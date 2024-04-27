Самая первая из революций - неолитическая Около 10 000 лет назад жизнь древних людей претерпела значительные изменения. Они отказались от охоты и собирательства и научились выращивать культурные растения. Они поняли, что плоды и семена прорастают, когда попадают в почву. На чтение: 15 минут

Около 10 000 лет назад жизнь древних людей претерпела значительные изменения. Они отказались от охоты и собирательства и научились выращивать культурные растения. Они поняли, что плоды и семена прорастают, когда попадают в почву. Тогда они стали собирать и сеять крупные семена. Так начался новый вид деятельности - земеледелие. В это же время появились и первые ремесла. Чтобы обрабатывать землю, люди изобрели специальные инструменты. Это были мотыги с каменными наконечниками. Постепенно люди одомашнили животных. Людьми были одомашнены собаки, козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, а также лошади. Эти животные были не такими, какими мы привыкли их видеть. Например, предками современного крупного рогатого скота были туры, а древние лошади назывались тарпанами. На смену охоте пришло скотоводство. Люди перешли от присваивающего хозяйства к производящему. Этот процесс получил название «неолитической революции». Этот термин ввел молодой британский археолог Гордон Чайлд (1892-1957) в 20-е годы XX века в книге «На заре европейской цивилизации». Археолог предложил термин по аналогии с марксистским понятием «промышленная революция». Он создал теорию доисторического развития под влиянием изменений окружающей среды и давления растущего народонаселения. Ученый описал период значительных изменений, когда люди начали выращивать растения, разводить животных для получения пищи и строить постоянные поселения. Появление сельского хозяйства отличало неолитических людей от их палеолитических предков

“Неолитическая революция”(неолитизация, Первая аграрная революция, сельскохозяйственная революция) - переход человечества от присваивающего хозяйства к производящей экономике, то есть переход от охоты и собирательства к земледелию и животноводству.

Эпоха неолита и причины неолитической революции

Не существовало единого фактора, который заставил людей начать заниматься земледелием. Причины неолитической революции варьируются от региона к региону. Последний ледниковый период закончился, и на Земле началось потепление. Некоторые ученые предполагают, что изменение климата привело к сельскохозяйственной революции. Повышение температуры привело к росту дикой пшеницы и ячменя. Другие ученые предполагают, что интеллектуальные достижения человеческого мозга могли побудить людей к оседлости.

Накануне неолита небольшие человеческие сообщества полностью зависели от того, насколько хорошо они умеют использовать природные ресурсы. Но в начале неолита и мезолита люди начали объединяться в более крупные группы.

Термин "неолит" буквально означает "новый каменный век". Этот период характеризуется "неолитической революцией", также известной как сельскохозяйственная революция. Неолитическая революция знаменует собой исторический переход человечества от небольших кочевых групп охотников-собирателей к крупным сельскохозяйственным поселениям и ранним цивилизациям.

Считается, что неолитическая революция началась в X тысячелетии до н. э., когда произошел качественный сдвиг в экономической деятельности на Ближнем Востоке, в Плодородном полумесяце, где люди впервые занялись земледелием. Вскоре после этого люди каменного века в других частях света также начали заниматься земледелием.

Таким образом, конец каменного века характеризовался быстрым переходом человеческих обществ от самой примитивной экономической модели к более прогрессивной. К присваивающим таким видам деятельности, таким как охота, рыболовство и собирательство, добавились производящие занятия - как земледелие и животноводство.

Зарождение земледелия

Люди поняли, что если оставить в рыхлой почве колоски, зерна или ягоды, то они прорастут и принесут плоды. Затем они поняли, что еду можно выращивать, и стали высаживать в почву семена съедобных растений. Так из собирательства родилось сельское хозяйство.

Они выбирали ровные участки возле воды и сажали деревья. Срубив деревья, они разрыхляли поле мотыгой. Затем они бросали зерна в почву. Когда урожай созревал, его собирали с помощью серпа. Серп состоял из дугообразной костяной или деревянной основы, на край которой был насажен кусок камня.

