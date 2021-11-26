АКВЕДУК (от лат. aqua ‒ вода и duco ‒ веду)

Водовод в виде закрытого канала или трубы для подачи воды к местам из расположенных выше источников.

А. называется также часть водовода в виде моста над оврагом, рекой, дорогой. Арочные каменные мосты-А. характерны для римских водоводов. Они достигали высоты до 49 м и протяженности до 300 м. С конца IV в. до н. э. римляне первыми стали строить А., подававшие воду на десятки км. Самый большой из них длиной 132 км был сооружен при Адриане для Карфагена . С помощью А. получали воду ок. 100 городов Римской империи . Общая длина 11 А. города Рима в древности составляла 436 км, из них мостов-А. 55 км. Некоторые из этих А. действуют до сих пор.

Автор статьи: А. Л. Смышляев.

© Российская Историческая Энциклопедия