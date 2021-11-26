ПОЛЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРН

ПОЛЯ ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРН - грунтовые могильники , где погребения представлены останками трупосожжений, помещённых в сосуд(урну).

Ны­не поч­ти не упо­т­реб­ля­ет­ся, за ис­клю­че­ни­ем ис­поль­зо­ва­ния как час­ти названий ар­хео­ло­гических куль­тур, ино­гда - при их ха­рак­те­ри­сти­ке, в ис­то­рио­гра­фических ра­бо­тах и тому подобном. В ка­че­ст­ве си­но­ни­ма поля погребальных урн в ря­де ра­бот при­ме­ня­ет­ся тер­мин «по­ля по­гре­бе­ний», но он ши­ре и ох­ва­ты­ва­ет так­же мо­гиль­ни­ки с без­ур­но­вы­ми за­хо­ро­не­ния­ми или тру­по­по­ло­же­ния­ми.

Куль­ту­рой полей погребальных урн (немецкое Urnenfelder­kultur), сред­не­ев­ро­пей­ской общ­но­стью куль­тур полей погребальных урн и тому подобным на­зы­ва­ют ряд ар­хео­ло­гических куль­тур и групп па­мят­ни­ков, сме­нив­ших в позд­нем брон­зо­вом ве­ке (около XIII века до нашей эры) кур­ган­ных по­гре­бе­ний куль­ту­ру и ряд близ­ких ей куль­тур. Мно­гие мо­гиль­ни­ки на­счи­ты­ва­ют сот­ни, ино­гда бо­лее ты­ся­чи по­гре­бе­ний; кро­ме гос­под­ствую­щих по­гре­бе­ний в ур­нах, встре­ча­ют­ся и без­ур­но­вые за­хо­ро­не­ния, ре­же - тру­по­по­ло­же­ния, ис­поль­зо­ва­ние ка­мен­ных и других кон­ст­рук­ций, не­боль­ших на­сы­пей. Из­вест­ны кур­га­ны (в том числе с тру­по­по­ло­же­ния­ми), в основном свя­зан­ные с пред­ста­ви­те­ля­ми ме­ст­ных элит. По­се­ле­ния (в том числе го­ро­ди­ща) мо­гут на­счи­ты­вать бо­лее сот­ни по­стро­ек. Мно­го­чис­лен­ны и не­ред­ко бо­га­ты кла­ды брон­зо­вых из­де­лий. От­ме­ча­ет­ся уси­ле­ние ро­ли зем­ле­де­лия, осед­ло­сти, воз­рас­та­ние плот­но­сти на­се­ле­ния. Ме­тал­лур­гия куль­тур полей погребальных урн вхо­дит в сис­те­му Ев­ро­пей­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции. Про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи с куль­ту­ра­ми Сре­ди­зем­но­мо­рья, вплоть до Егип­та .

В общ­но­сти полей погребальных урн вы­де­ля­ют ряд зон, об­лас­тей, куль­тур, групп (у раз­ных ис­сле­до­ва­те­лей их но­менк­ла­ту­ра и груп­пи­ров­ка мо­жет от­ли­чать­ся). Западная зо­на куль­тур полей погребальных урн вклю­ча­ет рейн­ско-швей­цар­скую, майн­скую, вос­точ­но­фран­цуз­скую груп­пы, позд­нее воз­ник­ли ниж­не­рейн­ская, юж­но­фран­цуз­ская, ка­та­лон­ская, се­ве­ро­италь­ян­ская и другие груп­пы, от­ра­жаю­щие экс­пан­сию но­си­те­лей куль­тур полей погребальных урн до юго-вос­то­ка Бри­тан­ских островов, северо-восточной час­ти Пи­ре­ней­ско­го полуострова, северной час­ти Апен­нин­ско­го полуострова (за­фик­си­ро­ва­но куль­ту­ра­ми тер­ра­мар, Эс­те, Го­ла­сек­ка, Про­то­вил­ла­но­ва, Вил­ла­но­ва и другими). Юж­но­не­мец­кая об­ласть вклю­ча­ет ми­ла­вич­скую куль­ту­ру (груп­пу) на тер­ри­то­рии Южной Че­хии и час­ти Ба­ва­рии, бо­гем­ско-ба­вар­скую (в том числе кно­виз­скую куль­ту­ру) на тер­ри­то­рии Северо-Западной и Центральной Че­хии, Северо-Восточной Ба­ва­рии. В сред­не­ду­най­скую об­ласть вхо­дят куль­ту­ры или груп­пы Бай­ер­дорф и позд­нее Штилль­ф­рид на тер­ри­то­рии Ниж­ней Ав­ст­рии, Ве­ла­ти­це и По­до­ли - Мо­ра­вии, Ча­ка и Хо­тин - Западной Сло­ва­кии, Валь - Западной Венг­рии, ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра, на­зы­вае­мая «ил­ли­рий­ской», - на се­ве­ре бывшей Юго­сла­вии. На се­ве­ро-вос­то­ке (до Южной Прибалтики и Западной Во­лы­ни) в общ­ность куль­тур полей погребальных урн вхо­дит лу­жиц­кая куль­ту­ра, ока­зав­шая влия­ние и на бо­лее южные зем­ли в Кар­пат­ской кот­ло­ви­не. Влия­ние общ­но­сти куль­тур полей погребальных урн (в ря­де слу­ча­ев - ин­фильт­ра­ция не­боль­ших групп её но­си­те­лей) про­сле­жи­ва­ет­ся до час­ти ат­лан­тического по­бе­ре­жья Фран­ции, Южной Скан­ди­на­вии, юга Апен­нин­ско­го полуострова, вос­то­ка Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны, се­ве­ра Бал­кан­ско­го полуострова. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют уча­стие но­си­те­лей куль­тур полей погребальных урн в по­хо­дах вплоть до Пе­ред­ней Азии.

В эпо­ху Галь­штат С на большей части тер­ри­то­рии куль­ту­ры полей погребальных урн сме­ни­лись куль­ту­рой (общ­но­стью куль­тур) Западного и Восточного Галь­шта­та; в Ита­лии - куль­ту­ра­ми, на ос­но­ве ко­то­рых сло­жи­лись ад­риа­ти­че­ские ве­не­ты, ита­ли­ки. На се­ве­ре с воз­дей­ст­ви­ем полей погребальных урн свя­зы­ва­ют тра­ди­ции, по­вли­яв­шие на фор­ми­ро­ва­ние яс­торф­ской куль­ту­ры. На ос­но­ве лу­жиц­кой куль­ту­ры сло­жи­лась по­мор­ская куль­ту­ра.

Австрийский ар­хео­лог Р. Пит­то­ни, чешский ар­хео­лог Я. Бём, немецкий ар­хео­лог В. Ким­миг, В.В. Се­дов и другие, опи­ра­ясь на на­блю­де­ния ря­да лин­гвис­тов (Х. Краэ, О.Н. Тру­ба­чёв и другие), со­пос­тав­ля­ют общ­ность куль­тур полей погребальных урн с на­се­ле­ни­ем, го­во­рив­шим на древ­не­ев­ро­пей­ских диа­лек­тах ин­до­ев­ро­пей­ско­го язы­ка и став­шим ос­но­вой для фор­ми­ро­ва­ния кель­тов, ил­ли­рий­цев, ита­ли­ков, гер­ман­цев, сла­вян, бал­тов. Другие ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят­ся к по­пыт­кам эт­ноя­зы­ко­вой ин­тер­пре­та­ции куль­тур полей погребальных урн скеп­ти­че­ски.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)