Неолитические земледельцы выбирали культуры, которые было легче собирать. Такие зерновые культуры, как пшеница эммер, пшеница эйнкорн и ячмень, были одними из первых культур, одомашненных неолитическими земледельческими общинами в Плодородном полумесяце. Ранние земледельцы также выращивали чечевицу, нут, горох и лен.

Одомашнивание - это процесс, в ходе которого фермеры на протяжении многих лет разводят растения и животных. Со временем одомашненные виды становятся отличными от своих диких сородичей.

В то же время, когда фермеры начали возделывать пшеницу в Плодородном полумесяце, люди в Азии стали выращивать рис и злаки. Ученые обнаружили остатки рисовых полей каменного века в болотистой местности Китая. В Мексике начали выращивать кабачки и кукурузу.

Таким образом, поскольку древние люди могли собирать урожай в одном и том же месте каждый год, они постепенно перешли от собирательства к земледелию, а затем и к оседлой жизни. Основными культурами в древности были пшеница, просо и ячмень.

Новые орудия труда

Неолитические люди, как и их более ранние предки из каменного века, использовали каменные орудия труда. Они жили небольшими группами охотников-собирателей на протяжении всего последнего ледникового периода.

В целом, древние люди полностью зависели от природы и постоянно искали растения и животных для употребления в пищу из-за нехватки продовольствия. Это вынуждало древних людей часто переезжать с места на место.

Позже люди начали понимать, что из падающих на землю семян прорастают новые ростки. Поэтому они стали специально рыхлить почву заостренной палкой для копания и сеять семена этих растений.

Со временем палка для копания превратилась в мотыгу. Затем они стали использовать деревянный или костяной серп с лезвием из тонких каменных плит, чтобы срезать созревшие колосья.

Из срезанных серпом колосьев вынимали зерно и мололи его специальным плоским камнем - зернотеркой. Из размолотого зерна брали муку и добавляли воду для приготовления теста. Первобытные люди научились выпекать тесто на раскаленных камнях и делать хлебное тесто.

Развивались и каменные орудия труда. Появились составные орудия из кости и дерева. Тонкие, изящные костяные иглы и крючки позволяли людям быстрее ткать и шить одежду.

Наконец, люди изобрели плуг. Сначала к упряжке волов привязывали палку с острой веткой на конце. Пока один человек вел волов по полю, другой шел за плугом и глубоко втыкал его в землю. Плуг мог вспахать больше земли и собрать больше урожая, чем поле, вспаханное мотыгой. Это происходило потому, что плуг глубже вгрызался в почву, а семена, посеянные глубоко в почве, лучше всходили.

Неолитическая революция связана также с возникновением новой техники создания орудий труда. Стало применяться в производстве пиление, шлифование и сверление. Важнейшим достижением неолитической революции было изобретение колеса.

Возникновение скотоводства

Человек одомашнил животных очень давно. Ученые считают, что первым диким животным, одомашненным человеком, была собака, которая стала его верным спутником. Собаки были отличными сторожевыми псами. Они громко лаяли, когда обнаруживали врага или хищника, подкрадывающегося к поселению. Собаки охраняли стоянки древних людей и помогали выслеживать и отгонять диких животных во время охоты.

При удачной охоте первобытные люди могли принести в свое жилище, помимо основной добычи, молодняк убитых животных. Этих животных можно было кормить и одомашнивать, и вскоре они привыкли к человеку. Первые одомашненные животные были получены от животных, на которых неолитические люди охотились ради мяса. Например, свиньи были одомашнены от диких кабанов, а козы - от иранских горных козлов. Также люди одомашнили крупный рогатый скот, лошадей и других животных.

Одомашненные животные стали верными помощниками, сделали возможным тяжелый физический труд в сельском хозяйстве, а их молоко и мясо разнообразили рацион человека. Коров и коз использовали для производства молока, а волов - для вспашки полей и переноски тяжестей. Кроме того, мясо животных употреблялось в пищу, а их шкуры использовались для изготовления одежды. Таким образом, из охоты возникло скотоводство, когда животных держали в стадах.

