НЕОЛИТ (от нео... и греч. λίθος ‒ камень)

Но­вый ка­мен­ный век - за­вер­шаю­щий пе­ри­од ка­мен­но­го ве­ка.

Как пра­ви­ло, сме­ня­ет ме­зо­лит . Окон­ча­ние Н. и все­го ка­мен­но­го ве­ка со­от­но­сят с на­ча­лом сис­те­ма­тич. ис­поль­зо­ва­ния ме­тал­ла (см. так­же Эне­о­лит). Мн. куль­ту­ры Н. про­дол­жа­ют су­ще­ст­во­вать до брон­зо­во­го, а от­дель­ные и до же­лез­но­го ве­ка.

Тер­мин вве­дён Дж. Леб­бо­ком в 1865 для обо­зна­че­ния пе­рио­да, ко­гда в Ев­ро­пе поя­ви­лись шли­фов. ка­мен­ные ору­дия («век шли­фо­ван­но­го или по­ли­ро­ван­но­го кам­ня»). Позд­нее к ха­рак­те­ри­сти­кам Н. до­ба­ви­ли на­ли­чие ке­ра­мич. по­су­ды, тка­че­ст­ва, тех­ник пи­ле­ния и свер­ле­ния кам­ня. Од­на­ко вско­ре бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны и ого­вор­ки, напр., что на­ли­чие шли­фов. и по­ли­ров. ору­дий или ке­ра­ми­ки не все­гда яв­ля­ет­ся обя­зат. при­зна­ком Н. В сер. 20 в. Г. Чайлд пред­ло­жил счи­тать важ­ней­шей чер­той Н. на­ли­чие про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва (зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во), пе­ре­ход к ко­то­ро­му от при­сваи­ваю­ще­го хо­зяй­ст­ва (охо­та, со­би­ра­тель­ст­во, ры­бо­лов­ст­во) он на­звал Нео­ли­ти­че­ской ре­во­лю­ци­ей. Од­на­ко позд­нее бы­ло по­ка­за­но, что и та­кой под­ход не все­гда пра­во­ме­рен, по­сколь­ку во мно­гих ре­гио­нах ми­ра пе­ре­ход к про­из­во­дя­щей эко­но­ми­ке со­вер­шил­ся зна­чи­тель­но позд­нее, уже в эпо­ху ме­тал­ла, или во­об­ще не на­сту­пил. В совр. ра­бо­тах при­зна­ки, ис­то­рич. со­дер­жа­ние по­ня­тия «Н.» для раз­ных ре­гио­нов не­оди­на­ко­вы.

Во мно­гих ре­гио­нах ми­ра на­сту­п­ле­ние Н. бы­ло обу­слов­ле­но кли­ма­тич. за­ко­но­мер­но­стя­ми, в т. ч. гло­баль­ным по­те­п­ле­ни­ем, тая­ни­ем лед­ни­ков и раз­ру­ше­ни­ем лед­ни­ко­вых по­кро­вов. Гео­гра­фич. зо­наль­ность по­сте­пен­но сме­ща­лась к се­ве­ру, наи­бо­лее явно в ат­лан­ти­че­ском пе­рио­де го­ло­це­на (6–3-е тыс. до н. э.). На Ближ­нем Вос­то­ке на­ча­ло Н. от­но­сит­ся к 10–9-му тыс., на вос­то­ке и юго-вос­то­ке Азии – к 9-му тыс., в Центр. и Юж. Аме­ри­ке – к 8–7-му тыс., в Юж. Ев­ро­пе и Ср. Азии – к 7-му тыс., в Се­вер­ной Аф­ри­ке – к 6-му тыс., в лес­ной зо­не Ев­ра­зии – к кон. 6-го или 5-му тыс., в отд. рай­онах Край­не­го Се­ве­ра – ме­ж­ду 4-м и 2-м тыс. В го­ло­це­не пе­рио­ди­че­ски слу­чались по­хо­ло­да­ния, са­мое силь­ное из ко­то­рых на­ча­лось ок. 6400–6200 и про­дол­жа­лось 200–400 лет (по др. оцен­кам, ок. 8000–7500 до н. э.). С ним свя­зы­ва­ют дли­тель­ное за­пус­те­ние ря­да тер­ри­то­рий, в т. ч. ис­чез­но­ве­ние ря­да ран­них куль­тур Н. (в ча­ст­но­сти, до­ке­ра­мич. Н.) на Ближ­нем Вос­то­ке.

В Вост. Азии боль­шую роль иг­ра­ли гео­мор­фо­ло­гич. про­цес­сы, с ко­то­ры­ми свя­за­но из­ме­не­ние уров­ня мо­ря. Это, на­ря­ду с на­но­са­ми р. Ху­ан­хэ, при­ве­ло к об­ра­зо­ва­нию од­ной из наи­бо­лее пло­до­род­ных об­ла­стей ре­гио­на – Ве­ли­кой Ки­тай­ской рав­ни­ны. Здесь в по­зд­нем Н. сло­жи­лась но­вая зо­на аг­рар­ных куль­тур, ока­зав­шая­ся наи­бо­лее пер­спек­тив­ной с точ­ки зре­ния даль­ней­шей ис­то­рии Ки­тая, по­доб­но Ме­со­по­там­ской низ­мен­но­сти и до­ли­не Ни­ла на Ближ­нем Во­сто­ке.

