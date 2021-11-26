ОШ-ПАНДО

ОШ-ПАНДО - название ряда археологических памятников в Среднем Поволжье.

Наиболее известны 2 комплекса археологических памятников.

1) Городище Ош-Пандо с примыкающим селищем близ села Сайнино Дубенского (Дубёнского) района Мордовии . Расположено на высоком меловом мысе долины реки Промза (Парамза). Впервые описано В.Н. Поливановым в 1900 году с привязкой к селу Барашево; в 1946-1949 годах П.Д. Степановым на городище и селище раскопано около 2,5 тысяч м2. Древнейшие слои - круга памятников фатьяновской культуры; ряд исследователей выделяют их восточную группу (в том числе Ош-Пандо) в балановскую культуру (смотри Баланово; по Ош-Пандо назван её третий этап - «ошпандинский»; начало 2-го тысячелетия до н. э.). Изучались кострища, каменные вымостки; среди находок: керамика, каменные обломки шлифованных топоров-молотов и другие орудия, медный кованый наконечник копья. К раннему железному веку относятся керамические сосуды, грузила, пряслица, «рогатые кирпичи»; железные и костяные наконечники стрел. Верхние слои принадлежат именьковской культуре : прямоугольные полуземлянки (до 7,7× 7,8 м), в том числе с очагами, деревянными настилами, хозяйств. ямы, кострища; керамика в основном горшковидных форм, изредка орнаментирована насечками и защипами по венчику; глиняные зооморфные фигурки, погремушки, более 500 пряслиц и другое; литейные формы, тигли, льячки, напильники, долото, жернова, наральники, серпы, наконечники стрел, копий и багра, фрагменты кольчуги, панцирные пластины, удила; золотая серьга с гроздью из 4 шариков; подвески, бусы, изделия круга восточноевропейских выемчатых эмалей, сюльгамы, нагрудные бляхи, детали ременных гарнитуров, перстни и другие. Находки датируются в рамках IV (возможно, III) - VII веков и являются одной из наиболее представительных коллекций с памятников именьковской культуры. На склонах городища обнаружены скопления человеческих костей.

2) Комплекс Ош-Пандо-Нерь близ села Шелехметь Волжского района Самарской области. Включает городище, селища, могильник. В конце XIX века городище описано К.И. Невоструевым и В.Н. Поливановым, в 1923 году обследовано В.В. Гольмстен. На селище II в 1970, 1980-1981, 1993-1996 годах Г.И. Матвеевой, Р.М. Ключниковой, Р.С. Багаутдиновым, М.С. Седовой, В.А. Скарбовенко раскопано 1594 м2. Имеются материалы волосовской культуры, срубной культуры, Булгарии Волжско-Камской. Основной слой относится к именьковской культуре: прямоугольные полуземлянки с центральным столбом и очагами (в одном жилище - печь-каменка), наземное сооружение с глинобитным полом, хозяйственные ямы, очаги, ямы для обжига посуды. Предполагают, что полуземлянка (5,7×3,8 м), в которой найдены бронзовый и костяной амулеты, глиняные бусины и другое, могла иметь ритуальное назначение. Керамика в основном горшковидная, есть сковороды с небольшими бортиками, миски (в основном лощёные), фигурки животных, многочисленны пряслица. В основе хозяйства - земледелие и животноводство (крупный рогатый скот, свинья, лошадь, мелкий рогатый скот). Металлическая антропоморфная фигурка , височная подвеска с многогранником, пряжки, бусы и другое. позволяют отнести памятник к позднему этапу именьковской культуры (VI-VII века). Полученная коллекция - один из эталонов в его изучении. В конце VII - начале VIII веков на месте селища возник могильник новинковского типа памятников. Исследовано 2 кургана с 5 погребениями и 13 грунтовых захоронений.

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