Возникновение ремесла

Появление сельского хозяйства и скотоводства изменило образ жизни людей. Им больше не нужно было перегонять кочующие стада животных с места на место. Не нужно было также каждый раз строить новые жилища. Люди постепенно переходили к оседлому образу жизни. В результате появились новые изобретения и орудия труда. Появились ремесла, то есть производство различных изделий.

Одним из первых ремесел, освоенных человечеством, было гончарное. Первобытные люди поняли, что кусок речной глины можно затвердеть, если поместить его в огонь. Сначала они лепили глину руками, медленно вращая ее, но со временем был изобретен гончарный круг, ускоривший процесс лепки. В конце концов, глиняные горшки стали обжигать не на домашнем очаге, а в специальных печах. Ремесленники стали наносить на горшки уникальные узоры и украшения, чтобы отличить их от похожих глиняных сосудов. Это открытие позволило изготавливать из этого материала прочную посуду. Это также позволило сохранять продукты и готовить еду.

Освоив гончарное дело, люди стали ткать ткань для изготовления одежды, прясть пряжу из льняных волокон и шерсти животных. Они использовали ручные веретена, представлявшие собой тонкие стержни с просверленными в них отверстиями, в которые помещались круглые грузики из глины, кости или камня. Так было положено начало ткачеству. Для изготовления ткани древние использовали примитивные ткацкие станки с прямоугольными рамами, сделанными из палок. На эту раму равномерно натягивали длинные нити вдоль и поперек. В результате образовывались складки ткани. Из этой ткани древние народы шили одежду.

Освоив земледелие и животноводство, древние народы имели доступ к большому количеству различных продуктов из растений и животных. Постепенно в первобытных обществах выделились люди, занимавшиеся исключительно ручным изготовлением керамики, текстиля и инструментов. Их стали называть ремесленниками.

Начало обработки металла

Во время изготовления гончарных изделий небольшие кусочки медной руды иногда падали в огонь и под воздействием высоких температур плавились и застывали, превращаясь в витиеватые слитки.

Древние люди поняли, что мягкой меди можно придать любую форму. Они залили расплавленную медь в специальные формы и стали отливать наконечники стрел, топоры и ножи.

Так медь стала первым металлом, с которым люди научились работать. Это произошло около 9000 лет назад в Западной Азии. Именно там медь была наиболее распространена, люди иногда находили руду прямо под ногами. Медные инструменты облегчали обработку дерева и кости. Из меди изготавливали топоры, мотыги, копья и стрелы, которые были более прочными, чем костяные и роговые. Кроме того, медные детали инструментов можно было быстро затачивать и переплавить.

Древние также освоили олово и свинец, которые использовались гораздо реже, поскольку были мягче меди. Примерно в то же время, что и медь, люди научились работать с золотом и серебром. Однако эти металлы были еще более редкими, чем медь. Позже мастера научились делать из золота и серебра искусные ювелирные украшения. Обработка металлов и изготовление из них инструментов стали новым ремеслом.

Пять тысяч лет назад люди впервые получили бронзу - сплав меди и олова. Бронзовые изделия были гораздо прочнее медных. Позже люди научились обрабатывать железо в специальных печах. Железные инструменты и железное оружие были намного прочнее бронзы. Так начался железный век в истории человечества.

Развитие торговли

Появление ремесел и способности выплавлять металлы привело к значительным изменениям в первобытных обществах. Использование сложных металлических мотыг увеличило урожай с полей. Продукты земледелия и животноводства хранились в глиняных горшках, что уменьшало вероятность их порчи. Изобретение текстиля позволило обеспечить людей прочной одеждой.

Разделение труда в деятельности означало, что только специально обученные ремесленники могли обрабатывать металл и изготавливать ткани и посуду. Это обусловило необходимость взаимодействия между земледельцами, животноводами и ремесленниками. Люди стали обменивать зерно, молоко и мясо на керамику, одежду и изделия из металла.

Постепенно каждому товару стала приписываться определенная стоимость, и появилось универсальное средство обмена - деньги. Изначально деньги использовались для обмена ценных вещей - раковин, животных, звериных шкур, зерен пшеницы. Такой обмен назывался "торговлей".