В ис­сле­до­ва­нии од­но­го из важ­ней­ших дос­ти­же­ний Н. – ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва – ос­но­во­по­ла­гаю­щее зна­че­ние име­ют тру­ды Н. И. Ва­ви­ло­ва, вы­де­лив­ше­го к кон. 1920-х гг. неск. цен­тров воз­ник­но­ве­ния зем­ле­де­лия (о совр. взгля­дах см. в ст. Зем­ле­де­лие, раз­дел Ис­то­ри­че­ская справ­ка). С ни­ми не­ред­ко свя­за­ны оча­ги до­ме­сти­ка­ции жи­вот­ных (см. в ст. Жи­вот­но­вод­ст­во, раз­дел Ис­то­ри­че­ская справ­ка). Один из древ­ней­ших оча­гов зем­ле­де­лия поя­вил­ся в 12–8-м тыс. до н. э. на Ближ­нем Вос­то­ке, в Пло­до­род­ном по­лу­ме­ся­це. На се­ве­ро-вос­то­ке Аф­ри­ки наи­бо­лее ран­ние сви­де­тель­ст­ва зем­ле­де­лия, ве­ро­ят­но, свя­за­ны с ближ­не­во­сточ­ным оча­гом; их да­ти­ру­ют ок. 2-й пол. 6-го тыс. От ближ­не­во­сточ­но­го оча­га че­рез Юго-Зап. Ана­то­лию и Бал­кан­ский п-ов (на тер­ри­то­рии Гре­ции – не ра­нее 7-го тыс.) но­во­вве­дения Н. по­па­да­ют в др. ре­гио­ны Ев­ро­пы. Два са­мо­сто­ят. («пер­вич­ных») оча­га тра­ди­ци­он­но вы­де­ля­ют на вос­то­ке Азии, в бас­сей­нах Ху­ай­хэ, Янц­зы, Сиц­зя­на (с 9-го тыс.) и в бас­сей­не сред­не­го те­че­ния Ху­ан­хэ. Два пер­вич­ных оча­га вы­де­ля­ют и в Но­вом Све­те, в Центр. Ан­дах и Ме­зо­аме­ри­ке (с 8–7-го тыс. до н. э.). Ос­таль­ные оча­ги сло­жи­лись мно­го позд­нее (и, как пра­ви­ло, име­ли срав­ни­тель­но не­боль­шую зо­ну влия­ния) или про­из­вод­ны от пер­вич­ных («вто­рич­ные»).

Рас­про­стра­не­ние ке­ра­ми­ки да­ле­ко не все­гда свя­за­но с про­из­во­дя­щим хо­зяй­ст­вом. Из­вест­ны слу­чаи, ко­гда она по­яв­ля­ет­ся в оби­хо­де зна­чи­тель­но рань­ше (см. в ст. Ке­ра­ми­ка, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк). Та­кие куль­ту­ры в ря­де за­ру­беж­ных на­уч. школ на­зы­ва­ют про­то­не­о­ли­ти­че­ски­ми, хо­тя этот тер­мин ино­гда ис­поль­зу­ет­ся и ши­ре – для обо­зна­че­ния на­чаль­ных эта­пов Н., ко­гда не сфор­ми­ро­вал­ся осн. ком­плекс черт, по­ка­за­тель­ных для Н. ре­гио­на. На Ближ­нем Вос­то­ке, в Юж. Ев­ро­пе вы­де­ля­ют куль­ту­ры до­ке­ра­ми­че­ско­го Н. (Pre-Pottery Neolithic, PPN). Их но­си­те­ли в раз­ной сте­пе­ни ос­вои­ли зем­ле­де­лие и жи­вот­но­вод­ст­во, но не из­го­тов­ля­ли ке­ра­мич. со­су­ды (бы­ли рас­про­стра­не­ны со­су­ды из кам­ня и, ве­ро­ят­но, из ор­га­нич. и др. ма­те­риа­лов), хо­тя гли­на ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­лась в строи­тель­ст­ве, при из­го­тов­ле­нии ста­ту­эток и т. д. Ино­гда этот тер­мин ис­поль­зу­ют и для куль­тур не­ко­то­рых др. ре­гио­нов. Куль­ту­ры Юж., Зап., Центр. Ев­ро­пы, в ко­то­рых от со­се­дей-зем­ле­дель­цев рас­про­стра­ни­лась ке­ра­ми­ка, но это не по­влия­ло на ос­но­вы хо­зяй­ст­ва, на­зы­ва­ют суб­не­о­ли­ти­че­ски­ми. В куль­ту­рах Сев. Ев­ра­зии при­сут­ст­ву­ют мн. чер­ты, по­ка­за­тель­ные для Н. (ору­дий­ный ком­плекс, ке­ра­ми­ка и др.), но рас­про­стра­не­ние про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва про­изош­ло на­мно­го позд­нее. В отече­ст­вен­ной и ря­де др. на­уч. школ их от­но­сят к Н., не при­ме­няя тер­мин «суб­не­о­лит».

Осн. сырь­ём для из­го­тов­ле­ния ору­дий в Н. по-преж­не­му был кре­мень; раз­ви­ва­лись тех­ни­ки об­бив­ки, ска­лы­ва­ния, осо­бен­но вы­со­ко­го уров­ня раз­ви­тия дос­тиг­ла от­жим­ная ре­тушь. Ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась пил­ка и шли­фов­ка ка­мен­ных из­де­лий, в ря­де ре­гио­нов – их свер­ле­ние, по­ли­ров­ка и т. п. Из­вест­ны ог­ром­ные мас­тер­ские, в ко­то­рых из­го­тав­ли­ва­ли крем­нё­вые ору­дия, рас­про­стра­няв­шие­ся очень ши­ро­ко. На­ча­ли раз­ра­ба­ты­вать ме­сто­ро­ж­де­ния крем­ня (в т. ч. с по­мо­щью шахт), об­си­диа­на, слан­ца (в Фен­но­скан­дии, где не бы­ло крем­ня). Рас­ши­рил­ся ас­сор­ти­мент ис­поль­зуе­мых по­род кам­ня раз­ной сте­пе­ни твёр­до­сти, вклю­чая ред­кие, напр. яш­ма и гор­ный хру­сталь на Юж. Ура­ле. Из кам­ня де­ла­лись мн. ору­дия, свя­зан­ные с зем­ле­де­ли­ем, – пес­ты, ступ­ки, зер­но­тёр­ки, сер­пы, мо­ты­ги. При об­ра­бот­ке дре­ве­си­ны при­ме­ня­лись ка­мен­ные то­по­ры, тёс­ла, до­ло­та, свёр­ла. Бо­лее раз­но­об­раз­ны­ми ста­ли на­ко­неч­ни­ки стрел, в т. ч. в за­ви­си­мо­сти от ро­да ди­чи, для ко­то­рой они пред­на­зна­ча­лись. Мо­ты­ги, ору­дия для вы­дел­ки кож, пря­де­ния, тка­че­ст­ва и др. из­го­тов­ля­лись так­же и из кос­ти или ро­га. Сер­пы и не­ко­то­рые др. ору­дия бы­ли ком­би­ни­ро­ван­ны­ми – из ро­га (ино­гда де­ре­ва) с крем­нё­вы­ми вкла­ды­ша­ми. Из­де­лия из ор­га­нич. ма­те­риа­лов обыч­но не со­хра­ня­ют­ся до на­ших дней, но, су­дя по отд. па­мят­ни­кам (напр., в тор­фя­ни­ках), их ас­сор­ти­мент был весь­ма ши­рок. На Ближ­нем Вос­то­ке, в Юж. Ев­ро­пе, в Ка­ре­лии есть слу­чаи на­хо­док из­де­лий из ме­тал­ла (са­мо­род­ная медь), но его про­из-во, об­ра­бот­ка (хо­лод­ная ков­ка) и ис­поль­зо­ва­ние бы­ли край­не ог­ра­ни­че­ны и не иг­ра­ли су­ще­ст­вен­ной ро­ли в эко­но­ми­ке (см. в ст. Ме­тал­лур­гия, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк).

