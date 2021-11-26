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Крупнейший храмовый комплекс Юж. Аравии (современный Йемен ), в котором почитался бог луны Альмака — верховное божество государства Саба.

Храм расположен рядом с Марибом — столицей Саба. В арабских источниках называется «махрам Билькис» («храм Билькис»; в мусульманской традиции Билькис считалась царицей Савской). Храм расположен рядом с д. Арш-Билькис. Исследование храма А. было начато «Американским фондом по изучению человека» под руководством Венделла Филлипса в 1951–1952. Храм состоит из овальной постройки (75×112 м) и перистильного двора, нескольких построек с неясными функциями и некрополя . Стена храмового комплекса достигает 13 м в высоту. Внутренний двор обрамлен 32 монолитными колоннами , на которых изначально лежали каменные балки, перекрывавшие проход под ними. Древнейшая надпись из А. датируется серединой VII в. до н. э. и была выполнена мукаррибом Сабы Йада‘илом Зарихом, сыном Сумху‘али. Позднейшие надписи датируются VI в. н. э.

Автор статьи: М. Д. Бу­харин.

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