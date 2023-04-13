Лоскутное одеяло империи Приход Синаххериба к власти сопровождался очередными мощными бунтами по всей стране. Ему пришлось подавлять мятеж в Вавилоне, изгонять оттуда эламитские войска. Фактически, всё своё правление Синаххериб занимался сохранением целостности своего государства. Он то подавлял бунты, то громил давних противников. Дошло до того, что в 693 году по его приказу был разрушен Вавилон, а руины затоплены. На чтение: 5 минут

Приход Синаххериба к власти сопровождался очередными мощными бунтами по всей стране. Ему пришлось подавлять мятеж в Вавилоне, изгонять оттуда эламитские войска. Фактически, всё своё правление Синаххериб занимался сохранением целостности своего государства. Он то подавлял бунты, то громил давних противников. Дошло до того, что в 693 году по его приказу был разрушен Вавилон, а руины затоплены. Ассирия трещала по швам, но Синаххериб не сдавался, ставя всё новые «заплатки». Много сил он потратил на новую столицу державы — Ниневию.

В 680 году до н.э. (по другим данным в 681 году до н.э.) Синаххериб погиб в результате дворцового переворота. Его организовали старшие сыновья царя, поскольку тот передал власть младшему сыну Асархаддону.

Новый царь в 679 году до н.э. приказал восстановить Вавилон и построить в нём Зиккурат Этеменанки. Затем он начал проводить масштабные реконструкции в других городах державы. Однако вскоре Асархаддону пришлось решать и другие задачи — военные. В Сирии вновь вспыхнуло восстание, которое поддержал Египет. Затем бунты прокатились по всей стране. И несколько лет царь потратил на их усмирение, а также военные походы в Мидию и другие соседние земли. В 671 году Асархаддон сумел покорить Нижний Египет, обложив его данью и оставив в городах наместников. При этом как фараон ассирийский правитель короноваться не стал. И после этого объявил своим наследником Ашшурбанапала. Правда, с оговоркой. Ашшурбанапал должен был стать царём Ассирии, а Шамаш-шум-укин, сын правителя от вавилонянки, - занять вавилонский трон. Фактически это означало одно — у Ассирии в скором времени появится два равноправных царя.

Тем временем началось восстание в Египте. И Асархаддон во главе войска отправился его подавлять. По дороге он умер, а Ассирия оказалась в странном положении. Двумя братьям нужно было решить насущный вопрос — кто из них главнее?

Первое время цари жили мирно. Они поделили власть и старались не вмешиваться в дела друг друга. Ашшурбанапал занимался подавлением восстаний, громил новые антиассирийские коалиции, отбил коварное нападение Элама на Вавилонию и сумел захватить Сузы – столицу эламитов. Именно в первые годы его правления Ассирия достигла пика своего величия, превратившись в настоящую империю.

Однако долго удерживать своё государство на пике у Ашшурбанапала не вышло. Системных проблем было слишком много. Сначала от империи отпал Египет. Произошло это в 655 году до н.э. А всего через год удар в спину ассирийскому царю нанёс брат. Шамаш-шум-укин возглавил новую коалицию, объединившую Вавилонию, Финикию, Мидию, Иудею, Элам, арабские племена и сирийских князьков. Однако Ассирия устояла. И в 648 году войска Ашшурбанапала захватили Вавилон. Шамаш-шум-укин поджёг свой дворец и погиб в огне. Затем ассирийцы нанесли сокрушительный удар по Эламу. А после победы вывезли в Ассирию останки эламитских царей. Затем последовал разгром Урарту. И на короткий отрезок времени Ассирия выдохнула. В империи воцарился мир.

Ашшурбанапал сумел воспользоваться короткой передышкой. Он, будучи единственным ассирийским царём владевшим клинописью, начал собирать библиотеку. В Ниневию из разных уголков огромной державы свозились глиняные таблички с самыми разными текстами: научными, историческими, религиозными. И царь всё свободное время проводил в библиотеке.

Тем временем появилась новая угроза – скифы. Но Ашшурбанапал ничего не мог им противопоставить. В 629 году он даже вынужден был признать соправителем своего сына Ашшур-этель-илани, после чего произошёл раскол Ассирии. И у неё стало две столицы – Ниневия и Ашшур. В 627 году не стало Ашшурбанапала. На трон взошёл его сын. Но процесс распада империи уже был запущен, а старые враги лишь ждали подходящего момента для удара. Гибель Ассирии являлась лишь вопросом времени.

Тем временем появилась новая угроза – скифы. Но Ашшурбанапал ничего не мог им противопоставить. В 629 году он даже вынужден был признать соправителем своего сына Ашшур-этель-илани, после чего произошёл раскол Ассирии. И у неё стало две столицы – Ниневия и Ашшур. В 627 году не стало Ашшурбанапала. На трон взошёл его сын. Но процесс распада империи уже был запущен, а старые враги лишь ждали подходящего момента для удара. Гибель Ассирии являлась лишь вопросом времени.

О духовной жизни ассирийцев вы узнаете в материале Религия Ассирии