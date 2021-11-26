КОЛОЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА

КОЛОЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра V-VII веков в лес­ном По­днеп­ро­вье, бас­сей­не Де­сны, ле­со­степ­ной час­ти Днеп­ров­ско­го Ле­во­бе­ре­жья.

Анк­ла­вы Колочинской культуры из­вест­ны в ле­со­степ­ной час­ти бас­сей­на До­на и в бас­сей­не Верх­ней Оки. На­зва­на по ис­сле­до­ван­но­му Э.А. Сы­мо­но­ви­чем в 1955-1960 годах го­ро­ди­щу Ко­ло­чин 1 в Ре­чиц­ком р-не Го­мель­ской области (Бе­ло­рус­сия). Се­ли­ща, в лес­ной зо­не и го­ро­ди­ща (на не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­ны ук­ре­п­ле­ния в ви­де оваль­ных в пла­не на­зем­ных по­стро­ек с об­шир­ным внутренним дво­ром - так называемые жи­лые сте­ны). Ти­пич­ны пря­мо­уголь­ные по­лу­зем­лян­ки сруб­ной или кар­кас­ной кон­ст­рук­ции с оча­гом, не­ред­ко с центральным стол­бом. Грун­то­вые, ред­ко кур­ган­ные, мо­гиль­ни­ки; тру­по­сож­же­ния на сто­ро­не; не­мно­го­численные кос­ти, как пра­ви­ло, пе­ре­ме­шан­ные с ос­тат­ка­ми по­гре­баль­но­го ко­ст­ра и об­лом­ка­ми со­су­дов, по­ме­ща­ли в круг­лые или оваль­ные ям­ки; час­ты ур­ны, из­ред­ка в по­гре­бе­ни­ях - ме­тал­лические де­та­ли убо­ра, бы­то­вые ве­щи, ору­жие.

Ке­ра­ми­ка - горш­ки (пре­об­ла­да­ют; в основном сла­бо­про­фи­ли­ро­ван­ные: тюль­па­но­вид­ные, ци­лин­д­ро­ко­ни­че­ские и др.), кор­ча­ги , дис­ки, ми­ниа­тюр­ные со­су­ды, пряс­ли­ца (как пра­ви­ло, би­ко­ни­че­ские); в из­го­тов­ле­нии при­ме­нял­ся по­во­рот­ный сто­лик, есть ло­щёные со­су­ды. Же­лез­ные сер­пы, ко­сы, про­уш­ные то­по­ры, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков, стрел, иг­лы с уш­ком и др., ка­мен­ные зер­но­тёр­ки, на ран­нем эта­пе - ро­та­ци­он­ные жер­но­ва. Брон­зо­вые и же­лез­ные фи­бу­лы и де­та­ли ре­мен­ных гар­ни­ту­ров: им­порт­ные, их ими­та­ции и ме­ст­ных се­рий. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны ук­ра­ше­ния кру­га Мар­ты­нов­ско­го кла­да, в том числе кла­ды на по­селе­ни­ях Колочинской культуры. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (под­сеч­ное или пе­ре­лог) и жи­вот­но­вод­ст­во. На на­чаль­ном эта­пе от­ме­че­ны свя­зи с чер­ня­хов­ской куль­ту­рой (от­ту­да по­сту­па­ли не­мно­го­численные гон­чар­ная ке­ра­ми­ка и ро­та­ци­он­ные жер­но­ва); позд­нее - с близ­ко­род­ст­вен­ной пень­ков­ской куль­ту­рой, По­ду­навь­ем и др.

Колочинская культура сфор­ми­ро­ва­лась во 2-й четверти V века в ре­зуль­та­те рас­се­ле­ния пле­мён дес­нин­ско­го ва­ри­ан­та ки­ев­ской куль­ту­ры в лес­ном и ле­со­степ­ном По­днеп­ро­вье. Ги­бель Колочинской культуры во 2-й половине VII века со­про­во­ж­да­лась по­жа­ра­ми на ря­де го­ро­дищ и со­кры­ти­ем кла­дов ти­па Мар­ты­нов­ско­го. Это объ­яс­ня­ют как по­след­ст­вия ли­бо вой­ны с ко­чев­ни­ка­ми азо­во-чер­но­мор­ских сте­пей (ха­за­ры, про­то­бол­га­ры), ли­бо во­енной экс­пан­сии но­си­те­лей тра­ди­ций род­ст­вен­ной праж­ской куль­ту­ры (в основном тип Сах­нов­ка), в ре­зуль­та­те ко­то­рой ме­ст­ное на­се­ле­ние бы­ло раз­гром­ле­но, за­тем ас­си­ми­ли­ро­ва­но. Боль­шин­ст­во спе­циа­ли­стов со­от­но­сит но­си­те­лей Колочинсой культуры с ря­дом групп сла­вян. В.В. Се­дов и не­ко­то­рые другие ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что Колочинская культура ос­тав­ле­на «днеп­ров­ски­ми» бал­та­ми.

Иллюстрации:

Ко­ло­чин­ская куль­ту­ра: 1-4 - ке­ра­ми­чес­кие со­су­ды и диск; 5 - план и раз­рез жи­ли­ща; 6 - язы­чок пря­жки 2-й половины V - 1-й половины VI веков; 7 - ре­кон­струк­ция функ­ции пред­ме­тов жен­ско­го убо­ра из Га­по­нов­ско­го кла­да VII веке (со­став­ле­но А.М. Об­лом­ским).

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