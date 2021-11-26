КОПТЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА
КОПТЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века в горно-лесном Зауралье и лесном Притоболье.
Названа по селищам Коптяки 1-20 у Исетского оз., близ г. Верхняя Пышма (Свердловская обл., Россия), открытым и исследованным в конце XIX века О.Е. Клером и Н.А. Рыжниковым. Из древностей андроновской культуры выделена в 1960-е годы К.В. Сальниковым; современное понимание основано на работах В.Д. Викторовой, В.И. Стефанова, О.Н. Корочковой.
Жилища каркасно-столбовой конструкции. На селище Палатки 1–2 - подпрямоугольная в плане постройка площадь около 45 м2, углублённая на 0,2 м; в восточной половине - развал глинобитной печи, у центра северной стены - очаг; в северо-восточном углу - глиняная «лежанка» выс. 0,3-0,4 м, её западный и южный края облицованы камнями; северо-западная часть постройки (1,4: 2 м) - за полосой скальных выходов (предполагается, что это ритуальная площадка) найдены сосуд с изображением водоплавающих птиц, небольшой очаг и рядом с ним скопление обгоревших костей ребёнка.
На селище Чепкуль 20 - подквадратная в плане полуземлянка пл. 26,5 м2, глубиной 0,35–0,45 м, с лёгким навесом над входом; выявлены 4 хозяйственные ямы; реконструируется решётчатое шатровое перекрытие с плоским верхом из жердей и тонких брёвен. Известны неск. разрушенных и 2 непотревоженных погребения в северной и центральной части селища Палатки 1: детское (5-9 лет) трупоположение головой на юго-запад, в овальной яме, в головах - сосуд, скребок и отщеп из халцедона, у пояса - нож из чёрного кремнистого сланца; трупосожжение на стороне, в ср. части могилы среди кальцинированных костей - бронзовый нож.
Выделяют культовые места, в т. ч. Шайтанское озеро 2: из раскопа площадь около 100 м2 происходит св. 130 бронзовых кельтов, ножей, кинжалов, скобелей, чеканов, стамесок, наконечников копий, украшений, а также лом, отходы плавки и литья, фрагменты от более чем 30 глиняных сосудов, серия кремнёвых орудий; большинство располагалось скоплениями.
Для коптяковской культуры характерны плоскодонные горшки с высокой отогнутой шейкой и намеченным ребром у стыка шейки и тулова, в тесте - примесь талька (на Урале), песка и дресвы (в Притоболье); орнамент гребенчатым штампом и прочерченными линиями покрывает две трети поверхности сосудов (включая их внутренний край): зоны зигзагов, заштрихованных ромбов, треугольников, меандров, косых крестов разделяются поясками из врезных линий или треугольных вдавлений; есть реалистичные изображения уток, гусей, лебедей и т. п. В Зауралье известны своеобразные формы (с округлым дном, широко раскрытым устьем, ребристым профилем и др.) и декор. Основные орудия и оружие из металла и кремня аналогичны известным в сейминско-турбинской культуре, синташтинской культуре, петровской культуре и др. культурах; оригинальны некоторые формы бронзовых кельтов (самусьско-кижировский тип - с «ложными» ушками), чеканов, кинжалов с налитыми орнаментированными рукоятями (рис.).
Развитая металлообработка коптяковской культуры сложилась на основе образцов сейминско-турбинской культуры и андроновского мира. Формирование коптяковской культуры происходило на базе местных культур начала эпохи раннего металла (аятская культура, карасьеозерский тип памятников) при взаимодействии с носителями сейминско-турбинской, петровской, алакульской культур. Коптяковская культура принадлежит кругу наиболее ранних «андроноидных» культур. Её судьба связана с их дальнейшим развитием (черкаскульская культура, пахомовская и др. культуры).