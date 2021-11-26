ЭПИСТАТ (др.-греч. ἐπιστάτης от ἐπιστατέω ‒ «быть начальником», «управлять»)

(1) В Афинах председатель и глава пританов (ἐπιστάτης τῶν πρυτάνεων). Выбирался на одни сутки по жребию из числа пританов. Вторично в течение той же притании (35–36 дней) избранию не подлежал. В V в. до н.э. был председателем как в Совете Пятисот (буле), так и в народном собрании (экклесии). Эпистат, председательствуя в экклесии, предлагал на баллотировку вновь внесенные предложения. Если же он находил, что такое предложение противоречит законам, то мог не ставить его на голосование. В 406 г. до н.э., когда в народном собрании шел суд над стратегами, победителями при Аргинусских островах, Сократ, бывший в тот день эпистатом, отказался поставить предложение Совета на голосование как противозаконное. В течение суток у эпистата находилась государственная печать и ключи от государственной казны и архива, располагавшихся соответственно в Парфеноне и храме Матери богов на Акрополе. Эпистат должен был в течение суток дежурить вместе с одной третью пританов (16 человек) в толосе, круглом здании, предназначенном для заседания пританов и расположенном рядом с булевтерием. Благодаря этим дежурствам можно сказать, что деятельность Афинского Совета была непрерывной, а каждый эпистат на сутки становился фактически главой правительства. В начале IV в. до н.э. наряду с эпистатом пританов появился эпистат проэдров (ἐπιστάτης τῶν προέδρων). Это было сделано для того, чтобы уменьшить ущерб от возможного сговора пританов и эпистатов, которые принадлежали к одной и той же филе. Новый порядок заключался в том, что из девяти не дежурных фил по жребию избиралось 9 проэдров (πρόεδροι) и уже из них тоже по жребию – эпистат проэдров. Эпистатом проэдров можно было быть только раз в год. Он как глава коллегии проэдров председательствовал в народном собрании. Таким образом, полномочия были разделены между эпистатом пританов и эпистатом проэдров. Подобные эпистаты существовали и в других греческих государствах, например, в Милете, на Самосе и Родосе, но иногда этим термином обозначались магистраты, подобные афинским пританам;

(2) В Птолемеевском Египте эпистатом храма (ἐπιστάτης ἱεροῦ) назывался царский чиновник, осуществляющий контроль за храмовым имуществом;

(3) В эллинистических государствах эпистатом назывался высокопоставленный чиновник, назначаемый царем и посылаемый контролировать город или область, входящие в состав державы. Так, в государстве Селевкидов эпистаты руководили македонскими колониями. Для сохранения общественного порядка в распоряжении эпистата, как правило, находился царский гарнизон.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития, 44.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова