5 класс | История Древнего мира

Народный суд в демократических Афинах. 2008

Кудрявцева Т.

Монография Т. В. Кудрявцевой является первым в отечественной историографии обобщающим исследованием об одном из ключевых политических инструментов афинской демократии - народном суде, или гелиэе. Возникновение и развитие гелиэи рассматриваются в тесной связи с историей афинского государства (VI-IV вв. до н. э.). Особое внимание уделяется судебным процессам с политической подоплекой громким делам ведущих афинских полководцев и политиков (Мильтиада, Фемистокла, Перикла и его окружения, стратегов-победителей при Аргинусах, Демосфена и др.). Реконструируется ход судебного заседания в классических Афинах инициация иска и деятельность профессиональных доносчиков-сикофантов, подготовка к процессу, жеребьевка и состав судей, поведение сторон и свидетелей, аргументы, приводимые в речах тяжущихся, голосование по вердикту. Автор вступает в дискуссию о роли народного суда в эволюции афинской демократии, активно ведущуюся в последние десятилетия в западной историографии, и делает ряд интересных выводов и наблюдений об особенностях как афинского правосудия, так и прямой демократии в целом, отмечая ее принципиальные отличия от современной представительной системы. Книга написана живым языком, содержит целый ряд любопытных сюжетов и будет интересна и полезна не только специалистам-историкам, но также юристам, политологам и широкому кругу читателей.