АВРЕЛИАН ЛУЦИЙ ДОМИЦИЙ (лат. Lucius Domitius Aurelianus)

Римский император (270–275).

Начальник конницы при Клавдии II. После его смерти стал императором. Вел успешные войны с германскими и сарматскими племенами, вытеснив их из Сев. Италии и Дунайских провинций, но был вынужден уступить готам Дакию (271). Для защиты Рима от варваров в городе была построена Аврелианова стена длиной 19 км. В Риме А. подавил восстание монетариев. Обратившись против Пальмирского царства на Востоке и Галльской империи на Западе, А. разгромил их, вернув почти все утраченные Римом владения. Получил почетный титул «восстановитель Мира». Чтобы укрепить императорскую власть, титуловался «господином и богом» и увенчал себя диадемой. Ввел в Риме заимствованный на Востоке культ «Непобедимого Солнца», объявив его высшим государственным божеством. А. предвосхитил реформы эпохи домината. Погиб в результате дворцового заговора во время похода против персов.

Автор статьи: А. Л. Смышляев.