Уже в до­ке­ра­мич. Н. Ближ­не­го Вос­то­ка сло­жи­лась ста­биль­ная осед­лость (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли пред­по­ла­га­ют, что она сти­му­ли­ро­ва­ла ста­нов­ле­ние про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, а не на­обо­рот), на ря­де по­се­ле­ний от­ме­че­на пла­ни­ров­ка, соз­да­ют­ся ук­ре­п­лён­ные тер­ра­сы. По­яв­ля­ют­ся куль­то­вые ком­плек­сы, фор­ти­фи­кац. со­ору­же­ния. Был изо­бре­тён но­вый стро­ит. ма­те­ри­ал – сыр­цо­вый кир­пич, что да­ло прин­ци­пи­аль­но но­вые воз­мож­но­сти в строи­тель­ст­ве. В ря­де ре­гио­нов по­лу­чи­ли рас­про­ст­ра­не­ние гли­но­бит­ные жи­ли­ща. О про­дол­жительной жиз­ни на од­ном мес­те сви­де­тель­ст­ву­ют тел­ли, на­пла­сто­ва­ния мно­гих из них скла­ды­ва­лись не од­ну ты­ся­чу лет.

В раз­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти и раз­но­об­раз­ных со­че­та­ни­ях, ино­гда в др. фор­мах, схо­жие чер­ты куль­ту­ры рас­про­стра­ни­лись во мно­гих об­ще­ст­вах, хо­зяй­ст­во ко­то­рых бы­ло ос­но­ва­но на зем­ле­де­лии. Про­гресс в хо­зяй­ст­ве со­про­вож­дал­ся де­мо­гра­фич. скач­ком, ус­лож­не­ни­ем об­ществ. струк­ту­ры, что по­ро­ди­ло ми­гра­ции, при­вед­шие к рас­про­стра­не­нию но­вых форм в хо­зяй­ст­ве и др. сфе­рах куль­ту­ры.

Ус­лож­не­ние со­ци­аль­ных струк­тур при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию на Ближ­нем Во­сто­ке уже в Н. по­се­ле­ний, рас­смат­ри­вае­мых не­ко­то­ры­ми ис­сле­до­ва­те­ля­ми как за­чат­ки го­ро­дов-го­су­дарств (напр., Иери­хон, Ча­тал-Хю­юк, Айн-Га­заль на тер­ри­то­рии Иорда­нии). Не­ко­то­рые нео­ли­тич. це­нт­ры Вост. Азии (Шуань­дунь, Лян­чжу и др.) прак­ти­че­ски все спе­циа­ли­сты оце­ни­ва­ют как го­ро­да и ран­не­го­су­дар­ст­вен­ные об­ра­зо­ва­ния.

Во мно­гих рай­онах (Сев. Ев­ра­зия и др.) про­дол­жа­ли раз­ви­вать­ся куль­ту­ры охот­ни­ков, ры­бо­ло­вов, со­би­ра­те­лей. Хо­зяйств. про­гресс про­явил­ся здесь в ут­вер­жде­нии бо­лее раз­но­об­раз­ных форм до­бы­чи средств су­ще­ст­во­ва­ния, ус­лож­не­нии ору­дий­но­го ком­плек­са, рас­про­стра­не­нии ке­ра­ми­ки. На­се­ле­ние бы­ло бо­лее ред­ким, чем в зо­не зем­ле­дельч. Н., но ос­ваи­ва­лись прак­ти­че­ски все зо­ны ой­ку­ме­ны, вклю­чая ряд ре­гио­нов За­по­ля­рья. В отд. об­лас­тях на ос­но­ве ин­тен­сив­но­го ры­бо­лов­ст­ва или ком­плекс­но­го мно­го­от­рас­ле­во­го хо­зяй­ст­ва про­ис­хо­дил пе­ре­ход к осед­ло­сти.

Ми­ро­по­ни­ма­ние но­си­те­лей куль­тур Н. от­ра­же­но во мно­же­ст­ве из­го­тов­лен­ных ими пред­ме­тов. С эпо­хой про­то­не­о­ли­та и до­ке­ра­мич. Н. на Ближ­нем Вос­то­ке свя­зы­ва­ют кар­ди­наль­ные из­ме­не­ния в ми­ро­воз­зре­нии – «ре­во­лю­цию сим­во­лов», фор­ми­ро­ва­ние па­ры бо­жеств – ма­те­ри-бо­ги­ни (Ве­ли­кой Бо­ги­ни) и Бы­ка, сим­во­ли­зи­рую­ще­го муж­скую си­лу, ко­то­рые по­лу­чат ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в по­сле­дую­щие ты­ся­че­ле­тия. Здесь по­яв­ля­ют­ся мо­де­ли­ро­ван­ные (с ис­поль­зо­ва­ни­ем гли­ны, из­вес­ти, кра­сок, гип­са, ра­ку­шек) че­ло­ве­че­ские че­ре­па, вы­став­ляв­шие­ся в спец. мес­тах; ри­ту­аль­ные груп­по­вые «за­хо­ро­не­ния» че­ло­ве­че­ских че­ре­пов или ан­тро­по­морф­ных фи­гур из ка­мы­ша, из­вес­ти, гип­са, двух­го­ло­вых бюс­тов и др.; круп­ная ан­тро­по- и зоо­морф­ная ка­мен­ная скульп­ту­ра; мо­но­лит­ные сте­лы (выс. до 7 м, мас­сой до 50 т), час­то Т-об­раз­ные, оформ­лен­ные сим­во­ли­че­ски­ми, ан­тро­по- и зоо­морф­ны­ми рель­е­фа­ми; ка­мен­ные мас­ки, изо­бра­жаю­щие ли­цо че­ло­ве­ка, и их ми­ниа­тю­ры; ан­тро­по- и зоо­морф­ные ста­ту­эт­ки. Часть этих тра­ди­ций пре­рва­лась на ру­бе­же до­ке­ра­мич. и ке­ра­мич. нео­ли­та.

