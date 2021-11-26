ПОЛТАВКИНСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЛТАВКИНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура бронзового века в степях и прилегающих районах лесостепи от реки Дон до бассейна реки Урал.
Основной массив памятников расположен полосой вдоль левого берега Волги от её устья до рек Самара и Сок. Названа по месту раскопок П.Д. Рау в 1927 году у села Старая Полтавка (районный центр Волгоградской области, Россия). Выделена Pay в 1928 году как «полтавкинская ступень» культур бронзового века Поволжья, предшествовавшая сложению срубной культуры. После дискуссии, в 1960-е годы Н.К. Качалова обосновала существование самостоятельной полтавской культуры. Полемика по основным вопросам изучения Полтавкинская культура вновь разгорелась в 1970-1980-е годы и продолжается поныне.
Поселения со слабо выраженным культурным слоем, без следов сооружений, известны в Прикаспии и Верхнем Посурье. Могильники расположены, как правило, на надпойменных террасах и высоких участках поймы рек. Курганы (в том числе «царские» высота до 9 м преимущественно в Самарском Заволжье и Южном Приуралье: Утёвка и другие), курганные и грунтовые (в основном между Доном и Волгой) могильники. Могилы (известны окружённые кольцевым ровиком) - прямоугольные (реже овальные) ямы глубиной иногда более 2 м; встречаются с широкими и глубокими уступами-ступенями, с остатками внутримогильных сооружений из стоящих по углам столбов или кольев и обкладки стен циновками из коры, бересты или камыша, с перекрытием из толстых плах, с подсыпкой дна охрой или мелом либо с подстилкой из органических материалов. Есть и погребения в подбоях (в основном от Дона до Заволжья). В насыпи бывают «жертвенники» (черепа и кости ног лошади). Одиночные (редко парные) трупоположения интенсивно окрашены охрой, головой ориентированы чаще на северо-восток или восток, вытянуты на спине с согнутыми направо ногами либо скорчены на боку; руки - вдоль тела или же одна из них уложена на тазовых костях, иногда руки находятся перед лицом. Среди инвентаря: медные топоры, тёсла, ножи, шилья; серебряные, медные, сердоликовые украшения; орудия из метеоритного железа; костяные булавки, кольца, пронизи; кремнёвые наконечники стрел; горшковидные и яйцевидные сосуды, украшенные по всей поверхности рядами «шагающей» гребёнки; выявлены и остатки деревянной посуды. Предположительно использовались повозки, запряжённые быками. Металлообработка полтавкинской культуры развивалась в системе Циркумпонтийской металлургической провинции при сильном импульсе с Кавказа, на базе меднорудных месторождений Приуралья (Каргалы). В основе хозяйства - кочевое скотоводство (доминировал мелкий рогатый скот).
Полтавкинская культура сложилась на базе ямной культуры (в ряде случаев её могильники использовались носителями полтавкинской культуры) при воздействии майкопской культуры и новотиторовской культуры Северного Кавказа (топоры, ножи-кинжалы, тёсла и другое, средиземноморский антропологический тип, искусственная деформация черепа, большие курганы, ряд особенностей погребального обряда и так далее). Носители полтавкинской культуры (в основном европеоиды) более разнородны, чем популяции ямной культуры. На трети обследованных черепов есть травматические повреждения, свидетельствующие о сложной военно-политической обстановке того времени. В Полтавкинской культуре прослеживаются контакты с более северной волосовской культурой и гаринской культурой Прикамья; на юге, в Заволжье и Волго-Донском междуречье, отмечены традиции зарождающейся катакомбной культуры (общности). Полтавкинская культура во взаимодействии с донецкой катакомбной культурой участвовала в сложении волго-донской ката-комбной культуры. В этнолингвистическом плане полтавкинская культура отождествляется с группой индоиранцев (ариев).