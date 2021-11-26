МСТИНСКАЯ КУЛЬТУРА
МСТИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура конца V-го - IV-го тысячелетия до н. э. в северной части Валдайской возвышенности, включая бассейн реки Мста.
Исследование памятников с 1880-х годов; как особая культура выделена и названа М.П. Зиминой в 1970-х годах на основе материалов памятников, исследованных ею в среднем течении реки Мста. Подразделяется на 2 этапа, соответствующих среднему и позднему неолиту. В.В. Сидоров расcматривает памятники Мстинской культуры в рамках Моложско-Мстинской культуры с моложским и мстинским локальными вариантами, отмечая для последнего существенное влияние льяловской культуры.
Поселения по берегам озёр, рек, в том числе на островах. Прямоугольные в плане, слегка углублённые дома, на раннем этапе площадью до 20 м2, на позднем - до 60 м2. В ряде случаев прослежены кострища, конструкции из кольев и жердей, кора для покрытия крыши. Известны могильники; трупоположения в овальных или подпрямоугольных в плане ямах, вытянутые на спине головой в основном на восток и юго-восток, сопровождал обильный инвентарь.
Керамические сосуды лепные, выполнены жгутовым способом, в основном с дресвой в тесте; имели полуяйцевидную форму с приострённым дном, нередко прямые венчики, в том числе со скосом изнутри. Внешняя поверхность сосудов покрыта сплошным зональным орнаментом, выполненным с помощью овальных и разной формы парных ямок, отпечатков гребёнки, намотанных на палочки верёвочек, костяных штампов.
Среди каменных орудий (кремень, сланец) выделяются скребки, наконечники копий и стрел, разнообразные рубящие предметы (долота, топоры, топорики). Из кости сделаны гарпуны, наконечники стрел, лощила и др. Есть находки деревянных луков, стрел, ковшей, плошек, рукоятей и т. д. Многочисленны украшения из янтаря (пуговицы с V-образным сверлением, пронизи, кольца, подвески и др.) и зубов животных, антропоморфные (в основном из кремня) и зооморфные изображения из кремня, дерева, кости.
В основе хозяйства охота (лось, бобр, медведь, волк, куница, разнообразные птицы), рыболовство (в том числе сетями), собирательство. Культура сложилась, видимо, на основе местных культур мезолита и раннего неолита. Позднее на территории культуры появляются древнейшие памятники с сетчатой керамикой, близкие волосовской культуре (общности).