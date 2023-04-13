Новоассирийское царство Новое возвышение Ассирии произошло при Ашшурнацирапале II. Он пришёл к власти в 884 году до н.э., когда его царство было окружено множеством мелких государств. Вскоре состоялся первый военный поход. Ассирийцы захватили царство Туме. Успех был обеспечен во многом благодаря кавалерии, которую Ашшурнацирапал II активно задействовал в сражениях. На чтение: 8 минут

Новое возвышение Ассирии произошло при Ашшурнацирапале II. Он пришёл к власти в 884 году до н.э., когда его царство было окружено множеством мелких государств. Вскоре состоялся первый военный поход. Ассирийцы захватили царство Туме. Успех был обеспечен во многом благодаря кавалерии, которую Ашшурнацирапал II активно задействовал в сражениях. В качестве вьючного скота ассирийцы использовали верблюдов, что привело к улучшению снабжения войск. Тогда же царь проявил себя как жестокий и бескомпромиссный правитель. Поверженных врагов массово казнили, не жалея ни женщин, ни детей.

В последующие пять лет Ашшурнацирапал II существенно расширил границы своего государства на востоке и севере. И на любые попытки сопротивления шёл одинаковый ответ — показательная жестокость. Репутация Ашшурнацирапала II шла впереди его войска. И поэтому многие правители небольших городов-государств предпочитали без боя сдаться ассирийцам, заплатив дань.

В 876 году ассирийское войско добралось до Каркемиша. Местный правитель не стал испытывать судьбу и выплатил дань. После этого для Ашшурнацирапала II открылась дорога в Сирию и Палестину. Ассирийцы захватили крупные финикийские города, в том числе Тир, Библ и Сидон.

Вернувшись в Ассирию, правитель приказал возвести царский дворец в городе Кальху, расположенном на реке Тигр. Вскоре там были построены не только дворец, но и несколько храмов. После чего Кальху стал столицей Ассирийской державы, а Ашшур остался древней «колыбелью» народа, превратившись в религиозный центр.

В 859 году до н.э. Ашшурнацирапал II умер. Наследникам он оставил большое и сильное государство, настоящую державу. Однако проблем у Ассирии хватало. Политика безудержной жестокости сыграла с ассирийцами злую шутку. Завоёванные народы хотели отомстить, поэтому мятежи захлестнули государство. Каждому новому правителю Ассирии приходилось усмирять бунты и громить сирийские царства, желавших вернуть независимость.

Медленно, но верно царство вновь начало приходить в упадок. А в 746 году и вовсе грянула гражданская война. Царь Ашшур-нирари V был убит, а на трон в 745 году до н.э. взошёл Тиглатпаласар III. Первым делом он разделил большие области на несколько мелких, во главе которых находились «областеначальники». А чтобы устранить угрозу появления новой династии, претендующей на власть, на должность назначали евнухов. Провёл Тиглатпаласар III реформы и в армии. Теперь войско состояло не из ополчения, а из профессиональных наёмников, а также военнопленных. И армия, получившая стальное оружие, подчинялась только царю. Кроме этого, правитель завершил формирование кавалерии как отдельного рода войск. Тоже самое произошло и с инженерными войсками. Ассирийцы тщательно подходили к осаде городов, применяя для этого насыпные валы и стенобитные орудия. Важную роль играла разведка, которую по традиции возглавлял наследник трона.

Изменил Тиглатпаласар III и отношение к покорённым народам. Теперь людей не показательно казнили, пытаясь запугать соседей. Растущему государству нужны были рабочие руки, а также источники доходов. И поэтому население завоёванного царства облагалось налогами. Если же существовала угроза мятежа, то народ переселяли в отдалённую область державы и уже там облагали налогами. Тиглатпаласар III запустил в своём государстве процесс перемешивания населения, чтобы снизить количество мятежей.

Проявил себя Тиглатпаласар III не только как реформатор, но и как завоеватель. Он принял титул «царя Шумера и Аккада», разбил войска эламитов и халдеев, покорил несколько мелких царств. Затем начал войну с антиассирийской коалицией, во главе которой стояли Урарту и Арпад (царство в Сирии). В 743 году ассирийцы разбили союзников. Коалиция распалась, а сирийские царства выплатили дань Тиглатпаласару III.

В 735 году до н.э. ассирийцы ударили по Урарту. Царь Сардури II был разгромлен, но свою столицу — Тушпу — всё-таки удержал. В итоге, он отдал Тиглатпаласару III часть своих территорий и выплатил дань. После это ассирийцы ушли.

Последующие несколько лет царь подавлял мятежи и переселял народы. Он умер в 727 году до н.э., оставив своему наследнику сильную державу.

В последующие пять лет в Ассирии правил Салманасар V. Однако его недальновидная политика в отношении элиты привела к дворцовому перевороту. И трон занял Саргон II. Сначала он разбил вавилонского царя Мардука-апла-иддина II, который решил, что пришло время освободиться от ассирийского контроля. Затем в очередной раз разгромил антиассирийскую коалицию в Сирии и Палестине, присоединив к своему царству израильские земли. Не помог союзникам и египетско-нубийский фараон Шабаки, пришедший на помощь.

В 714 году до н.э. Саргон II начал военную кампанию против Урарту. Он разбил армию Русы I, после чего направился к столице. Урарты собрали большое войско для защиты Тушпы, а казну спрятали в священном городе Мусасир. Урарсткий царь был уверен, что ассирийцы не тронут обитель бога Халди. Однако он ошибся. Саргон II атаковал именно Мусасир, захватив огромную добычу. И святость места его не остановила, поскольку он сам Халди не почитал. Соответственно, храмы были разрушены, а статуи божества отправились в Ассирию. По факту, экономически Урарту было уничтожено. Когда Руса I узнал об этом, то покончил с собой.

После этой победы по приказу Саргона II северо-восточнее Ниневии началось возведение новой царской резиденции — Дур-Шаррукина. И в 707 году строительство было завершено. Есть версия, что царь хотел поселиться там после военной кампании в Анатолии. Но его планам не суждено было осуществиться. В 705 году до н.э. Саргон II погиб. И точно неизвестно, как это произошло. Но тело царя найти не удалось. Для ассирийцев это была настоящая катастрофа, поскольку по их представлениям теперь Саргон II стал озлобленным призраком, который не мог попасть в мир мёртвых. И Синаххериб, сын Саргона и новый царь Ассирии, приказал убрать любые упоминания о своём отце, поскольку боялся навлечь его гнев. А Дур-Шаррукин начал приходить в упадок, никто не хотел жить в резиденции призрака.

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