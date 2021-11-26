АУЛАК (О Лак) На чтение: 1 минута

Государство на территории современного Вьетнама, существовавшее с 257 по 207 до н. э.

Образовалось путем слияния государств Ванланг и Тэйву. Произошло это после того, как в 258 до н. э. правитель Тэйву захватил столицу Ванланга, физически устранив местного царя Хунг-Выонга XVIII. На престол новый правитель взошел под именем Ан Зыонг Выонг. В это время на данной территории уже наступил железный век , но и эпоха бронзы не ушла еще окончательно в прошлое. Получили распространение различные ремесла и торговля. Страна успешно отражала нашествия китайских завоевателей из соседних государств Цинь и Хань. Является дискуссионным вопрос о наличии рабовладения в А. Мало известно и о характере социально-политического устрой­ства этого государства. В борьбе за создание единого вьетнамского государства А. был разбит государством Намвьет . Было образовано двуединое государство Аулак-Намвьет, по­степенно ставшее крупнейшим после империи Хань государством Дальнего Востока и Юго-Вост. Азии.

Автор статьи: Селиванов И.Н.

© Российская Историческая Энциклопедия