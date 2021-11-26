ПОЛЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРН
ПОЛЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРН - грунтовые могильники, где погребения представлены останками трупосожжений, помещённых в сосуд(урну).
Ныне почти не употребляется, за исключением использования как части названий археологических культур, иногда - при их характеристике, в историографических работах и тому подобном. В качестве синонима поля погребальных урн в ряде работ применяется термин «поля погребений», но он шире и охватывает также могильники с безурновыми захоронениями или трупоположениями.
Культурой полей погребальных урн (немецкое Urnenfelderkultur), среднеевропейской общностью культур полей погребальных урн и тому подобным называют ряд археологических культур и групп памятников, сменивших в позднем бронзовом веке (около XIII века до нашей эры) курганных погребений культуру и ряд близких ей культур. Многие могильники насчитывают сотни, иногда более тысячи погребений; кроме господствующих погребений в урнах, встречаются и безурновые захоронения, реже - трупоположения, использование каменных и других конструкций, небольших насыпей. Известны курганы (в том числе с трупоположениями), в основном связанные с представителями местных элит. Поселения (в том числе городища) могут насчитывать более сотни построек. Многочисленны и нередко богаты клады бронзовых изделий. Отмечается усиление роли земледелия, оседлости, возрастание плотности населения. Металлургия культур полей погребальных урн входит в систему Европейской металлургической провинции. Прослеживаются связи с культурами Средиземноморья, вплоть до Египта.
В общности полей погребальных урн выделяют ряд зон, областей, культур, групп (у разных исследователей их номенклатура и группировка может отличаться). Западная зона культур полей погребальных урн включает рейнско-швейцарскую, майнскую, восточнофранцузскую группы, позднее возникли нижнерейнская, южнофранцузская, каталонская, североитальянская и другие группы, отражающие экспансию носителей культур полей погребальных урн до юго-востока Британских островов, северо-восточной части Пиренейского полуострова, северной части Апеннинского полуострова (зафиксировано культурами террамар, Эсте, Голасекка, Протовилланова, Вилланова и другими). Южнонемецкая область включает милавичскую культуру (группу) на территории Южной Чехии и части Баварии, богемско-баварскую (в том числе кновизскую культуру) на территории Северо-Западной и Центральной Чехии, Северо-Восточной Баварии. В среднедунайскую область входят культуры или группы Байердорф и позднее Штилльфрид на территории Нижней Австрии, Велатице и Подоли - Моравии, Чака и Хотин - Западной Словакии, Валь - Западной Венгрии, археологическая культура, называемая «иллирийской», - на севере бывшей Югославии. На северо-востоке (до Южной Прибалтики и Западной Волыни) в общность культур полей погребальных урн входит лужицкая культура, оказавшая влияние и на более южные земли в Карпатской котловине. Влияние общности культур полей погребальных урн (в ряде случаев - инфильтрация небольших групп её носителей) прослеживается до части атлантического побережья Франции, Южной Скандинавии, юга Апеннинского полуострова, востока Карпатской котловины, севера Балканского полуострова. Некоторые исследователи предполагают участие носителей культур полей погребальных урн в походах вплоть до Передней Азии.
В эпоху Гальштат С на большей части территории культуры полей погребальных урн сменились культурой (общностью культур) Западного и Восточного Гальштата; в Италии - культурами, на основе которых сложились адриатические венеты, италики. На севере с воздействием полей погребальных урн связывают традиции, повлиявшие на формирование ясторфской культуры. На основе лужицкой культуры сложилась поморская культура.
Австрийский археолог Р. Питтони, чешский археолог Я. Бём, немецкий археолог В. Киммиг, В.В. Седов и другие, опираясь на наблюдения ряда лингвистов (Х. Краэ, О.Н. Трубачёв и другие), сопоставляют общность культур полей погребальных урн с населением, говорившим на древнеевропейских диалектах индоевропейского языка и ставшим основой для формирования кельтов, иллирийцев, италиков, германцев, славян, балтов. Другие исследователи относятся к попыткам этноязыковой интерпретации культур полей погребальных урн скептически.