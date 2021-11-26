ЛЬЯЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА

ЛЬЯЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра раз­ви­то­го не­оли­та (IV-е тысячелетие до н. э.) в Вол­го-Ок­ском ме­ж­ду­ре­чье.

Ряд ис­сле­до­ва­те­лей объ­е­ди­ня­ют в по­ня­тие Льяловская культура поч­ти все куль­ту­ры ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской общ­но­сти. Вы­де­ле­на Б. С. Жу­ко­вым в 1925 году по­сле рас­ко­пок сто­ян­ки у села Лья­ло­во (Мо­с­ков­ская область) близ города Зе­ле­ноград. Сто­ян­ки рас­по­ло­же­ны на бе­ре­гах озёр и рек. Изу­ча­лись круп­ные (до 140 м2) вы­тя­ну­тые до­ма с оча­га­ми, как на­зем­ные, так и по­лу­зем­лян­ки с дву­скат­ной кры­шей. Ря­дом с по­се­ле­ния­ми из­вест­ны грун­то­вые мо­гиль­ни­ки; тру­по­по­ло­же­ния на спи­не, ино­гда с не­бо­га­тым ин­вен­та­рём, в основном ук­ра­ше­ния­ми. Ха­рак­тер­ны леп­ные ке­ра­мические со­су­ды по­лу­яй­це­вид­ной фор­мы с ок­руг­лым (ино­гда чуть при­ос­т­рён­ным) дном, с до­бав­ка­ми тол­чё­но­го гра­ни­та или пес­ка в тес­те; вся внеш­няя по­верх­ность по­кры­та сплош­ным зо­наль­ным ор­на­мен­том из ямок, сде­лан­ных бе­лем­ни­том, раз­но­об­раз­ных от­пе­чат­ков гре­бен­ча­то­го штам­па, «по­лу­лун­ных» вдав­ле­ний. В основном слу­жи­ли для при­го­тов­ле­ния и хра­не­ния пи­щи, но есть и ми­ниа­тюр­ные со­су­ды, воз­мож­но ри­ту­аль­ные. На ос­но­ва­нии из­ме­не­ний в ор­на­мен­та­ции со­су­дов вы­де­ля­ют 4 пе­рио­да Льяловской культуры: ар­ха­ич­ный, ран­ний, раз­ви­той, позд­ний. Крем­нёвые скреб­ки, но­жи, ско­бе­ли, на­ко­неч­ни­ки стрел и ко­пий и другое вы­пол­нены, как пра­ви­ло, на от­ще­пах, с дву­сто­рон­ней ре­ту­шью. Кос­тя­ные из­де­лия со­хра­ня­ют­ся пло­хо, есть на­ко­неч­ни­ки стрел, про­кол­ки и др. Из­вест­ны бе­ре­стя­ной «ко­шель», сши­тый жиль­ной ни­тью, де­ревянные ко­ло­туш­ки, ков­ши, ко­пья, лу­ки, стре­лы, вёс­ла, лы­жи, из­де­лия из лы­ка и др. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (лось, бобр, олень, ка­бан, бо­ро­вая и во­до­пла­ваю­щая пти­ца и др.), ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во. Из­вест­на со­ба­ка.

Дол­гое вре­мя Льяловская культура счи­та­лась древ­ней­шей не­оли­тическойкуль­ту­рой цен­тра Ев­роп. час­ти современной Рос­сии, вос­хо­дя­щей к тра­ди­ци­ям ме­ст­но­го ме­зо­ли­та. От­кры­тие верх­не­волж­ской куль­ту­ры по­ка­за­ло, что эта куль­ту­ра пред­ше­ст­ву­ет Льяловской культуре, и пе­рио­ди­за­ция вол­го-ок­ско­го не­о­ли­та бы­ла из­ме­не­на. В начале III-го тысячелетия Льяловская культура сме­ня­ет­ся во­ло­сов­ской куль­ту­рой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)