ГАЛЛИEН, ПУБЛИЙ ЛИЦИНИЙ ЭГНAЦИЙ (лат. Publius Licinius Egnatius Gallienus)

Римский император (260-268 гг.), сын императора Валериана.

До того, как отец в 253 г. провозгласил его соправителем, Галлиен принял участие в персидском походе Гордиана III и готской войне Деция . В 254-259 гг. он успешно оборонял рейнскую и дунайскую границу от нападений варваров и подавил выступление узурпатора Региллиана.

После того, как Валериан в 260 г. попал в плен к персам, Галлиен был вынужден бороться с чередой опасных вторжений и восстаний в Европе и Африке и попыток узурпации Ингенуя на Дунае, Макриана в Сирии, Валента в Ахайе и Муссия Эмилиана в Египте. Понимая невозможность единоличного управления империей, Галлиен по сути разделил государство на три части: на Востоке был провозглашен правителем (dux) и наместником (corrector) Септимий Оденат , ранее подавивший восстание в Сирии и успешно сражавшийся с персами (его резиденцией была Пальмира), а на Западе императору после неудачной войны в 265 г. пришлось примириться с узурпатором Постумом , создавшим Галльскую империю в составе Нижней Германии, Галлии, Испании и Британии. Сам Галлиен управлял центральной частью Империи (Италия, Африка, Египет, дунайские провинции и Греция).

В 268 г. он начал большую кампанию против готов, годом раньше вторгшихся в Малую Азию и на Балканы. В мае 268 г. Галлиен был убит во время мятежа начальника конницы Авреола.

Во время правления Галлиеном был проведен ряд важных реформ. Прежде всего, это реформа армии – создание из германцев, иллирийцев и мавров корпуса тяжеловооруженных всадников, дислоцирующегося в Медиолане (264-268 гг.); кроме того, сенаторам было запрещено занимать военные должности, а выходцам из простонародья, наоборот, была открыта военная карьера (262 г.). Император пытался безрезультатно бороться с кризисом в экономике. Галлиен проявлял интерес к философии и литературе, в частности, покровительствовал Плотину. Им были прекращены гонения на христиан, начатые Валерианом.

Иллюстрации :

Антониниан Галлиена.

Арка Галлиена в Риме.