Откуда началась неолитическая революция Неолит был периодом радикальных изменений в жизни людей. Наши предки жили практически в одних и тех же условиях на протяжении тысячелетий. Люди, которые до этого были охотниками-собирателями, перешли к оседлому образу жизни. Труд экономил силы и время, ресурсов стало много, а население увеличилось. На чтение: 5 минут

Регионы неолитической революции

В эпоху неолита экономическая жизнь древних народов начала заметно меняться. Различные виды экономической деятельности, такие как земледелие, скотоводство и ремесло, позволили людям получать больше пищи и других продуктов. Таким образом, произошел переход от экономики, основанной на присвоении, к экономике, основанной на производстве. Изменения в экономической жизни привели также к важным изменениям в социальной организации древних человеческих обществ. Конечно, этот переход не был внезапным скачком от одного образа жизни к другому. Изменения происходили постепенно и не были очевидны для самих носителей неолитической культуры. Однако период с X по I тысячелетие до н. э. принято относить к неолитической революции. Это связано с тем, что начало и конец эпохи различались в разных регионах.

Неолит был периодом радикальных изменений в жизни людей. Наши предки жили практически в одних и тех же условиях на протяжении тысячелетий. Люди, которые до этого были охотниками-собирателями, перешли к оседлому образу жизни. Труд экономил силы и время, ресурсов стало много, а население увеличилось.

Это стало движущей силой развития человеческих обществ, которые становились все более сложными и начали приобретать новые формы. В эпоху неолита возникли первые государства, были построены каменные города с системами коммуникаций, появилось колесо, зародилась металлургия и были созданы комплексы сельскохозяйственных орудий.

В ходе неолитической революции развился и товарообмен. В результате возникли вооруженные группы, появилось понятие собственности, что привело к исчезновению общинных форм жизни. Неолитическая революция охватила все крупные человеческие общества в Старом и Новом Свете.

Сельское хозяйство и скотоводство зависели от климата, флоры и фауны и плодородия почвы. Сельское хозяйство распространилось из района Плодородного полумесяца на Ближнем Востоке. Постепенно скотоводческие и земледельческие экономические и культурные типы были приняты не только жителями Ближнего Востока, Средиземноморья и Европы, но и Центральной Азии, Индии, Индокитая и отчасти Новой Гвинеи.

Археологи считают, что неолитическая революция одновременно шла в 7 местах на планете. Присваивающее хозяйство сменялось на производящее в данных регионах:

Плодородный полумесяц на Ближнем Востоке,

долина Миссисипи,

центральные районы Мексики

долина Янцзы и Хуанхэ,

остров Новая Гвинея,

Анды,

Африка южнее Сахары.

Последствия и итоги неолитической революции

Неолитическая революция имела ряд последствий, важных для всего образа жизни человека эпохи неолита. Именно в ходе неолитической революции произошло становление экономических институтов производства, обмена и распределения.

Неолитическая революция привела к тому, что многие люди стали создавать поселения, основанные на земледелии. Переход к производящей экономике привёл к разделению общественного труда. Освоив земледелие и животноводство, человечество перешло от присваивающего хозяйства к производящему. Люди стали меньше зависеть от природы. Развивались орудия труда, возникла новая профессия - ремесленник.

Родовые общины постепенно распадались, появились вожди и старейшины. В результате распада первобытно-общинного строя возникли государства и этнические группы. Государства, как новая форма организации жизни общества, возникают объективно в силу определенных факторов: материальных, организационных, идеологических.

Неолитическая революция растянулась на несколько тысячелетий, те изменения, которые произошли, были просто поразительны и кардинальны, они повлияли на дальнейший ход истории. Неолитическая революция подготовила почву для технологических инноваций последующих бронзового и железного веков, когда создание орудий для сельского хозяйства, ведения войны и искусства захватило мир. Началу роста городов и развитию цивилизаций положили неолитическая революция. Таким образом, неолитическая революция была первым звеном цепи последовательных преобразований системы общественной жизни, в результате которых, в конечном счете, возникла цивилизация, а вместе с ней и наука.

Полный цикл материалов о неолитической революции доступен по этим ссылкам:

Почему случилась первая в мире революция

Новые орудия труда

Начало обработки металла и развитие торговли

Откуда началась неолитическая революция