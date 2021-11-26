КОММАГЕНА На чтение: 1 минута

Коммагена (греч. Κομμαγήνη, лат. Commagena) — историческая область и государство на границе Юго-Вост. Малой Азии и Сев. Сирии; ее восточная граница проходит по Евфрату.

Впервые как самостоятельная историческая область Κ. появляется как осколок Хеттского царства под названием Куммух и продолжает свое независимое существование до конца VIII в. до н. э., пока в 708 до н. э. не становится ассирийской провинцией. Этнически основная масса населения К. того времени (как и последующих эпох) относилась к потомкам древнего анатолийского населения, прежде всего хетто-лувийцам. В новохеттский период на ее территории появляются и семитоязычные арамеи . К. как историко-географическая область в ахеменидский период входила в состав сатрапии Вост. Армения, созданной в середине V в. до н. э. Ксенофонт сообщает, что в конце V в. до н. э. в К. правил сатрап Оронт, основатель сатрапской, а затем царской династии Оронтидов в персидский и эллинистический периоды.

После похода Александра Македонского К. прочно входит в состав Софены, исторической области на верхнем Евфрате. Властители Софены, особенно Арсам I, активно возводят города на территории К., в частности, основав ее будущую столицу — Самосату. С 201 по 164 до н. э. К. является частью державы Селевкидов . В 164 до н. э. правитель К. Птолемей заявил о независимости от Селевкидов. К. являлась эллинизованным политическим образованием с преобладанием государственно-общинного сектора в экономике. Ранняя история эллинистической К. известна очень плохо. Наиболее ярким представителем династии коммагенских Оронтидов был Антиох I(69—34 до н. э.). Именно эпоха его правления дает наибольшее количество эпиграфических и археологических памятников; самым значительным из них является грандиозное святилище на горе Нимруд-Даг, сочетающее иранское и греческое начала. При Антиохе I К. достигла политического и экономического расцвета.

В дальнейшем история К. представляла собой череду утверждений на царский престол и смещение с него потомков Антиоха I римскими принцепсами. В 17—37 н. э., при императоре Тиберии К. находилась в составе Римской державы, пока ее формальная независимость не была восстановлена императором Калигулой в 38 н. э. В 72 н. э. последний представитель Оронтидов Антиох IV был обвинен в политических связях с парфянами и лишен престола; К. вновь вошла в римскую провинцию Сирия. По эпиграфическим данным потомки последнего царя К. фиксируются еще во II в. н. э.

Лит.: Dörrie H. Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriften-Funde. Göttingen, 1964; Waldmann H. Die Kommagenischen Kultreformen unter König Mithradates I Kallinikos und seinem Sohne Antiochos I. Leiden, 1973; Facella M. La Dinastia degli Orontidi nella Commagene ellenistico-romana. Pisa, 2006.