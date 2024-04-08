5 класс | История Древнего мира

Повседневная жизнь древнего Рима. Апогей империи. 2008

Карпокино Ж.

Эпоха Римской империи - один из самых блестящих периодов истории человечества, наследие которого определило ход развития европейской цивилизации на века вперед. В I-III веках н. э. Рим стал центром громадного государства, крупнейшим городом мира, куда стекались представители сотен народов и племен. Бьющая в глаза роскошь здесь соседствовала с нищетой, высокоразвитая культура - с жестокостью и деспотизмом. О том, как жили римляне того времени, о их занятиях и семейной жизни, труде и развлечениях, о пиршествах и боях гладиаторов рассказывает классическая работа известного французского историка и государственного деятеля Жерома Каркопино (1881-1970). Полноправный герой этой книги - сам Вечный город с его лабиринтом улиц, с храмами, театрами и банями, среди которых протекала жизнь многих поколений римлян.