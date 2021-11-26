ВАРНЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК

ВАРНЕНСКИЙ МОГИЛЬНИК - некрополь V тысячелетия до н.э. в пределах год Варна.

От­крыт в 1972 году, рас­ка­пы­вал­ся болгарским ар­хео­ло­гом И. Ива­но­вым и другими (к 2005 году изу­че­но около 300 мо­гил).

Один из яр­чай­ших па­мят­ни­ков Бал­ка­но-Кар­пат­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции. Ям­ные мо­ги­лы , по­гре­бён­ные вы­тя­ну­ты на спи­не или с по­дог­ну­ты­ми но­га­ми. Бо­лее трех тысяч зо­ло­тых из­де­лий (под­вес­ки, мас­ки, фи­гур­ки и др.), сот­ни мед­ных ору­дий, пред­ме­тов воо­ру­же­ния (то­по­ров) и др. Зо­ло­то, кро­ме од­но­го слу­чая, най­де­но лишь в ке­но­та­фах. Час­то ис­поль­зо­ва­лась медь, свя­зан­ная с руд­ни­ком Ай­бу­нар.

На ос­но­ве ма­те­риа­лов Варненского могильника в Западном При­чер­но­мо­рье Х. То­до­ро­вой к началу 1980-х годов вы­де­ле­на ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра Вар­на: тел­ли, плот­но за­стро­ен­ные гли­но­бит­ны­ми пря­мо­уголь­ны­ми до­ма­ми, ино­гда ук­ре­п­лён­ные гли­но­бит­ной сте­ной; ке­ра­мическая по­су­да раз­но­об­раз­ных форм, ук­ра­шен­ная слож­ным ор­на­мен­том из кан­нелюр, до­бав­ка­ми гра­фи­та для чёр­но­го бле­ска и др.; гли­ня­ная зоо- и ан­тро­по­морф­ная пла­сти­ка, мо­де­ли до­мов.

Куль­ту­ра Вар­на сло­жи­лась на ба­зе ме­ст­ных ран­не­не­о­ли­ти­че­ских куль­тур Са­ва, Ма­ри­ца и др., сме­ня­ет­ся куль­ту­ра­ми Цир­кум­пон­тий­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции.

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