В не­ко­то­рых куль­ту­рах Вост. Азии (Лян­чжу и др.) с по­зд­не­го Н. фор­ми­рует­ся ком­п­лекс ри­ту­аль­ных из­де­лий из неф­ри­та: на­вер­шия жез­лов со сти­ли­зов. из­о­бра­же­ни­ем бо­же­ст­ва; греб­ни с па­зом для креп­ле­ния, ви­ди­мо, к го­лов­но­му убо­ру, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные сквоз­ным про­рез­ным ор­на­мен­том в ви­де точ­ки с дву­мя кап­ля­ми по сто­ро­нам; на­сад­ки свер­ху и сни­зу на ру­коять то­по­ров (юэ); коль­ца и др.

Для куль­тур ке­ра­мич. Н. осо­бен­но по­ка­за­тель­на гли­ня­ная ор­на­мен­ти­ров. по­су­да. Её фор­мы, мо­ти­вы, их эле­мен­ты, спо­со­бы на­не­се­ния ор­на­мен­та по­зво­ля­ют вы­де­лять об­лас­ти рас­про­стра­не­ния раз­ных тра­ди­ций. В сев. час­ти Ев­ра­зии ис­поль­зо­ва­ли уг­луб­лён­ную ор­на­мен­та­цию – раз­но­об­раз­ные со­че­та­ния от­тис­ков, ямок, на­ко­лов и про­чер­чен­ных ли­ний, по­кры­ваю­щих весь со­суд или его верх­нюю часть в оп­ре­де­лён­ной по­сле­до­ва­тель­но­сти. Спе­ци­фич. ор­на­мен­таль­ные штам­пы (ра­куш­ки Cardium) при­ме­ня­лись для ук­ра­ше­ния по­су­ды в ши­ро­ком кру­ге куль­тур Н. Юж. и Зап. Ев­ро­пы, вос­при­няв­ших тра­ди­ции ке­ра­ми­ки им­прес­со. В ря­де куль­тур Н. (см. Кра­ше­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры) рас­про­стра­нена и рос­пись ке­ра­ми­ки, в т. ч. весь­ма слож­ная, по­ли­хром­ная, за­ни­мав­шая весь со­суд или его зо­ны. Ис­поль­зо­ва­лись гео­мет­рич. сти­ли­зо­ван­ные ор­на­мен­ты, ино­гда вклю­чаю­щие ан­тро­по- и зоо­морф­ные мо­ти­вы. Час­ты спи­ра­ле­вид­ные ор­на­мен­ты. В раз­ви­том Н. Вост. Азии на ке­ра­ми­ке по­яв­ля­ют­ся сим­во­лы, по-ви­ди­мо­му, имев­шие са­краль­ное и со­ци­аль­ное зна­че­ние, напр. «двой­ная спи­раль» для ри­со­водч. куль­тур, 8-ко­неч­ная звез­да для куль­тур на Шань­дун­ском п-ове и т. д.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Н. по­лу­чи­ла мел­кая пла­сти­ка, в раз­ных куль­ту­рах ма­те­риа­лом слу­жи­ли де­ре­во, кость и рог, ка­мень, в т. ч. кре­мень; у зем­ле­дель­цев гос­под­ство­ва­ла гли­на, ча­ще встре­ча­ют­ся фи­гур­ки лю­дей, в сре­де охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов пре­об­ла­да­ют изо­бра­же­ния жи­вот­ных.

Во мно­гих ре­гио­нах из­вест­ны пет­ро­гли­фы, от­но­ся­щие­ся и к Н. Осо­бен­но мно­го их в Сев. Ев­ра­зии: схе­ма­ти­зи­ров. фи­гу­ры лю­дей, ино­гда бо­лее реа­ли­стич­ные – ло­сей, оле­ней, мед­ве­дей, ки­тов, тю­ле­ней, рыб, реп­ти­лий; сце­ны охо­ты на этих жи­вот­ных. Отд. фи­гу­ры име­ют выс. до 8 м. На изображениях в бо­лее юж. ре­гио­нах мож­но рас­по­знать и ве­ре­ни­цы ло­ша­дей. В Сев. Аф­ри­ке изо­бра­жа­лись сло­ны, гип­по­по­та­мы, жи­ра­фы, страу­сы, ан­ти­ло­пы, га­зе­ли, круп­ный ро­га­тый скот, сце­ны его вы­па­са, охо­ты с лу­ком и с со­ба­ка­ми; воз­мож­но, к Н. (1-я пол. 4-го тыс. до н. э.; по др. вер­сии – к эне­о­ли­ту, 2-я пол. 4-го тыс. до н. э.) от­но­сят­ся пет­рог­ли­фы боль­ших ла­дей в ва­ди Вос­точ­ной пус­ты­ни Егип­та.

В Гё­бек­ли-Те­пе (Сев. Ме­со­по­та­мия, до­ке­ра­мич. Н.) из­вест­ны на­не­сён­ные на пе­ред­нюю грань стол­бов рель­еф­ные ря­ды аб­ст­ракт­ных (Н-об­раз­ных и др.) зна­ков и со­от­вет­ст­вую­щих им по раз­ме­ру фи­гу­рок змей, ба­ра­на, на­се­ко­мых, по­хо­жих на пау­ков, и т. д. Для это­го фе­но­ме­на пред­ло­же­но назв. «не­оли­тич. ие­рог­ли­фы».

