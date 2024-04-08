5 класс | История Древнего мира

Античная демократия в свидетельствах современников. 1996

Маринович Л. , Кошеленко Г.

Сборник позволяет сформировать достаточно полное представление о первой демократии Земли. В книге собраны и прокомментированы оригинальные документы, созданные в период существования демократических режимов в древней Греции, приведены отрывки из произведений античных писателей, философов, драматургов, полностью опубликовано то, что сохранилось от "Афинской политии" Аристотеля и одноименного сочинения Псевдо-Ксенофонта