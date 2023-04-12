Почему случилась первая в мире революция Около 10 000 лет назад жизнь древних людей претерпела значительные изменения. Они отказались от охоты и собирательства и научились выращивать культурные растения. Они поняли, что плоды и семена прорастают, когда попадают в почву. Тогда они стали собирать и сеять крупные семена. Так начался новый вид деятельности - земеледелие. На чтение: 7 минут

Около 10 000 лет назад жизнь древних людей претерпела значительные изменения. Они отказались от охоты и собирательства и научились выращивать культурные растения. Они поняли, что плоды и семена прорастают, когда попадают в почву. Тогда они стали собирать и сеять крупные семена. Так начался новый вид деятельности - земеледелие. В это же время появились и первые ремесла. Чтобы обрабатывать землю, люди изобрели специальные инструменты. Это были мотыги с каменными наконечниками. Постепенно люди одомашнили животных. Людьми были одомашнены собаки, козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи, а также лошади. Эти животные были не такими, какими мы привыкли их видеть. Например, предками современного крупного рогатого скота были туры, а древние лошади назывались тарпанами. На смену охоте пришло скотоводство. Люди перешли от присваивающего хозяйства к производящему. Этот процесс получил название «неолитической революции». Этот термин ввел молодой британский археолог Гордон Чайлд (1892-1957) в 20-е годы XX века в книге «На заре европейской цивилизации». Археолог предложил термин по аналогии с марксистским понятием «промышленная революция». Он создал теорию доисторического развития под влиянием изменений окружающей среды и давления растущего народонаселения. Ученый описал период значительных изменений, когда люди начали выращивать растения, разводить животных для получения пищи и строить постоянные поселения. Появление сельского хозяйства отличало неолитических людей от их палеолитических предков

“Неолитическая революция” (неолитизация, Первая аграрная революция, сельскохозяйственная революция) - переход человечества от присваивающего хозяйства к производящей экономике, то есть переход от охоты и собирательства к земледелию и животноводству.

Эпоха неолита и причины неолитической революции

Не существовало единого фактора, который заставил людей начать заниматься земледелием. Причины неолитической революции варьируются от региона к региону. Последний ледниковый период закончился, и на Земле началось потепление. Некоторые ученые предполагают, что изменение климата привело к сельскохозяйственной революции. Повышение температуры привело к росту дикой пшеницы и ячменя. Другие ученые предполагают, что интеллектуальные достижения человеческого мозга могли побудить людей к оседлости.

Накануне неолита небольшие человеческие сообщества полностью зависели от того, насколько хорошо они умеют использовать природные ресурсы. Но в начале неолита и мезолита люди начали объединяться в более крупные группы.

Термин "неолит" буквально означает "новый каменный век". Этот период характеризуется "неолитической революцией", также известной как сельскохозяйственная революция. Неолитическая революция знаменует собой исторический переход человечества от небольших кочевых групп охотников-собирателей к крупным сельскохозяйственным поселениям и ранним цивилизациям.

Считается, что неолитическая революция началась в X тысячелетии до н. э., когда произошел качественный сдвиг в экономической деятельности на Ближнем Востоке, в Плодородном полумесяце, где люди впервые занялись земледелием. Вскоре после этого люди каменного века в других частях света также начали заниматься земледелием.

Таким образом, конец каменного века характеризовался быстрым переходом человеческих обществ от самой примитивной экономической модели к более прогрессивной. К присваивающим таким видам деятельности, таким как охота, рыболовство и собирательство, добавились производящие занятия - как земледелие и животноводство.

Зарождение земледелия

Люди поняли, что если оставить в рыхлой почве колоски, зерна или ягоды, то они прорастут и принесут плоды. Затем они поняли, что еду можно выращивать, и стали высаживать в почву семена съедобных растений. Так из собирательства родилось сельское хозяйство.

Они выбирали ровные участки возле воды и сажали деревья. Срубив деревья, они разрыхляли поле мотыгой. Затем они бросали зерна в почву. Когда урожай созревал, его собирали с помощью серпа. Серп состоял из дугообразной костяной или деревянной основы, на край которой был насажен кусок камня.

Неолитические земледельцы выбирали культуры, которые было легче собирать. Такие зерновые культуры, как пшеница эммер, пшеница эйнкорн и ячмень, были одними из первых культур, одомашненных неолитическими земледельческими общинами в Плодородном полумесяце. Ранние земледельцы также выращивали чечевицу, нут, горох и лен.

Одомашнивание - это процесс, в ходе которого фермеры на протяжении многих лет разводят растения и животных. Со временем одомашненные виды становятся отличными от своих диких сородичей.

В то же время, когда фермеры начали возделывать пшеницу в Плодородном полумесяце, люди в Азии стали выращивать рис и злаки. Ученые обнаружили остатки рисовых полей каменного века в болотистой местности Китая. В Мексике начали выращивать кабачки и кукурузу.

Таким образом, поскольку древние люди могли собирать урожай в одном и том же месте каждый год, они постепенно перешли от собирательства к земледелию, а затем и к оседлой жизни. Основными культурами в древности были пшеница, просо и ячмень.

О возникновении новых орудий труда читайте в продолжении: Новые орудия труда