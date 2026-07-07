Чем питались римляне Поесть древние римляне любили, питаясь три раза в день. Эти три приёма пищи назывались интакулум, прандиум и кена. Даже само слово "кулинария" происходит от римского culina - кухня. Однако еда, разумеется, для разных социальных групп отличалась значительно.

Поесть древние римляне любили, питаясь они три раза в день. Эти три приёма пищи назывались интакулум, прандиум и кена. Даже само слово "кулинария" происходит от римского culina - кухня. Однако еда, разумеется, для разных социальных групп отличалась значительно.

В ходу были каши – соседи не случайно прозвали римлян "кашеедами". Бедняки и средний класс чаще всего имели на столе каши ячневую или полбяную. Кто побогаче – чечевичную. Овсянку не ели – овёс считался пищей для скота. Ели мазу - похлебку из муки, меда, соли, воды и оливкового масла. А также турон - блюдо из муки, тертого сыра и меда. В ходу также были бобовые культуры, такие как фасоль.

Оливки , в изобилии росшие в Италии, были самой ходовой пищей – из них делали масло, ели в сыром виде и использовали в салатах. Об этом напоминает находящийся недалеко от Рима довольно высокий искусственный холм Тестаччо, образованный из тысяч утилизированных когда-то амфор из-под оливкового масла.

Мясо могли себе позволить далеко не все: мясо домашних животных было дорого (предпочитали есть свинину, а не говядину), а добытое на охоте обычно тут же тушили вместе с овощами и специями.

Что касается хлеба , то на столе римлян он появился не сразу. Первоначально хлеб выпекали в религиозных целях – как жертву богам ("либум" – пирог-лепёшка с сыром и яйцами) или свадебный пирог из полбяной муки. Но позднее стали делать хлеб и для простых людей – сначала из ячневой и перловой крупы, а затем и из пшеницы. Поначалу ячменный хлеб любили, и даже специально пекли для легионеров, но затем посчитали его недостаточно питательным и сделали едой рабов и крестьян (легионерам его давали только в порядке наказания).

Пшеничный хлеб делился на сорта: "чистый" (тонкого помола) и "второй" (более грубого помола) ели богачи и люди среднего достатка, "крестьянский" (грубый помол с примесью отрубей) шёл крестьянам и беднякам, а "собачий" (из непросеянной муки и отрубей) – собакам и рабам. Что интересно, впоследствии в ходе борьбы за власть полководцы и политики практиковали массовую бесплатную раздачу хлеба, что поднимало их популярность в народе.

В римской кухне в изобилии присутствовали специи , именовавшиеся Salsu (лат. острый, едкий) - перец, шафран, корица и имбирь, сильфий (ныне вымершее растение семейства зонтичных). Часто еду приправляли соусами , самым популярным из которых был рыбный соус "гарум". Любили овощи : морковь, спаржу, чеснок, огурцы. Капусту по свидетельству Плиния Старшего выращивали такую, что качан не помещался на столе у бедняка.

Молоко употребляли, но оно считалось напитком варваров, особенно кельтов, и крестьян, а горожанами использовалось главным образом при приготовлении блюд – каш, омлетов, запеканок. Или же как лекарство – молоко кобыл и ослиц считалось целебным. Вполне вероятно, именно из-за частого употребления молочных продуктов, кельты и германцы превосходили римлян в росте. Масло сливочное также считалось "варварским" продуктом.

Любопытна история сыров . Поначалу они были весьма популярны – и как десерт, и в составе других блюд. Но в итоге их постигла судьба ячменного хлеба: сыры стали слишком дёшевы, и потому есть их стало "непрестижно".

Еда в разное время дня

В ранней римской истории римлянин завтракал зерновой лепёшкой, по возможности – с солью, сыром, яйцами и мёдом. Позднее утро начиналось с " интакулума " (в 8-9 часов утра) – состоял он из хлеба, молока, сыра или вина, фруктов. На лепёшки часто намазывали "моретум" – смесь из сыра, чеснока, уксуса и оливкового масла, кинзы и сельдерея. Школьники дома не ели, а брали завтрак с собой.

" Прандиум " – аналог нашего обеда – начинался часов в 12-13: ели рыбу, овощи, яйца. Часто доедали то, что осталось от вчерашнего ужина. Также ели много овощей и фруктов (яблоки, груши, виноград, гранат). Богачи могли себе позволить и более экзотические вещи – такие как персики ли инжир (их привозили из завоёванных провинций).

И наконец " кена " – ужин был главным приёмом пищи за день. Начинаться он мог хоть в 14-15 часов и тянуться до самого вечера. Поначалу главным блюдом была всё та же каша "пульса", сваренная на воде или молоке, плюс овощи (капуста, бобы), яйца, сыр, растительное масло и мёд, по праздникам – мясо или рыба. Позднее ужин стал обычно состоять из мяса или птицы с овощами, закусок и вина. Что интересно, женщинам разрешили пить вино только с установлением империи, а при республике муж был вправе даже убить жену за употребление алкоголя.

Кстати, существовала в древнем Риме и система " фаст-фуда ". Потому как основная масса представителей среднего класса жили в многоэтажных домах инсулах (от лат. insula - остров), где в одной комнате жили зачастую по несколько семей и, как правило, не было ни водопровода, ни кухни, чтобы что-то готовить. Поэтому популярностью пользовались " термополии " – аналог закусочных, прилавками выходивших на улицу. Там можно было заказать горячую еду и даже вино.

Еда как символ

Для богатых римлян еда была поводом подчеркнуть свой статус. При том, что овощи имелись свои, лук, например, к их столу привозили из Египта, а салат из Малой Азии. Кашу ели только из "импортной" чечевицы. При том, что рыбы было полно своей (её даже разводили в специальных бассейнах), к столу богачей везли чёрную теляпию с Нила, барабульку с Красного моря, а с Северного моря – устриц. Застолья в богатых домах (ели римляне лёжа, как и греки) использовались для общения и решения важных вопросов. Причём, версия о том, что патриции во время пиров своих напивались вином ошибочна: вино на пирах разбавляли водой, чтобы иметь светлую голову в многочасовых "светских" беседах о политике и философии.

В истории осталась память о совсем уже грандиозных пиршествах в позднем Риме и особенно - эпохи империи, где подавались тысячи разнообразных блюд, в т.ч. самых экзотических. Так на пиру императора Вителлия подавали изобретённое им самим блюдо "Щит Минервы Градодержицы", стоившее как крупное поместье и включавшее такие инградиенты как языки фламинго и молоки мурен. Пиры эти не просто поражали воображение, но, право же, позволяли усомниться в психической адекватности их устроителей. Не случайно некоторые современники заявляли, что безумная роскошь погубит Рим. И оказались правы.