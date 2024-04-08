5 класс | История Древнего мира

Первые храмы Месопотамии

Корниенко Татьяна Владимировна

Исследуется вопрос происхождения древнейшей храмовой архитектуры Месопотамии. Основной предмет изучения - формирование традиции культового строительства на территории Двуречья в дописьменную эпоху. Определены условия и предпосылки появления первых общественных строений культового назначения в Месопотамии; выявлены отличия в технике строительства, оформлении и функционировании сакральных сооружений различных раннеземледельческих культур региона; рассмотрена динамика развития культовой архитектуры VIII - первой половины IV тыс. до н. э.; сопоставлены характеристики религиозного строительства дописьменного периода и ранних этапов "исторической" эпохи. Монография создавалась на основе значительного арсенала археологических данных, в том числе полученных в ходе недавних раскопок, с учётом особенностей социального и исторического развития региона в отмеченный период.