Новые орудия труда Неолитические люди, как и их более ранние предки из каменного века, использовали каменные орудия труда. Они жили небольшими группами охотников-собирателей на протяжении всего последнего ледникового периода. На чтение: 7 минут

Древние люди полностью зависели от природы и постоянно искали растения и животных для употребления в пищу из-за нехватки продовольствия. Это вынуждало древних людей часто переезжать с места на место.

Позже люди начали понимать, что из падающих на землю семян прорастают новые ростки. Поэтому они стали специально рыхлить почву заостренной палкой для копания и сеять семена этих растений.

Со временем палка для копания превратилась в мотыгу. Затем они стали использовать деревянный или костяной серп с лезвием из тонких каменных плит, чтобы срезать созревшие колосья.

Из срезанных серпом колосьев вынимали зерно и мололи его специальным плоским камнем - зернотеркой. Из размолотого зерна брали муку и добавляли воду для приготовления теста. Первобытные люди научились выпекать тесто на раскаленных камнях и делать хлебное тесто.

Развивались и каменные орудия труда. Появились составные орудия из кости и дерева. Тонкие, изящные костяные иглы и крючки позволяли людям быстрее ткать и шить одежду.

Наконец, люди изобрели плуг. Сначала к упряжке волов привязывали палку с острой веткой на конце. Пока один человек вел волов по полю, другой шел за плугом и глубоко втыкал его в землю. Плуг мог вспахать больше земли и собрать больше урожая, чем поле, вспаханное мотыгой. Это происходило потому, что плуг глубже вгрызался в почву, а семена, посеянные глубоко в почве, лучше всходили.

Неолитическая революция связана также с возникновением новой техники создания орудий труда. Стало применяться в производстве пиление, шлифование и сверление. Важнейшим достижением неолитической революции было изобретение колеса.

Возникновение скотоводства

Человек одомашнил животных очень давно. Ученые считают, что первым диким животным, одомашненным человеком, была собака, которая стала его верным спутником. Собаки были отличными сторожевыми псами. Они громко лаяли, когда обнаруживали врага или хищника, подкрадывающегося к поселению. Собаки охраняли стоянки древних людей и помогали выслеживать и отгонять диких животных во время охоты.

При удачной охоте первобытные люди могли принести в свое жилище, помимо основной добычи, молодняк убитых животных. Этих животных можно было кормить и одомашнивать, и вскоре они привыкли к человеку. Первые одомашненные животные были получены от животных, на которых неолитические люди охотились ради мяса. Например, свиньи были одомашнены от диких кабанов, а козы - от иранских горных козлов. Также люди одомашнили крупный рогатый скот, лошадей и других животных.

Одомашненные животные стали верными помощниками, сделали возможным тяжелый физический труд в сельском хозяйстве, а их молоко и мясо разнообразили рацион человека. Коров и коз использовали для производства молока, а волов - для вспашки полей и переноски тяжестей. Кроме того, мясо животных употреблялось в пищу, а их шкуры использовались для изготовления одежды. Таким образом, из охоты возникло скотоводство, когда животных держали в стадах.

Возникновение ремесла

Появление сельского хозяйства и скотоводства изменило образ жизни людей. Им больше не нужно было перегонять кочующие стада животных с места на место. Не нужно было также каждый раз строить новые жилища. Люди постепенно переходили к оседлому образу жизни. В результате появились новые изобретения и орудия труда. Появились ремесла, то есть производство различных изделий.

Одним из первых ремесел, освоенных человечеством, было гончарное. Первобытные люди поняли, что кусок речной глины можно затвердеть, если поместить его в огонь. Сначала они лепили глину руками, медленно вращая ее, но со временем был изобретен гончарный круг, ускоривший процесс лепки. В конце концов, глиняные горшки стали обжигать не на домашнем очаге, а в специальных печах. Ремесленники стали наносить на горшки уникальные узоры и украшения, чтобы отличить их от похожих глиняных сосудов. Это открытие позволило изготавливать из этого материала прочную посуду. Это также позволило сохранять продукты и готовить еду.

Освоив гончарное дело, люди стали ткать ткань для изготовления одежды, прясть пряжу из льняных волокон и шерсти животных. Они использовали ручные веретена, представлявшие собой тонкие стержни с просверленными в них отверстиями, в которые помещались круглые грузики из глины, кости или камня. Так было положено начало ткачеству. Для изготовления ткани древние использовали примитивные ткацкие станки с прямоугольными рамами, сделанными из палок. На эту раму равномерно натягивали длинные нити вдоль и поперек. В результате образовывались складки ткани. Из этой ткани древние народы шили одежду.

Освоив земледелие и животноводство, древние народы имели доступ к большому количеству различных продуктов из растений и животных. Постепенно в первобытных обществах выделились люди, занимавшиеся исключительно ручным изготовлением керамики, текстиля и инструментов. Их стали называть ремесленниками.

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