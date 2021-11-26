Грациaн, Флавий (лат. Flavius Gratianus) (18.04.359, Сирмий ‒ 25.08.383, Лугдун, совр. Лион)

Грациáн, Флавий (лат. Flavius Gratianus) (18.04.359, Сирмий — 25.08.383, Лугдун, совр. Лион) — римский император (375—383), старший сын Валентиниана I. В 366 в первый раз стал консулом (избирался консулом 5 раз), 24 августа 367 провозглашен августом и соправителем отца; после его смерти (17 ноября 375) стал управлять Западной Римской империей (одновременно с ним августом на Западе в 375 был провозглашен Валентиниан II, младший сводный брат Г.). После гибели правившего на Востоке Валента (9 августа 378) Г. провозгласил августом Востока и своим соправителем Феодосия I (19 января 379). Посетив Рим (376), Г. обосновался в Августе Тревиров (совр. Трир), откуда продолжал воевать с алеманнами (378), а затем совместно с Феодосием — с готами и аланами в Паннонии (380). Г. был неплохо образован, в первые годы находился под влиянием своего учителя Авзония — поэта и придворного, позже префекта претория , а после 378 — медиолан­ского епископа Амвросия, посвятившего Г. свои сочинения «О вере» и «О святом духе», и Феодосия. Оставив политику веротерпимости, Г. в последние годы предпринял решительные шаги в религиозной сфере: издал закон , направленный против ересей, прежде всего арианства (см. Арий) и донатизма (379), прекратил государственное финансирование традиционных римских культов, лишил языческие храмы всех привилегий, повелел удалить алтарь Победы из курии , где заседал римский сенат (382). Г. первым из римских императоров отказался от титула верховного понтифика. В 383 Г. был убит в Галлии, после того как его войска перешли на сторону узурпатора Магна Максима. Лит.: Казаков М. М. Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV в. Смоленск, 1995; Cameron A. Last Pagans of Rome. Oxford — New York, 2011.