За­рож­де­ние пись­мен­но­сти в Вост. Азии свя­зы­ва­ют с па­мят­ни­ками сред­не­го и по­зд­не­го Н. в бас­сей­не Ниж­ней Ху­ай­хэ (Шу­ань­дунь и др.), со­от­но­си­мыми с но­си­те­ля­ми ав­стри­че­ских язы­ков. В куль­ту­ре Хо­уц­зяч­жай 1 за­фик­си­ро­ван этап, ко­гда про­изо­шло раз­де­ле­ние на идео­грам­мы (со­че­та­ния пря­мых и изо­гну­тых черт, гео­мет­рич. фи­гу­ры из них) и впол­не реа­ли­стич. ри­сун­ки сви­ней, рыб, ко­шачь­их, до­мов на сва­ях.

Про­цесс рас­про­стра­не­ния ком­плек­са черт Н. час­то на­зы­ва­ют не­оли­ти­за­ци­ей. В ря­де слу­ча­ев она про­ис­хо­ди­ла в хо­де рас­се­ле­ния но­си­те­лей но­вых тра­ди­ций и на­вы­ков за пре­де­лы зон их фор­ми­ро­ва­ния. Это­му спо­соб­ст­во­вал бо­лее вы­со­кий эко­но­мич. по­тен­ци­ал и свя­зан­ный с ним бо­лее бы­ст­рый де­мо­гра­фич. рост в куль­ту­рах Н. на фо­не со­се­дей. В ря­де слу­ча­ев име­ло ме­сто за­им­ст­во­ва­ние или са­мо­сто­ят. ос­вое­ние форм жиз­не­дея­тель­но­сти, ха­рак­тер­ных для нео­ли­та.

Ближ­ний Вос­ток. Один из древ­ней­ших цен­тров не­оли­ти­за­ции сло­жил­ся в 12–10-м тыс. до н. э. в Пло­до­род­ном по­лу­ме­ся­це, ох­ва­ты­вав­шем с вос­то­ка, се­ве­ра и за­па­да ме­ж­ду­ре­чье Ти­гра и Ев­фра­та, вклю­чая Сев. Ме­со­по­та­мию и часть тер­ри­то­рии Ле­ван­та. На­чаль­ный этап ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва в Сев. Ме­со­по­та­мии про­сле­жен по ма­те­риа­лам Зе­ви-Че­ми-Ша­ни­да­ра, Ка­рим-Ша­хи­ра и др. па­мят­ни­ков, оп­ре­де­ляе­мых как про­то­не­о­ли­ти­че­ские.

Для до­ке­ра­мич. Н. (вы­де­ля­ют фа­зы А и Б, с бо­лее дроб­ным под­раз­де­ле­ни­ем) по­ка­за­тель­ны: ста­биль­ная осед­лость; на ря­де по­се­ле­ний – пла­ни­ров­ка, фор­ти­фи­ка­ция, зо­ны (куль­то­вые и др.) и спец. по­строй­ки, свя­зан­ные со слож­ной струк­ту­рой об­ществ. жиз­ни. В ран­них пе­рио­дах до­ма уг­луб­лён­ные, круг­лые или оваль­ные в пла­не, ино­гда име­ли внутр. пе­рего­род­ки и стол­бы-опо­ры для кры­ши, сде­лан­ные из де­ре­ва или спрес­со­ван­ной гли­ны. Позд­нее по­яв­ля­ют­ся бóльшие по раз­ме­рам на­зем­ные пря­мо­уголь­ные до­ма, как пра­ви­ло, с внутр. пе­ре­го­род­ка­ми. Сим­во­лич. объ­ек­ты фик­си­ру­ют су­ще­ст­во­ва­ние еди­но­го «ин­фор­ма­ци­он­но­го про­стран­ст­ва», в рам­ках ко­то­ро­го вы­де­ля­ют­ся отд. ре­гио­ны. Общ­но­сти, пред­став­лен­ные осн. па­мят­ни­ка­ми на тер­ри­то­рии Сев. (Му­рей­бит и др.), Центр. (Телль-Ас­вад и др.), Юж. (Ие­ри­хон и др.) Ле­ван­та, сло­жи­лись на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций на­ту­фий­ской куль­ту­ры и Хи­ам­ско­го пе­рио­да. Так­же на ос­но­ве не­сколь­ких ме­ст­ных тра­ди­ций эпи­па­ле­о­ли­та – ме­зо­ли­та – про­то­не­о­ли­та сфор­ми­ро­вал­ся ряд общ­но­стей в Сев. Ме­со­по­та­мии и вер­ховь­ях р. Тигр (Чай­о­ню, Хал­лан-Че­ми, Не­ва­лы-Чо­ри, Нем­рик, Телль-Абр, Маг­за­лия и др.).

Ок. 8000–7500 до н. э. эти тра­ди­ции в осн. пре­ры­ва­ют­ся, но их отд. чер­ты про­сле­же­ны в ма­те­риа­лах не­ко­то­рых по­се­ле­ний в Ме­со­по­та­мии, на тер­ри­то­рии Сев. Си­рии (Са­би-Абь­яд), в Ана­то­лии (Ча­тал-Хю­юк, Хад­жи­лар и др.). На тер­ри­то­рии Ира­ка к это­му вре­ме­ни от­но­сит­ся Джар­мо. В ря­де ре­гио­нов про­сле­жи­ва­ют­ся па­де­ние уров­ня куль­тур­но­го раз­ви­тия, пе­ре­ры­вы в за­се­ле­нии по­сёл­ков и т. д., по­сле че­го по­сле­до­вал но­вый подъ­ём в пе­ри­од ке­ра­мич. Н. Его ре­зуль­та­том ста­ло фор­ми­ро­ва­ние яр­ких куль­тур Хас­су­на, Ха­лаф, Са­мар­ра и др., от­но­си­мых боль­шин­ст­вом спе­циа­ли­стов уже к эне­о­ли­ту. На этой ос­но­ве сфор­ми­ро­вал­ся один из древ­ней­ших оча­гов ци­ви­ли­за­ции (ме­со­по­там­ский) и ряд ци­ви­ли­за­ций Вост. Сре­ди­зем­но­мо­рья.

