эта­пе по­яв­ля­ют­ся имею­щие руч­ку кув­ши­ны на по­лых нож­ках, в ре­гио­не ха­рак­тер­ные для бо­лее позд­не­го вре­ме­ни (но в куль­ту­ре Сун­цзэ на Ниж­ней Янц­зы из­вест­ны с 3500–2500 до н. э.). Един­ст­вен­ный рас­пис­ной (3 пе­ре­се­каю­щие­ся по­ло­сы) со­суд – гор­шок. Из­вест­ны пе­ре­нос­ные вы­со­кие ке­ра­мич. печ­ки с 2 от­вер­стия­ми ввер­ху. Ка­мен­ные тре­уголь­ные на­ко­неч­ни­ки стрел (ред­ко – с вы­ем­кой у ос­но­ва­ния); мо­ты­ги; срав­ни­тель­но уз­кие под­пря­мо­уголь­ные шли­фов. то­по­ры; тёс­ла (спе­ци­фич­ны под­тре­уголь­ные). В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва М. 1 и М. 2 – про­со­вод­ст­во (в М. 2 еди­нич­ны сви­де­тель­ст­ва по­треб­ле­ния пше­ни­цы), жи­вот­но­вод­ст­во (ро­га­тый скот, сви­ньи, со­ба­ки, ку­ры). М. 2 сме­ни­лась куль­ту­рой Сань­ли­цяо 2.

Автор статьи: Д. В. Де­о­пик, М. Ю. Уль­я­нов.

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