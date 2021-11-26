КОПТЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

КОПТЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века в горно-лесном Зауралье и лесном Притоболье.

На­зва­на по се­ли­щам Коп­тя­ки 1-20 у Исет­ско­го оз., близ г. Верх­няя Пыш­ма (Сверд­лов­ская обл., Рос­сия), от­кры­тым и ис­сле­до­ван­ным в конце XIX века О.Е. Кле­ром и Н.А. Рыж­ни­ко­вым. Из древ­но­стей ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры вы­де­ле­на в 1960-е годы К.В. Саль­ни­ко­вым; современное по­ни­ма­ние ос­но­ва­но на ра­бо­тах В.Д. Вик­то­ро­вой, В.И. Сте­фа­но­ва, О.Н. Ко­рочко­вой.

Жи­ли­ща кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции. На се­ли­ще Па­лат­ки 1–2 - под­пря­мо­уголь­ная в пла­не по­строй­ка площадь около 45 м2, уг­луб­лён­ная на 0,2 м; в восточной по­ло­ви­не - раз­вал гли­но­бит­ной пе­чи, у цен­тра северной сте­ны - очаг; в северо-восточном уг­лу - гли­ня­ная «ле­жан­ка» выс. 0,3-0,4 м, её западный и южный края об­ли­цо­ва­ны кам­ня­ми; северо-западная часть по­строй­ки (1,4: 2 м) - за по­ло­сой скаль­ных вы­хо­дов (пред­по­ла­га­ет­ся, что это ри­ту­аль­ная пло­щад­ка) най­де­ны со­суд с изо­бра­же­ни­ем во­до­пла­ваю­щих птиц, не­боль­шой очаг и ря­дом с ним ско­п­ле­ние об­го­рев­ших кос­тей ре­бён­ка.

На се­ли­ще Чеп­куль 20 - под­квад­рат­ная в пла­не по­лу­зем­лян­ка пл. 26,5 м2, глу­би­ной 0,35–0,45 м, с лёг­ким на­ве­сом над вхо­дом; вы­яв­ле­ны 4 хо­зяй­ст­вен­ные ямы; ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся ре­шёт­ча­тое шат­ро­вое пе­ре­кры­тие с пло­ским вер­хом из жер­дей и тон­ких брё­вен. Из­вест­ны неск. раз­ру­шен­ных и 2 не­по­тре­во­жен­ных по­гре­бе­ния в северной и центральной части се­ли­ща Па­лат­ки 1: дет­ское (5-9 лет) тру­по­по­ло­же­ние го­ло­вой на юго-за­пад, в оваль­ной яме, в го­ло­вах - со­суд, скре­бок и от­щеп из хал­це­до­на, у поя­са - нож из чёр­но­го крем­ни­сто­го слан­ца; тру­по­сож­же­ние на сто­ро­не, в ср. час­ти мо­ги­лы сре­ди каль­ци­ни­ро­ван­ных кос­тей - брон­зо­вый нож.

Вы­де­ля­ют куль­то­вые мес­та, в т. ч. Шай­тан­ское озе­ро 2: из рас­ко­па площадь около 100 м2 про­ис­хо­дит св. 130 брон­зо­вых кель­тов, но­жей, кин­жа­лов, ско­бе­лей, че­ка­нов, ста­ме­сок, на­ко­неч­ни­ков ко­пий, ук­ра­ше­ний, а так­же лом, от­хо­ды плав­ки и ли­тья, фраг­мен­ты от бо­лее чем 30 гли­ня­ных со­су­дов, се­рия крем­нё­вых ору­дий; боль­шин­ст­во рас­по­ла­га­лось ско­п­ле­ния­ми.

Для коптяковской культуры ха­рак­тер­ны плос­ко­дон­ные гор­ш­ки с вы­со­кой ото­гну­той шей­кой и на­ме­чен­ным реб­ром у сты­ка шей­ки и ту­ло­ва, в тес­те - при­месь таль­ка (на Ура­ле), пес­ка и дрес­вы (в При­то­бо­лье); ор­на­мент гре­бен­ча­тым штам­пом и про­чер­чен­ны­ми ли­ния­ми по­кры­ва­ет две тре­ти по­верх­но­сти со­су­дов (вклю­чая их внутренний край): зо­ны зиг­за­гов, за­штри­хо­ван­ных ром­бов, тре­уголь­ни­ков, ме­ан­д­ров, ко­сых кре­стов раз­де­ля­ют­ся поя­ска­ми из врез­ных ли­ний или тре­уголь­ных вдав­ле­ний; есть реа­ли­стич­ные изо­бра­же­ния уток, гу­сей, ле­бе­дей и т. п. В За­ура­лье из­вест­ны свое­об­раз­ные фор­мы (с ок­руг­лым дном, ши­ро­ко рас­кры­тым усть­ем, реб­ри­стым про­фи­лем и др.) и де­кор. Основные ору­дия и ору­жие из ме­тал­ла и крем­ня ана­ло­гич­ны из­вест­ным в сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ре, син­таш­тин­ской куль­ту­ре, пет­ров­ской куль­ту­ре и др. куль­ту­рах; ори­ги­наль­ны не­ко­то­рые фор­мы брон­зо­вых кель­тов (са­мусь­ско-ки­жи­ров­ский тип - с «лож­ны­ми» уш­ка­ми), че­ка­нов, кин­жа­лов с на­ли­ты­ми ор­на­мен­ти­ро­ван­ны­ми ру­ко­ятя­ми (рис.).

Раз­ви­тая ме­тал­ло­об­ра­бот­ка коптяковской культуры сло­жи­лась на ос­но­ве об­раз­цов сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры и ан­д­ро­нов­ско­го ми­ра. Фор­ми­ро­ва­ние коптяковской культуры про­ис­хо­ди­ло на ба­зе ме­ст­ных куль­тур на­ча­ла эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (аят­ская куль­ту­ра, ка­рась­е­о­зер­ский тип па­мят­ни­ков) при взаи­мо­дей­ст­вии с но­си­те­ля­ми сей­мин­ско-тур­бин­ской, пет­ров­ской, ала­куль­ской куль­тур. Коптяковская культура при­над­ле­жит кру­гу наи­бо­лее ран­них «ан­д­ро­но­ид­ных» куль­тур. Её судь­ба свя­за­на с их даль­ней­шим раз­ви­ти­ем (чер­ка­скуль­ская куль­ту­ра, па­хо­мов­ская и др. куль­ту­ры).

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