Тер­ри­то­рия Ира­на, Сред­няя Азия, Кав­каз, Юж­ная Азия. К кру­гу куль­тур за­гросс­кой куль­тур­ной общ­но­сти, в осн. Ближ­не­го Вос­то­ка, от­но­сят и па­мят­ни­ки на тер­ри­то­рии Лу­ре­ста­на (Лу­ри­ста­на; напр., Гу­ран и др.). В Юж. При­кас­пии не­оли­ти­за­ция про­сле­же­на по ма­те­риа­лам Га­ри-Ка­мар­банд и др. па­мят­ни­ков. С пе­ре­дви­же­ния­ми ран­не­зем­ле­дельч. групп из За­гро­са, при уча­стии ме­зо­ли­тич. охот­ни­ков Юж. При­кас­пия, свя­зы­ва­ют фор­ми­ро­ва­ние на ру­бе­же 7-го и 6-го тыс. до н. э. куль­ту­ры Джей­тун на тер­ри­то­рии Юж. Турк­мении и Сев.-Вост. Ира­на. В 5-м тыс. до н. э. в хо­де взаи­мо­дей­ст­вия этих тра­ди­ций и куль­ту­ры ти­па Анау IA скла­ды­ва­ет­ся эне­о­ли­тич. куль­ту­ра ти­па На­маз­га I. Под влия­ни­ем взаи­мо­дей­ствия с бо­лее юж. куль­ту­ра­ми, но на ос­но­ве ме­ст­ных ме­зо­ли­тич. тра­ди­ций раз­ви­ва­лась кель­те­ми­нар­ская куль­ту­ра – не­оли­тич. общ­ность охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов 6–3-го тыс. в ме­ж­ду­ре­чье Аму­да­рьи и Сыр­да­рьи, в ни­зовь­ях Сыр­да­рьи и Зе­рав­ша­на, на ле­вом бе­ре­гу Аму­да­рьи. Её кон­так­ты и влия­ние про­сле­жи­ва­ют­ся до Ура­ла. Ар­ха­ич. об­лик име­ла гис­сар­ская куль­ту­ра охот­ни­ков и ско­то­во­дов гор­ных рай­онов на тер­ри­то­рии Зап. Тад­жи­ки­ста­на (6–4-е тыс. до н. э.); в её ин­ду­ст­рии пре­об­ла­да­ли га­леч­ные ору­дия. На тер­ри­то­рии Ка­зах­ста­на, Фер­ган­ской до­ли­ны и час­ти При­кас­пия (Ус­тюрт) мно­го раз­ве­ян­ных стоя­нок, ма­те­риа­лы ко­то­рых от­но­сят к позд­не­му ме­зо­ли­ту или Н. На юге тер­ри­то­рии Ира­на древ­ней­шее зем­ле­де­лие, су­дя по ма­те­риа­лам Ба­ку­на и др., от­но­сит­ся к эне­о­ли­ту.

Н. Кав­ка­за изу­чен очень от­ры­воч­но. До 6-го тыс. до н. э. здесь со­хра­ня­лись ме­зо­ли­тич. тра­ди­ции. Ок. сер. 6-го тыс. под влия­ни­ем куль­тур с юга в Центр. За­кав­ка­зье сло­жи­лась шу­ла­ве­ри-шо­му­те­пин­ская куль­ту­ра, позд­ний этап ко­то­рой (в совр. ис­сле­до­ва­ни­ях – и всю куль­ту­ру) от­но­сят к эне­о­ли­ту. Син­хрон­ные ей куль­ту­ры от Зап. При­кас­пия до Вост. При­чер­но­мо­рья по осо­бен­но­стям ору­дий­но­го ком­плек­са, на­ли­чию ке­ра­ми­ки и др. рас­смат­ри­ва­ют­ся в рам­ках Н. В бас­сей­нах рек, впа­даю­щих в Чёр­ное м. от рай­она совр. г. Со­чи до тер­ри­то­рии Ад­жа­рии, вы­де­ля­ют за­пад­но­кав­каз­скую куль­ту­ру, сло­жив­шую­ся на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций (вы­чле­ня­ют 3 эта­па, зап. и вост. ло­каль­ные ва­ри­ан­ты). Не­мно­го­числ. па­мят­ни­ки в бас­сей­не Ку­ба­ни по ря­ду по­ка­за­те­лей име­ют ана­ло­гии в Сев. При­чер­но­мо­рье, но от­ме­ча­ет­ся и сход­ст­во с древ­но­стя­ми на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии. Па­мят­ни­ки Сев.-Вост. Кав­ка­за пред­став­ле­ны ме­сто­на­хо­ж­де­ния­ми, на их фо­не осо­бое ме­сто за­ни­ма­ют не­оли­тич. слои по­се­ле­ния Чох. В ря­ду не­оли­тич. па­мят­ни­ков Зап. При­кас­пия оби­ли­ем очень мел­ких мик­ро­ли­тов от­ли­ча­ет­ся груп­па в Ко­бу­ста­не, с ко­то­рой, оче­вид­но, свя­за­ны и не­ко­то­рые из пет­рог­ли­фов. Эти древ­но­сти сме­ня­ют­ся яр­ки­ми куль­ту­ра­ми раз­ви­то­го эне­о­ли­та и ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (в т. ч. ку­ро-аракс­ской куль­ту­рой, май­коп­ской куль­ту­рой), не­со­мнен­но от­ра­жаю­щи­ми но­вые куль­тур­ные им­пуль­сы с юга. Во­прос о ро­ли в их фор­ми­ро­ва­нии ме­ст­ных не­оли­тич. тра­ди­ций поч­ти не изу­чен.

