Пэкче́

Пэкче́ (18 до н. э. — 660 н. э.) — одно из трех ранних государств на Корейском п-ове (КП) (период Трех государств). Основано Онджо, по легенде, сыном Чумона — основателя Когурё , который привел группу людей в долину р. Ханган. В этот период столица П. Хансон располагалась на юго-востоке современного Сеула . П. входило в конфедерацию махан , возвысилось за счет международных контактов, в том числе с китайскими округами на КП, противостоя Когурё. В период расцвета П. (в российской историографии время сложения относят к IV в.) объединило большую территорию западной части КП (провинции Чолла, Чхунчхон и Кёнги). В 475 когурёские вой­ска захватили столицу П., двор был вынужден бежать на юг в современный г. Конджу. Унджинский период (475–538) сменился периодом Саби (538–660), когда столица перенесена в современный г. Пуё. При ванах Мурёне и Соне произошел расцвет культуры. В начале VII в. планировался перенос столицы в район г. Иксан, где обнаружены остатки дворцового комплекса Вангунни. Территория Кая стала ареной столкновений П. с расположенным восточнее Силла . Политика последних ванов П. привела к союзу с Когурё против Силла и империи Тан. В результате в 660 вой­ска последних захватили П., восстания местного населения продолжались до 663, но были подавлены, а к 676 весь КП впервые объединился под властью Силла.

История П. подробно описана в китайских и корейских династийных историях («Сань го чжи», «Самгук саги»). Помимо столицы существовало пять областей. Большое количество плодородных земель способствовало развитию хозяйства, шло активное заимствование китайской культуры и технологий (общеизвестны кирпичное погребение Мурён-вана, бронзовая курильница из храма Нынсанни). В 384 официальной религией стал буддизм , шедевром буддийской архитектуры считается крупнейший буддийский монастырь Мирыкса с каменными пагодами. П. активно поддерживало связи с Ямато, передавая передовую культуру на японские острова.

В 2015 «Исторические памятники и объекты Пэкче» в Конджу, Пуё и Иксане были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит. : Воробьёв М. В. Древняя Корея. Историко-­археологический очерк. М., 1961; Пак М. Н. Описание корейских племен в начале новой эры (по «Сань-го чжи») // Проблемы востоковедения. 1961. № 1. С. 115–138; Сиротко-­Сибирская Н. С. Путешествие в Пэкче // Сеульский вестник. № 103, апрель-май 2006 г. М. А. Стоякин .