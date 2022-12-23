МАКСИМИН I ФРАКИЕЦ ГАЙ ЮЛИЙ ВЕР

Максимин I Фракиец Гай Юлий Вер ( лат . Gaius Iulius Verus Maximinus Thrax) (ок. 173, Фракия (?) — 238, Аквилея) — римский император (235—238). Родом из варварской или полуварварской семьи, М. I поступил в римское войско. При Септимии Севере М. I был назначен префектом провинций Мёзии и Трибалии, при Каракалле служил в преторианской гвардии, затем на время оставил военную службу, но позже вернулся. После убийства Александра Севера в 235 М. I был провозглашен императором. Во время своего правления боролся с сенатской аристократией и заговорами в войске, одновременно противостоя алеманнам на Дунае. С его именем связывают гонения на христиан. В 236 М. I провозгласил своего сына Максима цезарем. В 236—237 продолжил войны на Дунае. Так как эти кампании требовали больших средств, М. I отменил раздачи римскому плебсу, урезал расходы на зрелища и провел конфискации имущества знатных римлян и храмов. Эти меры привели к мятежу Гордианов в провинции Африка (238). Их выступление было подавлено, но сенат объявил императором Гордиана III. М. I двинулся с войском на Италию и начал осаду Аквилеи, там недовольные ходом осады солдаты убили его и Максима.

Лит. : Bersanetti G. M . Studi sull’imperatore Massimino il Trace. Roma, 1940; Bellezza A . Massimino il Trace. Genova, 1964; Lippold A . Kommentar zur Vita Maximini Duo der Historia Augusta. Bonn, 1991; Циркин Ю. Б . «Военная анархия» в Римской империи. СПб., 2015. А. Д. Пантелеев.