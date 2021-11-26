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ИНТАЛИЯ
ИНТА́ЛИЯ (от итал. intaglio - резьба) - разновидность геммы, полудрагоценный камень с вырезанным на нём углублённым (в противоположность камее) изображением.
Служили главным образом печатями, вставлялись в перстни. Появились в 4-м тысячелетии до нашей эры в странах Древнего Востока, были широко распространены в Древней Греции.
Иллюстрация:
Инталия. Мастер Дексамен Хиосский. «Летящая цапля». 2-я пол. 5 в. до н. э. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.
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