Когда у племени появлялись излишки богатства, старейшины и вожди выделялись среди соплеменников уже не только своим авторитетом, но и накопленным богатством. Как правило, эти богатства передавались по наследству. Таким образом, равенство между людьми постепенно исчезало. Соплеменники делились на знатных и простолюдинов. Возникало социальное неравенство. И по мере накопления богатства в одном племени, в другом возникало недовольство и желание его захватить. Такая ситуация приводила к военным конфликтам. Пленники становились рабами, а их хозяева - аристократами. Так зародилась эксплуатация - присвоение плодов чужого труда.

Регионы неолитической революции

В эпоху неолита экономическая жизнь древних народов начала заметно меняться. Различные виды экономической деятельности, такие как земледелие, скотоводство и ремесло, позволили людям получать больше пищи и других продуктов. Таким образом, произошел переход от экономики, основанной на присвоении, к экономике, основанной на производстве. Изменения в экономической жизни привели также к важным изменениям в социальной организации древних человеческих обществ. Конечно, этот переход не был внезапным скачком от одного образа жизни к другому. Изменения происходили постепенно и не были очевидны для самих носителей неолитической культуры. Однако период с X по I тысячелетие до н. э. принято относить к неолитической революции. Это связано с тем, что начало и конец эпохи различались в разных регионах.

Неолит был периодом радикальных изменений в жизни людей. Наши предки жили практически в одних и тех же условиях на протяжении тысячелетий. Люди, которые до этого были охотниками-собирателями, перешли к оседлому образу жизни. Труд экономил силы и время, ресурсов стало много, а население увеличилось.

Это стало движущей силой развития человеческих обществ, которые становились все более сложными и начали приобретать новые формы. В эпоху неолита возникли первые государства, были построены каменные города с системами коммуникаций, появилось колесо, зародилась металлургия и были созданы комплексы сельскохозяйственных орудий.

В ходе неолитической революции развился и товарообмен. В результате возникли вооруженные группы, появилось понятие собственности, что привело к исчезновению общинных форм жизни. Неолитическая революция охватила все крупные человеческие общества в Старом и Новом Свете.

Сельское хозяйство и скотоводство зависели от климата, флоры и фауны и плодородия почвы. Сельское хозяйство распространилось из района Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке. Постепенно скотоводческие и земледельческие экономические и культурные типы были приняты не только жителями Ближнего Востока, Средиземноморья и Европы, но и Центральной Азии, Индии, Индокитая и отчасти Новой Гвинеи.

Археологи считают, что неолитическая революция одновременно шла в 7 местах на планете. Присваивающее хозяйство сменялось на производящее в данных регионах:

- Плодородный полумесяц на Ближнем Востоке,

- долина Миссисипи,

- центральные районы Мексики

- долина Янцзы и Хуанхэ,

- остров Новая Гвинея,

- Анды,

- Африка южнее Сахары.

Последствия и итоги неолитической революции

Неолитическая революция имела ряд последствий, важных для всего образа жизни человека эпохи неолита. Именно в ходе неолитической революции произошло становление экономических институтов производства, обмена и распределения.

Неолитическая революция привела к тому, что многие люди стали создавать поселения, основанные на земледелии. Переход к производящей экономике привёл к разделению общественного труда. Освоив земледелие и животноводство, человечество перешло от присваивающего хозяйства к производящему. Люди стали меньше зависеть от природы. Развивались орудия труда, возникла новая профессия - ремесленник.

Родовые общины постепенно распадались, появились вожди и старейшины. В результате распада первобытно-общинного строя возникли государства и этнические группы. Государства, как новая форма организации жизни общества, возникают объективно в силу определенных факторов: материальных, организационных, идеологических.

Неолитическая революция растянулась на несколько тысячелетий, те изменения, которые произошли, были просто поразительны и кардинальны, они повлияли на дальнейший ход истории. Неолитическая революция подготовила почву для технологических инноваций последующих бронзового и железного веков, когда создание орудий для сельского хозяйства, ведения войны и искусства захватило мир. Началу роста городов и развитию цивилизаций положили неолитическая революция. Таким образом, неолитическая революция была первым звеном цепи последовательных преобразований системы общественной жизни, в результате которых, в конечном счете, возникла цивилизация, а вместе с ней и наука.

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