ИНТАЛИЯ

ИНТА́ЛИЯ (от итал. intaglio - резь­ба) - раз­но­вид­ность гем­мы , по­лу­дра­го­цен­ный ка­мень с вы­ре­зан­ным на нём уг­луб­лён­ным (в про­ти­во­по­лож­ность ка­мее) изо­бра­же­ни­ем.

Слу­жи­ли главным об­ра­зом пе­ча­тя­ми, встав­ля­лись в пер­ст­ни. Поя­ви­лись в 4-м тысячелетии до нашей эры в стра­нах Древ­не­го Вос­то­ка, бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в Древ­ней Гре­ции .

Иллюстрация:

Ин­та­лия. Ма­стер Дек­са­мен Хи­осский. «Ле­тя­щая цапля». 2-я пол. 5 в. до н. э. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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