ВАНВИЗДИНСКАЯ КУЛЬТУРА

ВАНВИЗДИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура второй половины I тысячилетия н.э. на севере Европейской части России.

К Ванвиздинской культуре от­но­сят и па­мят­ни­ки верх­ней и сред­ней Пе­чо­ры, но в но­вых ис­сле­до­ва­ни­ях их вы­де­ля­ют в тип Би­чев­ник и другие (су­ще­ст­во­вав­шие с сере­ди­ны I тысячелетия фин­но-угор­ские и уг­ро-са­мо­дий­ские груп­пы, за­ни­мав­шие­ся охо­той на ста­да оле­ней). На­ря­ду с их влия­ни­ем в ос­но­ве Ванвиздинской культуры ле­жа­ли тра­ди­ции кру­га Гля­де­но­во и Ха­ри­но.

Па­мят­ни­ки, от­ра­жаю­щие фор­ми­ро­ва­ние Ванвиздинской культуры, вы­де­ля­ют в груп­пу Шой­на­ты (около IV-VI веков), из­вест­ную и на Пе­чо­ре. Ванвиздинская культура вы­де­ле­на Г.М. Бу­ро­вым к началу 1960-х годов по «сто­ян­ке» у деревни Ван­виз­ди­но (из­вест­на с 1919 года) и собственным рас­коп­кам. Не­дол­го­вре­мен­ные се­ли­ща, на­зем­ные пря­мо­уголь­ные жи­ли­ща, ко­ст­ри­ща. Кур­ган­ные (ран­ние) и грун­то­вые по­гре­бе­ния, час­то с де­ревянными кон­ст­рук­ция­ми, пре­имущественно тру­по­по­ло­же­ния. Круг­ло­дон­ная ке­ра­ми­ка, ук­ра­шен­ная ве­рё­воч­ным, ямоч­ным, гре­бен­ча­тым штам­па­ми. Из­вест­на об­ра­бот­ка же­ле­за и брон­зы, но ис­поль­зо­ва­лись и крем­нё­вые ору­дия (скреб­ки и др.). Встре­ча­ют­ся по­гре­баль­ные мас­ки из зо­ло­та или се­реб­ра, при­воз­ные шле­мы, ре­мен­ная гар­ни­ту­ра при­кам­ско­го кру­га, из­де­лия перм­ско­го зве­ри­но­го сти­ля, иран­ский им­порт.

Хо­зяй­ст­во: охо­та (в т.ч. пуш­ной про­мы­сел), ры­бо­лов­ст­во, у не­ко­то­рых групп по­яв­ля­ет­ся ско­то­вод­ст­во.

Эт­но­язы­ко­вая при­над­леж­ность и сте­пень пре­ем­ст­вен­но­сти с вым­ской куль­ту­рой, сме­нив­шей Ванвиздинскую культуру, дис­кус­си­он­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)