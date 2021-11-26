ФАРНАБАЗ (др.-греч. Φαρνάβαζος)

Персидский сатрап Фригии и Киликии (413–387 гг. до н.э.), сын Фарнака, принадлежал к аристократическому роду Фарнакидов.

В 413 г. до н.э. Фарнабаз сменил своего отца на посту сатрапа Геллеспонтской Фригии и всей северо-западной части Малой Азии со столицей в Даскилии. Выдающийся военачальник, политик и дипломат, он стремился вернуть Персии контроль над греческими городами Малой Азии. Соперничал с Тиссаферном за влияние на Спарту. Когда Тиссаферн перестал субсидировать спартанцев, несмотря на заключенные им со Спартой договоры, Фарнабаз немедленно предложил свою помощь и в течение нескольких лет неизменно помогал спартанцам содержать свой флот. В 411 г. до н.э. Фарнабаз проявил личный героизм, сражаясь вместе со спартанцами против афинян в морской битве при Абидосе и помогая вытащить тонущие пелопоннесские корабли. Ксенофонт утверждает, что Фарнабаз даже въехал на своем коне в море и приказал своим воинам делать то же самое (Hell., I, 1, 6). Но ему не удалось вернуть греческие города на севере Малой Азии под власть персидского царя.

Положение Фарнабаза укрепилось, когда его соперник Тиссаферн попал в опалу и в Сарды в 407 г. до н.э. прибыл Кир Младший, получивший приказ оказывать поддержку именно Спарте в продолжавшейся Пелопоннесской войне. Фарнабаз, следуя политике персидского царя и Кира Младшего, продолжал оказывать Спарте и материальную, и военную помощь. Он даже по просьбе всесильного спартанского наварха Лисандра согласился нарушить узы гостеприимства и в 404 г. до н.э. подослал к бежавшему из Афин Алкивиаду убийц. В конце 403–начале 402 гг. до н.э. во время геллеспонтской кампании Лисандра его сатрапия стала подвергаться постоянному разорению, и Фарнабаз потребовал от Спарты решительных мер. Эфоры , получив обвинительное письмо Фарнабаза, приказали Лисандру вернуться. Наварх, напуганный такой перспективой, попытался восстановить отношения с Фарнабазом и лично встретился с ним. Однако Фарнабаз, прибегнув к обычному трюку с подменой писем, «переиграл» хитрого спартанца. Сатрап через Лисандра передал еще одну инвективу на него, заставив Лисандра стать невольным соучастником собственной отставки.

Когда разразилась война со Спартой в 400 г. до н.э. Фарнабаз убедил Артаксеркса нанести контрудар на море. По его рекомендации во главе персидского флота был поставлен афинянин Конон. А сам Фарнабаз в 397 г. до н.э. прибыл на Кипр с 500 талантами серебра, чтобы на них строить военные корабли. Совместно с Кононом Фарнабаз в 394 г. до н.э. одержал победу в морском сражении при Книде, где был потоплен весь спартанский флот.

Фарнабаз приложил руку к отставке и опале своего многолетнего соперника Тиссаферна. Когда спартанский царь Агесилай в 397 г. до н.э. начал военные действия против персов в Малой Азии, Фарнабаз, сторонник решительных действий, стал жаловаться царю на подозрительное бездействие Тиссаферна.

В 387 г. до н.э. Фарнабаз был отозван в Сузы под предлогом женитьбы на дочери царя, а на его место в качестве сатрапа Фригии направлен Ариобарзан. В последующие годы Фарнабаз неоднократно руководил военными действиям персов: около 385–383 гг. до н.э. – вместе с другими военачальниками против мятежного фараона Ахориса, в 373 г. до н.э. вместе с Ификратом – против фараона Нектанеба. Оба похода в Египет были неудачными. Умер Фаранбаз в Сузах после 373 г. до н.э. в возрасте 70–80 лет.

Исторические источники :

Ксенофонт. Греческая история;

Плутарх. Агесилай;

Диодор. Историческая библиотека, XV.

Иллюстрации :

1. Фарнабаз. Серебряный статер. Киликия. 379–374 гг. до н.э. Британский музей. Департамент монет и медалей;

2. Фарнабаз в образе Ареса. Серебряный статер. Киликия. 378–373 гг. до н.э.