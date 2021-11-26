РОМЕНСКО-БОРШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА

Средневековая археологическая культура, имеющая славянскую принадлежность, занимала территорию левобережья Днепра от бассейна р. Десна до Верхнего и Среднего Дона в VIII-X вв. (на некоторых территориях до начала XI в.).

История изучения

В начале XX в. Н.Е. Макаренко проводил раскопки на городищах в окрестностях украинского г. Ромны Полтавской губернии. В историографии эти памятники получили название роменских. В то же время, в 1905 году А.А. Спицын исследовал Большое городище и селище у с. Боршево в Воронежской области. Первоначально боршевские древности считались хазарскими, однако в 1908 году А.И. Мартинович высказал предположение об их славянской принадлежности. В 1928-1929 годах эта гипотеза окончательно подтвердилась в результате работ П.П. Ефименко и П.Н. Третьякова.

Роменские и боршевские памятники весьма близки между собой по многим деталям материальной культуры, а различия носят частный характер, поэтому обычно они объединяются в единую роменско-боршевскую культуру. Общность днепровской (роменской) и донской (боршевской) групп свидетельствует также и о единстве их происхождения.

В разные годы изучением роменских поселений на Десне и в Среднем Поднепровье занимались М.В. Воеводский, Ф.М. Заверняев, И.И. Ляпушкин, В.А. Падин, В.А. Башилов, А.В. Куза, О.В. Сухобоков и др. Изучением боршевских памятников занимались А.И. Москаленко, А.Д. Прянихин, А.З. Винников и др.

Поселения

Среди роменско-боршевских поселений преобладают неукрепленные селища. Некоторые из них достигали площади 10 Га и более. Ранние селища располагались на низких участках речных пойм, к IX-X вв. заселяются не только поймы, но и плато высоких берегов рек. Появляются небольшие поселения на 1-2 двора, свободно располагавшиеся на землях широких пойменных участков.

Селища или их скопления примыкали к укрепленным городищам, иногда довольно плотно. Их площадь обычно не превышала 0,5 Га, но известны поселения площадью 2-3 Га. Городища, как правило, располагались на высоком мысу, защищенном с напольной стороны системой валов и рвов. Боршевское население в некоторых случаях вторично использовало укрепления, оставшиеся со скифских времен.

Характерные жилища ‒ прямоугольные полуземлянки столбовой конструкции, в одном из углов размещалась глиняная печь. Население боршевской культуры использовало печи-каменки или сложенные из глины и камней. В X в. распространяются срубные постройки площадью от 16 до 20 м2. В некоторых случаях удалось определить, что они были двухэтажными. Наиболее исследованные памятники роменской культуры ‒ Большое Горнальское городище, Горбово, Битицкое и др. Боршевские памятники ‒ Большое и Малое Боршевское городище, Титчиха, Архангельское и др.

Погребения

Роменские погребальные памятники представлены курганными могильниками, расположенными в относительной близости от поселений. Основная масса погребений датируется не ранее VIII в. Это небольшие округлые курганы с трупосожжением на стороне. Известны как безурновые погребения, так и с использованием 1-2 урн. Место их захоронения в кургане со временем менялось ‒ сперва в основании насыпи, позднее в верхней части. Погребения в основной массе безынвентарные. Изредка встречаются оплавленные стеклянные или бронзовые украшения.

Часть боршевских погребений имеет более сложное устройство ‒ так, погребальные урны могли помещаться в деревянных погребальных камерах-домовинах на дневной поверхности. Там же были найдены сопроводительные сосуды, вероятно, с напутственной пищей. Вокруг камер были установлены кольцевые оградки из деревянных столбиков.

Хозяйство

Основу хозяйства роменско-боршевской культуры составляло пашенное земледелие. Население выращивало пшеницу, просо, позднее рожь, а также ячмень, горох и бобы. Для обработки земли использовались пахотные орудия, в том числе с широкими железными наральниками для освоения целинных земель. Известны также находки железных мотыг и мотыжек для обработки небольших участков земли, возможно огородов, и серпов для сбора урожая. В животноводстве преобладал крупный рогатый скот, а также свиньи и мелкий рогатый скот. Земледельческое хозяйство дополнялось охотой, рыбной ловлей и бортничеством.

Керамика

Различия между боршевской и роменской керамикой носят частный характер. Всё это лепные сосуды разного размера и форм ‒ горшки, миски, сковороды. Преобладают грубые горшки, украшенные отпечатками веревочного штампа в виде косых полосок, зигзагов, а также пальцевыми защипами по краю венчика. В конце IX в. появляется сосуды, подправленные на ручном гончарном круге. На некоторых поселениях встречаются салтово-маяцкие гончарные сосуды.

Металлообработка

Добыча железа и металлообработка носили преимущественно местный характер. На многих поселениях зафиксированы следы обработки цветных металлов, льячки, тигли и литейные формы для изготовления отдельных украшений.

Украшения

Основной набор украшений ‒ лучевые височные кольца, металлические браслеты и шейные гривны с расплющенными концами. Для ранних памятников вплоть до IX в. характерны находки украшений, связанных своим происхождением с дунайскими территориями (полые золотые серьги, подвески-лунницы, зерненые височные кольца). В то же время появляются височные пяти- и семилучевые кольца, украшенные ложной зернью и отсылающие к образцам византийского искусства.

Проблемы исторической и этнической интерпретации

Роменская группа культуры соотносится с восточнославянским племенем северян. Согласно летописи, ареал их обитания в значительной степени совпадает с данными, полученными в результате раскопок. В конце X-первой половине XI в. некоторые исследователи отмечают резкую смену материальной культуры на территории Днепровского Левобережья, разорение и гибель подавляющего большинства роменских поселений. При этом в первой половине XI в. севернее и северо-восточнее роменской территории отмечается появление каких-то групп славянского населения. В бассейне р. Москвы известны находки фрагментов роменской керамики на поселениях. С XI в. лучевые височные кольца становятся определяющим признаком для восточнославянского племени радимичей, ареал которого практически не совпадает с территорией распространения роменских памятников.

Боршевская группа культуры некоторыми исследователями идентифицируется как часть племени вятичей, однако это утверждение остается дискуссионным. Не подвергаются сомнению лишь славянская принадлежность этих памятников и их сходство с роменскими.