АВАН На чтение: 1 минута

Одна из составных частей Элама (к северу от Суз, предположительно в районе Дизфуль и верхнего течения р. Керхе).

С начала III тыс. до н. э. А. составлял одно из эламских царств, периодически осуществляя гегемонию во всем Эламе и контролируя главный эламский центр Сузы. Ок. 2500 династия А. разгромила I династию Ура и недолгое время удерживала гегемонию также над частью Шумера. В XXIII в. до н. э. походы царей Аккада привели к крушению владычества А. в Эламе; Сузиана составила особое владение под контролем Аккада, цари А. были превращены в аккадских вассалов наряду с правителями других эламских владений. А. этой эпохи упоминается отдельно от Элама и наряду с ним. В конце XXIII в. до н. э ввиду кризиса Аккадской державы ее царь Нарамсуэн передает Сузиану в руки некоего эламского владетеля и заключает с ним союзный договор; предположительно это был предпоследний царь династии А. Хита. В первой половние XXII в. на фоне краха аккадской державы последний царь династии А. Кутик-Иншушинак разворачивает обширные завоевания в горах Загроса и на Иранском плато, нося титул «царь Авана, управитель Элама» (т. е. Суз и прочих эламских территорий). В середине XXII в. А. внезапно гибнет, а его территория, по-видимому, оказалась поделена между горными племенами Загроса, Симашки и соседними эламскими царствами.

Автор статьи: А. И. Немировский.

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