КОРЧАЖКИНСКАЯ КУЛЬТУРА

КОРЧАЖКИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура конца бронзового века зоны ленточных боров и проточных озёр Верхнего Приобья.

Куз­нец­кой кот­ло­ви­ны, северных рай­онов Гор­но­го Ал­тая.

Свое­об­ра­зие па­мят­ни­ков от­ме­че­но Д.Г. Са­ви­но­вым в 1970-е годы, как осо­бую куль­ту­ру вы­де­ли­ли Ю.Ф. Ки­рю­шин и А.Б. Шам­шин в 1980-е годы.

На­зва­на по по­се­ле­нию Кор­чаж­ка 5 у оз. Ит­куль (Зо­наль­ный р-н Ал­тай­ско­го края, Рос­сия); рас­коп­ки Б. Х. Ка­ди­ко­ва в 1960-е гг. На ос­но­ве ке­ра­мич еской тра­ди­ций вы­де­ля­ют фир­сов­ский и ит­куль­ский эта­пы Корчажской культуры; по др. точ­ке зре­ния, они мо­гут от­ра­жать ло­каль­ное, а не хро­но­ло­ги­че­ское свое­об­ра­зие па­мят­ни­ков.

В Бар­на­уль­ско-Бий­ском При­обье изу­чал­ся грун­то­вый мо­гиль­ник Осин­кин­ский (скор­чен­ные на ле­вом бо­ку, ори­ен­ти­ро­ван­ные го­ло­вой на юго-за­пад, и вто­рич­ные тру­по­по­ло­же­ния в ямах, рас­по­ло­жен­ных ря­да­ми); в Куз­нец­кой кот­ло­ви­не - кур­га­ны, ино­гда с пря­мо­уголь­ны­ми ка­мен­ны­ми ог­рад­ка­ми под на­сы­пью (скор­чен­ные на ле­вом бо­ку тру­по­по­ло­же­ния в не­глу­бо­ких ямах, ре­же на по­верх­но­сти; пре­об­ла­да­ет северо-восточная ори­ен­ти­ров­ка; над мо­ги­ла­ми - де­ревней ра­мы с по­кры­ти­ем). В мо­ги­лах и ря­дом - гли­ня­ная по­су­да, брон­зо­вые од­но­лез­вий­ные и дву­лез­вий­ные но­жи, на­ко­неч­ни­ки ко­пий, до­ло­та, ры­бо­лов­ные крюч­ки, под­вес­ки, на­клад­ки, ви­соч­ные коль­ца; крем­нё­вые и кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел; кос­тя­ные и ро­го­вые на­клад­ки, ост­ро­ги, на­клад­ки лу­ков, пса­лии и др. По­се­ле­ния на тер­ра­сах и дю­нах; по­строй­ки под­пря­мо­уголь­ные (до 30 м2), кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции: на­зем­ные с ко­ри­до­ро­об­раз­ны­ми вхо­да­ми-там­бу­ра­ми или уг­луб­лён­ные (ино­гда до 2,2 м), в т. ч. ли­тей­ные мас­тер­ские.

В Гор­ном Ал­тае ста­цио­нар­ных по­се­ле­ний нет, из­вест­ны лет­ни­ки. Ба­ноч­ные и горш­ко­вид­ные ке­ра­мич. со­су­ды; ор­на­мент (обыч­но по всей по­верх­но­сти) врез­ной и вы­пол­нен­ный глад­ким (до­ми­ни­ру­ет на позд­нем эта­пе) или гре­бен­ча­тым штам­пом: че­ре­до­ва­ние зон (ёлоч­ка, сет­ка, штри­хов­ка) с ря­дом ямок, «жем­чу­жин» или на­ко­лов; час­то ис­поль­зо­ва­лись ле­ст­нич­ный мо­тив, ме­ан­д­ры, тре­уголь­ни­ки, же­лоб­ки, цир­куль­ный ор­на­мент.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - пас­ту­ше­ское (в Куз­нец­кой кот­ло­ви­не) и от­гон­ное (в Гор­ном Ал­тае) ско­то­вод­ст­во, в Бар­на­уль­ско-Бий­ском При­обье так­же важ­ны ры­бо­лов­ст­во и охо­та .

Корчажсккинская культура при­над­ле­жит к восточному бло­ку ан­д­ро­но­ид­ных куль­тур (см. Ан­д­ро­нов­ская куль­ту­ра).

Фор­ми­ро­ва­ние Корчажкинской культуры про­ис­хо­ди­ло на ос­но­ве син­те­за ан­д­ро­нов­ской (фё­до­ров­ской) куль­ту­ры Верх­не­го При­обья и ме­ст­ных групп гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры (общ­но­сти). Корчажкинская культура - один из ком­по­нен­тов в сло­же­нии востоной груп­пы ир­мен­ской куль­ту­ры и ран­не­го (мыль­ни­ков­ско­го) эта­па боль­ше­ре­чен­ской куль­ту­ры.

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