МУЖСКИЕ СОЮЗЫ
МУЖСКИЕ СОЮЗЫ - первобытный социальный институт, объединявший мужчин - членов разных деревенских или большесемейных общин.
Мужские союзы представляли собой надобщинный уровень социальной организации. Генетически связаны с мужским домом. Мужские союзы осуществляли от имени предков регулятивные и контрольные функции, организовывали обществ. работы и проводили инициации.
Мужские союзы отличались корпоративностью, ритуальным единством, часто имели тайные (мужские) языки. В Мужских союзях существовала, как правило, иерархия рангов, восходящая к возрастная организации Мужских союзов обычно трактуются как органы раннеполитической власти (смотреть Потестарная организация), защищавшие собственность, престиж и привилегии своих членов (нередко путём запугивания и прямого насилия над непосвящёнными).
Членство в Мужских союзах после уплаты вступительного взноса (как правило, символического) обеспечивало дополнительные возможности для приобретения богатства и повышения социального статуса. Наиболее распространены в Западной Африке и Меланезии, известны также в Микронезии и у индейцев Северной Америки, в пережитках - у многих народов древности (спартанцы, кельты, германцы, скифы, китайцы) и современности (нуристанцы, горные таджики, грузины-хевсуры). Смотреть также Тайный союз.