КОРЧАЖКИНСКАЯ КУЛЬТУРА
КОРЧАЖКИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура конца бронзового века зоны ленточных боров и проточных озёр Верхнего Приобья.
Кузнецкой котловины, северных районов Горного Алтая.
Своеобразие памятников отмечено Д.Г. Савиновым в 1970-е годы, как особую культуру выделили Ю.Ф. Кирюшин и А.Б. Шамшин в 1980-е годы.
Названа по поселению Корчажка 5 у оз. Иткуль (Зональный р-н Алтайского края, Россия); раскопки Б. Х. Кадикова в 1960-е гг. На основе керамической традиций выделяют фирсовский и иткульский этапы Корчажской культуры; по др. точке зрения, они могут отражать локальное, а не хронологическое своеобразие памятников.
В Барнаульско-Бийском Приобье изучался грунтовый могильник Осинкинский (скорченные на левом боку, ориентированные головой на юго-запад, и вторичные трупоположения в ямах, расположенных рядами); в Кузнецкой котловине - курганы, иногда с прямоугольными каменными оградками под насыпью (скорченные на левом боку трупоположения в неглубоких ямах, реже на поверхности; преобладает северо-восточная ориентировка; над могилами - деревней рамы с покрытием). В могилах и рядом - глиняная посуда, бронзовые однолезвийные и двулезвийные ножи, наконечники копий, долота, рыболовные крючки, подвески, накладки, височные кольца; кремнёвые и костяные наконечники стрел; костяные и роговые накладки, остроги, накладки луков, псалии и др. Поселения на террасах и дюнах; постройки подпрямоугольные (до 30 м2), каркасно-столбовой конструкции: наземные с коридорообразными входами-тамбурами или углублённые (иногда до 2,2 м), в т. ч. литейные мастерские.
В Горном Алтае стационарных поселений нет, известны летники. Баночные и горшковидные керамич. сосуды; орнамент (обычно по всей поверхности) врезной и выполненный гладким (доминирует на позднем этапе) или гребенчатым штампом: чередование зон (ёлочка, сетка, штриховка) с рядом ямок, «жемчужин» или наколов; часто использовались лестничный мотив, меандры, треугольники, желобки, циркульный орнамент.
В основе хозяйства - пастушеское (в Кузнецкой котловине) и отгонное (в Горном Алтае) скотоводство, в Барнаульско-Бийском Приобье также важны рыболовство и охота.
Корчажсккинская культура принадлежит к восточному блоку андроноидных культур (см. Андроновская культура).
Формирование Корчажкинской культуры происходило на основе синтеза андроновской (фёдоровской) культуры Верхнего Приобья и местных групп гребенчато-ямочной керамики культуры (общности). Корчажкинская культура - один из компонентов в сложении востоной группы ирменской культуры и раннего (мыльниковского) этапа большереченской культуры.