Древ­ней­шая ке­ра­ми­ка на тер­ри­то­рии Ин­дии и Па­ки­ста­на поя­ви­лась рань­ше про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, напр. в Чо­па­ни-Ман­до; та­кие па­мят­ни­ки ха­рак­те­ри­зу­ют как про­то­не­о­лит. С 6–5-го тыс. до н. э. по­яв­ля­ют­ся куль­ту­ры соб­ст­вен­но Н., ран­ний этап ко­то­рых был до­ке­ра­ми­че­ским. Ряд дан­ных по­зво­ля­ет ста­вить во­прос о вы­де­ле­нии са­мо­сто­ят. оча­гов до­ме­сти­ка­ции не­ко­то­рых ви­дов рас­те­ний и жи­вот­ных (см. в стать­ях Ма­ха­га­ра, Мехр­гарх, Лек­ха­хия), но не­со­мне­нен и ши­ро­кий спектр кон­так­тов ме­ст­ных куль­тур, что, воз­мож­но, свя­за­но и с ми­гра­ция­ми. На­ря­ду с зем­ле­дельч. и ско­то­вод­че­ски­ми, су­ще­ст­во­ва­ли куль­ту­ры охот­ни­ков, со­би­ра­те­лей, ры­бо­ло­вов. На ме­ст­ной ос­но­ве фор­ми­ру­ет­ся ха­рапп­ская ци­ви­ли­за­ция эне­о­ли­та и брон­зо­во­го ве­ка, но в ря­де ре­гио­нов дол­го со­хра­ня­ют­ся куль­ту­ры не­оли­тич. об­ли­ка (см. так­же раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк в стать­ях Ин­дия, Па­ки­стан).

На Ара­вий­ском п-ове в 8-м тыс. до н. э. скла­ды­ва­ют­ся 2 куль­тур­ных ком­плек­са ран­не­го Н.: вос­точ­но­ара­вий­ский (бли­зок Н. Юж. Ле­ван­та) и юж­но­ара­вий­ский (по-ви­ди­мо­му, на ме­ст­ном куль­тур­ном суб­стра­те). С ру­бе­жа 6–5-го тыс. до н. э. вос­точ­но­ара­вий­ский ком­плекс ис­че­за­ет, а юж­но­ара­вий­ский на­чи­на­ет транс­фор­ми­ро­вать­ся в «пус­тын­ный Н.» (на за­па­де из­вес­тен до Вост. Са­ха­ры). Эта тра­ди­ция со­хра­ня­лась до «по­ст­не­о­ли­та» (син­хро­нен брон­зо­во­му ве­ку) и на­ча­ла ран­не­го­род­ских ци­ви­ли­за­ций, став, по-ви­ди­мо­му, ос­но­вой «про­то­бе­ду­ин­ско­го» ук­ла­да ско­то­во­дов-ко­чев­ни­ков и по­лу­ко­чев­ни­ков. В ря­де при­бреж­ных рай­онов изу­ча­лись по­се­ле­ния ры­бо­ло­вов, со­би­ра­те­лей мол­лю­сков и охот­ни­ков.

Юж­ная, Цен­траль­ная, За­пад­ная Ев­ро­па. Древ­ней­шие (1-я треть 7-го тыс. до н. э.) па­мят­ни­ки до­ке­ра­мич. Н. в Ев­ро­пе из­вест­ны на юге Бал­кан. По­ла­га­ют, что эти тра­ди­ции бы­ли прив­не­се­ны с Ближ­не­го Вос­то­ка. Ис­сле­до­ва­ния ге­не­ти­ков под­твер­жда­ют на­ли­чие не­сколь­ких волн ми­гра­ции. Од­на из них свя­за­на с по­яв­ле­ни­ем на Бал­ка­нах в 1-й четв. 6-го тыс. до н. э. древ­ней­шей кра­ше­ной и рас­пис­ной ке­ра­ми­ки. Куль­ту­ры Н. дол­го со­су­ще­ст­во­ва­ли с куль­ту­ра­ми ме­зо­ли­тич. об­ли­ка.

На тер­ри­то­рии Гре­ции ран­ний ке­ра­мич. Н. (ок. 5800–5300 до н. э.) под­раз­де­ля­ют на неск. фаз: ран­ний Н. (по хро­но­ло­гич. шка­лам по­се­ле­ний Сеск­ло, Суф­ли, Ахил­лей­он), про­то-Сеск­ло (вы­де­ле­но по ма­те­риа­лам по­се­ле­ния Нео-Ни­ко­ме­дия), пре-Сеск­ло (по ма­те­риа­лам по­се­ле­ния Про­дро­мос). Сле­дую­щий, сред­ний пе­ри­од Сеск­ло (ок. 5300–4400 до н. э.) от­час­ти со­от­вет­ст­ву­ет позд­не­му Н. и эне­о­ли­ту (греч. ар­хео­ло­ги этот тер­мин не ис­поль­зу­ют) со­пре­дель­ных тер­ри­то­рий.

На тер­ри­то­рии Вост. и Юго-Вост. Бол­га­рии ран­ний Н. пред­став­лен ком­плек­са­ми Ка­ра­но­во I–II, сред­ний и позд­ний – Ка­ра­но­во III–IV, а так­же куль­ту­ра­ми Ве­се­ли­но­во, Ка­лоя­но­вец. Их аб­со­лют­ные да­ти­ров­ки со­от­вет­ст­ву­ют ко­лон­ке греч. Н. На Центр. Бал­ка­нах, в Ср. и Ниж­нем По­ду­на­вье на про­тя­же­нии ран­не­го и сред­не­го Н. су­ще­ст­во­ва­ли род­ст­вен­ные куль­ту­ры Стар­че­во и Кё­рёш (Криш). Сна­ча­ла они рас­про­стра­ня­лись на но­вые тер­ри­то­рии в По­ду­на­вье. По­том ареал культуры Кёрёш (Криш) стал сме­щать­ся к вос­то­ку, а в бас­сей­не Пру­та осо­бен­но дол­го со­хра­ня­лись её пе­ре­жи­точ­ные фор­мы.

