КЛИСФЕН (др.-греч. Κλεισθένης)

Афинский политический деятель, провел ряд важных реформ, подорвавших влияние родовой знати и утвердивших в Афинах демократический строй.

Происходил из известного афинского рода Алкмеонидов; его отец – Мегакл, мать – Агариста, дочь тирана Сикиона Клисфена. В 524/3 г. до н.э. занимал должность архонта, когда Афинами правили Писистратиды, сыновья тирана Писистрата Гиппий и Гиппарх . Впоследствии, по-видимому, у Алкмеонидов случился конфликт с тиранами, Клисфен вынужден был удалиться в изгнание и стал одним из ярых противников Гиппия. В 510 г. до н.э. с помощью спартанцев и спартанского царя Клеомена I афиняне изгнали тирана, и можно предположить, что в этих событиях Клисфен играл активную роль. Конкуренцию Клисфену в освобожденных от тиранической власти Афинах составил политик Исагор, архонт 508 г., ориентировавшийся на Спарту . На свет опять была вытащена «Килонова скверна», лежавшая на Алкмеонидах, как предлог для изгнания Клисфена и его сторонников. Когда Исагор попытался разогнать Совет 400 (буле) и отправить в изгнание еще 700 семей, в Афинах случилось восстание (некоторые историки называют его «революцией»). Афиняне осадили Акрополь, где укрылись Исагор и спартанцы; те, обговорив себе свободный проход, покинули город; а вернувшийся из изгнания Клисфен вскоре после этих событий провел свои реформы. Неизвестно, занимал ли он какую-либо должность при этом, и какой период времени потребовался для проведения преобразований; обычно их датируют 508/7 гг. до н.э. Дальнейшими сведениями о жизни Клисфена мы не располагаем, что привело к предположению о его кончине ок. 507-506 гг.

Первой из клисфеновских реформ была административно-территориальная реформа: Аттика делилась на три округа (Афины с прилегающей территорией, прибрежная часть, внутренние районы); каждый округ – на 10 триттий (т.е. всего их было 30); затем по жребию три триттии по одной из каждого округа составляли одну филу, в которой таким образом были представлены все три части Аттики; всего новых фил, получивших имена легендарных афинских героев, было 10. Филы делились на 10 демов , т.е. всего при Клисфене их было 100. Дем стал основополагающей единицей гражданской общины: списки граждан, списки кандидатов на должность велись отныне именно в демах; на собрании демотов (членов дема) избирался демарх – староста дема; даже если афинянин жил не на территории своего дема, он сохранял свою к нему принадлежность. Официальное афинское имя включало теперь демотикон (δημοτικόν) – название дема, тогда как раньше обязательным был πατρωνυμικόν – отчество (имя отца в родительном падеже). Реформа фил Клисфена подорвала позиции родовой аристократии; перемешав народ, реформатор фактически свел на нет политическое противостояние по региональному признаку, происходившее в Аттике раньше.

Солоновский Совет 400 был преобразован в Совет 500 – по 50 булевтов от каждой новой филы. Была создана коллегия 10 стратегов (по одному от филы). Стратеги командовали афинским ополчением, взяв на себя те обязанности, которые раньше выполнял архонт-полемарх. Клисфен предложил в качестве меры, способной предотвратить появление в будущем потенциального тирана – остракизм . «Голосованием черепков» на народном собрании граждане должны были решать, не опасен ли тот или иной политик для стабильного развития государства, не грозит ли его влияние превзойти допустимую при демократии норму. Впрочем, первый известный нам остракизм произошел только в 487 г. до н.э.

Геродот в своей «Истории» охарактеризовал Клисфена как человека, установившего в Афинах «филы и демократию», Аристотель называет его «вождем и простатом народа». В современной науке чаще всего именно Клисфена рассматривают как «отца-основателя» Афинской демократии; прошедшее пышное празднование 2500 юбилея рождения демократии точкой отсчета имело его реформы. Конечно, политический строй при Клисфене отличается от того гораздо более радикального общественного устройства, которое утвердилось в Афинах в результате реформ 80-х–60-гг. V в. (особенно создания флота и реформы Эфиальта) и возникновения афинской морской державы, поэтому некоторые исследователи клисфеновскую демократию называют «гоплитской», имея в виду, что её основой были средние слои. К ней более подходит то определение, которое, скорее всего, использовалось в эпоху Клисфена (понятие «демократия» появилось позже): «исономия» – «равноправие», т.е. равенство перед законом, равное право на участие в управлении полисом.

Исторические источники:

Геродот. История, V-VI;

Аристотель. Афинская полития, 8.

Иллюстрация :

Клисфен. Современный бюст. Скульптор: Anna Christoforidis.