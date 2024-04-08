5 класс | История Древнего мира

Ассирийская держава. От города-государства — к империи

Мочалов М.

Предлагаемая работа — это попытка систематичного изложения многовековой истории Древнеассирийской державы. Возникший на месте поселения скотоводов, крохотный полис Ашшур через несколько тысячелетий превратился в громадную Новоассирийскую империю — по сути, первую империю в истории человечества. Этот многовековой путь оказался полон перипетий, взлётов и падений. Однако после каждого периода забвения ассирийское государство возрождалось как феникс из пепла. Порукой тому, помимо удобного географического положения и зачастую удачной внешнеполитической конъюнктуры, являлись целая плеяда талантливых царей и богатый военный опыт ассирийцев.Книга предназначается для всех соотечественников, увлекающихся историей древних цивилизаций, в частности — Древнего Востока, а также для людей, интересующихся феноменом империй.