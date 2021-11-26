КОЛОЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА
КОЛОЧИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура V-VII веков в лесном Поднепровье, бассейне Десны, лесостепной части Днепровского Левобережья.
Анклавы Колочинской культуры известны в лесостепной части бассейна Дона и в бассейне Верхней Оки. Названа по исследованному Э.А. Сымоновичем в 1955-1960 годах городищу Колочин 1 в Речицком р-не Гомельской области (Белоруссия). Селища, в лесной зоне и городища (на некоторых исследованы укрепления в виде овальных в плане наземных построек с обширным внутренним двором - так называемые жилые стены). Типичны прямоугольные полуземлянки срубной или каркасной конструкции с очагом, нередко с центральным столбом. Грунтовые, редко курганные, могильники; трупосожжения на стороне; немногочисленные кости, как правило, перемешанные с остатками погребального костра и обломками сосудов, помещали в круглые или овальные ямки; часты урны, изредка в погребениях - металлические детали убора, бытовые вещи, оружие.
Керамика - горшки (преобладают; в основном слабопрофилированные: тюльпановидные, цилиндроконические и др.), корчаги, диски, миниатюрные сосуды, пряслица (как правило, биконические); в изготовлении применялся поворотный столик, есть лощёные сосуды. Железные серпы, косы, проушные топоры, наконечники копий и дротиков, стрел, иглы с ушком и др., каменные зернотёрки, на раннем этапе - ротационные жернова. Бронзовые и железные фибулы и детали ременных гарнитуров: импортные, их имитации и местных серий. Широко распространены украшения круга Мартыновского клада, в том числе клады на поселениях Колочинской культуры. В основе хозяйства - земледелие (подсечное или перелог) и животноводство. На начальном этапе отмечены связи с черняховской культурой (оттуда поступали немногочисленные гончарная керамика и ротационные жернова); позднее - с близкородственной пеньковской культурой, Подунавьем и др.
Колочинская культура сформировалась во 2-й четверти V века в результате расселения племён деснинского варианта киевской культуры в лесном и лесостепном Поднепровье. Гибель Колочинской культуры во 2-й половине VII века сопровождалась пожарами на ряде городищ и сокрытием кладов типа Мартыновского. Это объясняют как последствия либо войны с кочевниками азово-черноморских степей (хазары, протоболгары), либо военной экспансии носителей традиций родственной пражской культуры (в основном тип Сахновка), в результате которой местное население было разгромлено, затем ассимилировано. Большинство специалистов соотносит носителей Колочинсой культуры с рядом групп славян. В.В. Седов и некоторые другие исследователи считают, что Колочинская культура оставлена «днепровскими» балтами.
Иллюстрации:
Колочинская культура: 1-4 - керамические сосуды и диск; 5 - план и разрез жилища; 6 - язычок пряжки 2-й половины V - 1-й половины VI веков; 7 - реконструкция функции предметов женского убора из Гапоновского клада VII веке (составлено А.М. Обломским).