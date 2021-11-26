ЛЬЯЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛЬЯЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура развитого неолита (IV-е тысячелетие до н. э.) в Волго-Окском междуречье.
Ряд исследователей объединяют в понятие Льяловская культура почти все культуры ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности. Выделена Б. С. Жуковым в 1925 году после раскопок стоянки у села Льялово (Московская область) близ города Зеленоград. Стоянки расположены на берегах озёр и рек. Изучались крупные (до 140 м2) вытянутые дома с очагами, как наземные, так и полуземлянки с двускатной крышей. Рядом с поселениями известны грунтовые могильники; трупоположения на спине, иногда с небогатым инвентарём, в основном украшениями. Характерны лепные керамические сосуды полуяйцевидной формы с округлым (иногда чуть приострённым) дном, с добавками толчёного гранита или песка в тесте; вся внешняя поверхность покрыта сплошным зональным орнаментом из ямок, сделанных белемнитом, разнообразных отпечатков гребенчатого штампа, «полулунных» вдавлений. В основном служили для приготовления и хранения пищи, но есть и миниатюрные сосуды, возможно ритуальные. На основании изменений в орнаментации сосудов выделяют 4 периода Льяловской культуры: архаичный, ранний, развитой, поздний. Кремнёвые скребки, ножи, скобели, наконечники стрел и копий и другое выполнены, как правило, на отщепах, с двусторонней ретушью. Костяные изделия сохраняются плохо, есть наконечники стрел, проколки и др. Известны берестяной «кошель», сшитый жильной нитью, деревянные колотушки, ковши, копья, луки, стрелы, вёсла, лыжи, изделия из лыка и др. В основе хозяйства - охота (лось, бобр, олень, кабан, боровая и водоплавающая птица и др.), рыболовство, собирательство. Известна собака.
Долгое время Льяловская культура считалась древнейшей неолитическойкультурой центра Европ. части современной России, восходящей к традициям местного мезолита. Открытие верхневолжской культуры показало, что эта культура предшествует Льяловской культуре, и периодизация волго-окского неолита была изменена. В начале III-го тысячелетия Льяловская культура сменяется волосовской культурой.