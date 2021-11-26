ГАЛЕРИЙ ГАЙ ВАЛЕРИЙ МАКСИМИАН
ГАЛЕРИЙ ГАЙ ВАЛЕРИЙ МАКСИМИАН - римский император с 293 года до 305 года соправитель Диоклетиана на Востоке.
Сын иллирийского крестьянина. В юности Галерий был пастухом, затем служил в армии императора Аврелиана. В 294-295 годы воевал против сарматов, карпов, бастарнов и готов, с 296 года против персов в Сирии, в 297 году был разбит ими близ Карр за Евфратом. В 298 году, стянув войска из Иллирика и Мёзии, Галерий вторгся в Армению, одержал победу над персидским царём Нарсесом, обратил его в бегство, захватил огромные богатства и взял в плен его семью. Вскоре вместе с Диоклетианом заключил мир с Персией. В 305 году, после отречения августов Диоклетиана и Максимиана от власти, Галерий и цезарь Констанций I Хлор стали августами. Цезарем Запада Галерий назначил своего друга Флавия Валерия Севера, в то время как на Востоке цезарем стал его племянник, сын сестры, Максимин Дайя, что обеспечивало ему поддержку в обеих частях империи. Положение осложнилось со смертью Констанция I Хлора в 306 году. На место августа Галерий возвёл Севера, а цезарем Запада сделал Константина, которого войска в Британии провозгласили августом. Против этого выступил сын Максимиана, Максенций, объявивший себя в Риме августом и собравший большое войско. В трудной борьбе с ним и с другими узурпаторами, Александром и Валентом, Галерий едва не лишился власти. Но в 308 году ему удалось на императорском совещании в Карнунте возвести в ранг августа вместо погибшего Севера своего друга Лициния.
С именем Галерия связаны жесточайшие гонения на христиан, к которым он подстрекал императора Диоклетиана. Евсевий Кесарийский в «Церковной истории» пишет, что гонения начались сначала в войсках (Euseb. Hist. eccl. VIII 1. 7). 23.02.303 года в Никомидии был издан эдикт против христиан, повелевавший «разрушать церкви до основания, а Писание сжигать» (VIII 2. 4). Вскоре последовало ещё 3 распоряжения о заключении в тюрьму епископов и о принуждении их, равно как мирян, к языческим жертвоприношениям. За отказ приговаривали к мучительным пыткам. Число мучеников среди разных слоёв населения росло (VIII 6; 7 слл.). Затихать гонения стали в 310-311 годы и были отменены особым распоряжением (эдикт Галерия от 30.04.311 года), текст которого приводит Евсевий Кесарийский (Euseb. Hist. eccl. VIII 17). Он объясняет этот поворот политики Галерия его телесной и душевной болезнью, явившейся наказанием за злодейства против христиан, что он в конце жизни осознал.
При Галерии в Фессалониках были возведены триумфальная арка, дворец и мавзолей.