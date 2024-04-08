5 класс | История Древнего мира

Древние ассирийцы

Лессёэ Й.

В своей книге известный датский ассириолог, профессор копенгагенского университета, исследует многообразный и переменчивый мир Месопотамии. На основе свидетельств материальной культуры Шумера Вавилона и расшифрованных клинописных текстов Ассирии автор прослеживает развитие культуры и распространение ремесел,способы ведения хозяйства и государственного управления древнего Междуречья отмечает важность географического положения для развития городов страны «меж рек». С помощью щедро цитируемых на страницах этой книги писем, которыми обменивались между собой правители, автор воссоздает важные события, проливающие свет на историю развития древнего Междуречья.