АРЕНДА (в Риме) (лат. locatio conduction)

Древние римляне различали аренду частную и государственную.

Первая в классическом праве (I–II вв. н. э.) имела консенсуальный характер, т. е. заключалась путем простого согласия сторон, и разделялась на три основных вида договоров: А. частной вещи, найм частных услуг и частный подряд. А. вещи, в частности, земли, существовала уже в раннем Риме и заключалась в форме манципации, консенсуальная же А. известна уже Катону . Государственная А. различала два основных вида публичных контрактов. Во-первых, это были подряды по обслуживанию и созданию той части государственной собственности, которая была вне коммерческого оборота и финансировалась из римского государственного бюджета. Здесь предметом договора были храмы, священные участки, общественные здания, реки и озера, канализация, водопроводы и городские стены. На их содержание, ремонт и строительство сенат ежегодно выделял определенную сумму, а цензоры заключали с частными лицами контракты на обслуживание, ремонт и строительство общественных сооружений. Второй вид государственных контрактов касался главным образом извлечения доходов от государственной земли и ее недр, соответственно, предметом этих контрактов было государственное имущество, вовлеченное в коммерческий оборот. Такие контракты носили название leges locationis, доходы же с государственного имущества обозначались общим термином vectigal. Древнейшим, относящимся еще к VII в. до н.э., был доход от солеварен близ Остии. А. государственной земли появилась в Риме в конце VI — начале V в. до н. э. Главным видом договора по откупам доходов с государственной земли была scriptura, т. е. плата, вносимая цензорам за выпас скота. Не менее важен был и сбор десятины (decima) — десятой части урожая с пахотных земель на ager publicus. Однако сбор этих двух податей был в первые два века существования Республики довольно проблематичен и тесно связан с борьбой патрицианского сената и плебса за равный и законный доступ к государственной земле. Проблема сбора податей на ager publicus, которой незаконно владели сенаторы, впервые была поставлена Спурием Кассием в 486 до н. э. и постоянно поднималась плебсом вплоть до 367 до н. э., когда законом Лициния-Секстия о земельном максимуме на ager publicus в 500 югеров. С тех пор и до эпохи Гракхов откупщики государственных земель стали более исправно платить народу вектигальную подать, хотя Овидий считает, что уклонение от уплаты вектигальной подати за откуп публичных пастбищ было массовым явлением вплоть до плебейского эдильства Публициев 240 до н. э. Магистрат при заключении таких государственных контрактов должен был руководствоваться соответствующими сенатусконсультами и хлебными законами и обязан отчитываться перед государственным казначейством, сенатом и народом. Сами государственные контракты аренды в эпоху Республики заключались по решению сената и народа, также как и суд над недобросовестными откупщиками. В эпоху Империи А. государственных земель и государственные подряды осуществлялись под контролем сената и государственного фиска, при организационном участии магистратов. Постепенная бюрократизация государственного аппарата и приватизация провинциальных государственных земель привели к снижению роли государственной аренды.

Автор статьи: Кофанов Л.Л.

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