Ок. 5300–4500 до н. э. бо́ль­шую часть тер­ри­то­рии куль­ту­ры Стар­че­во (Центр. Бал­ка­ны, часть Ср. По­ду­на­вья) за­ня­ла куль­ту­ра Вин­ча, су­ще­ст­во­вав­шая в позд­нем Н. и ран­нем эне­о­ли­те. Ей род­ст­венны куль­ту­ры со­сед­них тер­ри­то­рий: в Бос­нии – бут­мир­ская куль­ту­ра, в Дал­ма­ции – Да­ни­ло, в бас­сей­не Ти­сы – т. н. куль­ту­ра Ти­са, в Сев.-Вост. Бол­га­рии – Гра­деш­ни­ца, в Ниж­нем По­ду­на­вье – Ду­деш­ть (Ду­дешти), ко­то­рую сме­ня­ет куль­ту­ра Ха­манд­жия. В кон­це Н. в зап. час­ти Кар­пат­ско­го бас­сей­на по­яв­ля­ет­ся куль­ту­ра Лен­дь­ель, воз­ник­шая на вин­чан­ском суб­стра­те. В до­ли­не р. Олт на­чи­на­ет раз­ви­вать­ся и рас­ши­рять свою тер­ри­то­рию куль­ту­ра Бо­ян, по­ло­жив­шая на­ча­ло ран­не­эне­о­ли­тич. куль­ту­рам Пре­ку­ку­тень и Ма­ри­ца.

Сев. По­ду­на­вье за­ни­ма­ла зем­ле­дельч. ли­ней­но-лен­точ­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ра (ок. 5500–4900 до н. э.). По Ду­наю, Вис­ле, Эль­бе, Рей­ну, Дне­ст­ру, Пру­ту она рас­про­стра­ня­ет­ся на ог­ром­ную тер­ри­то­рию – от р. Ма­ас на за­па­де до Дне­ст­ра на вос­то­ке, от ме­ж­ду­ре­чья Са­вы и Дра­вы на юге до Оде­ра на се­ве­ре. С ней в Центр. Ев­ро­пе ге­не­ти­че­ски свя­за­ны куль­ту­ры на­коль­ча­той ке­ра­ми­ки (позд­ний Н., до сер. 5-го тыс. до н. э.).

Тер­ри­то­рии от вост. по­бе­ре­жья Ад­риа­ти­че­ско­го м. до Ат­лан­ти­че­ско­го по­бе­режья Фран­ции, Пор­ту­га­лии, Ма­рок­ко за­ни­ма­ла куль­ту­ра штам­по­ван­ной (им­прес­со) ке­ра­ми­ки (др. назв. – куль­ту­ра кар­ди­аль­ной ке­ра­ми­ки). В 1-й тре­ти 6-го тыс. до н. э. её но­си­те­ли вос­при­ня­ли ке­ра­ми­ку у со­се­дей-зем­ле­дель­цев, но жи­ли в осн. в пе­ще­рах, ос­но­вой хо­зяй­ст­ва бы­ли охо­та, ры­бо­лов­ст­во. Та­кое со­че­та­ние от­ли­ча­ет суб­не­о­ли­тич. куль­ту­ры. Со 2-й пол. 6-го тыс. здесь рас­про­стра­ня­ет­ся зем­ле­де­лие. На ос­но­ве этих тра­ди­ций скла­ды­ва­ют­ся мн. куль­ту­ры 5–4-го тыс. до н. э., позд­не­го Н. – ран­не­го эне­о­ли­та: Шас­се (на тер­ри­то­рии Фран­ции), род­ст­вен­ной ко­то­рой счи­та­ют куль­ту­ры Кор­тайо (на тер­ри­то­рии Швей­ца­рии) и Уин­дмилл­хилл на Бри­тан­ских о-вах, где из­вест­ны и суб­не­о­ли­тич. куль­ту­ры – Пи­тер­бо­ро и др.

Степ­ная зо­на и се­вер Ев­ра­зии. Нео­ли­ти­за­ция тер­ри­то­рий к се­ве­ру от Чёр­но­го м. про­хо­ди­ла в неск. эта­пов, еe от­ра­жа­ет ряд куль­тур­ных групп: в зап. об­лас­тях – бу­го-дне­ст­ров­ская куль­ту­ра; в Ниж­нем По­днеп­ро­вье и на степ­ном Ле­во­бе­ре­жье Днеп­ра – сур­ская куль­ту­ра. По ря­ду при­зна­ков ей близ­ки горно­крым­ская не­оли­ти­че­ская куль­ту­ра, ел­шан­ская куль­ту­ра в ле­со­сте­пи Вол­го-Ураль­ско­го ме­ж­ду­ре­чья. Под вли­я­ни­ем бу­го-дне­ст­ров­ской, сур­ской, азо­во-днеп­ров­ской, ниж­не­дон­ской куль­тур ран­не­го Н. фор­ми­ру­ет­ся днеп­ро-до­нец­кая куль­тур­ная общ­ность сред­не­го и позд­не­го Н. Счи­та­ет­ся, что ус­лов­ная гра­ни­ца зон про­из­во­дя­ще­го и при­сваи­ваю­ще­го хо­зяй­ст­ва про­хо­ди­ла в об­лас­ти Ниж­не­го По­днеп­ро­вья.

Вос­точ­нее рас­про­стра­не­ны се­ро­гла­зов­ская куль­ту­ра, ор­лов­ская куль­ту­ра, са­мар­ская, вол­го-ураль­ская куль­ту­ры. Па­мят­ни­ки Н. сте­пей Пред­кав­ка­зья име­ют ана­ло­гии на тер­ри­то­рии При­мор­ско­го Да­ге­ста­на, Ниж­не­го По­вол­жья, Сев. При­кас­пия. В ле­со­степ­ном и степ­ном За­ура­лье к ран­не­му Н. от­но­сит­ся кош­кин­ская куль­ту­ра, к позд­не­му – бо­бо­ры­кин­ская куль­ту­ра. Вы­де­ле­ние куль­тур в степ­ной и при­мы­каю­щих к сте­пям зо­нах на тер­ри­то­ри­ях от Ка­зах­ста­на (см. в ст. Ка­зах­стан, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк) до Мон­го­лии (см. в ст. Мон­го­лия , раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк) не все­гда воз­мож­но, в ря­де слу­ча­ев это вы­зы­ва­ет дис­кус­сию. На тер­ри­то­рии Синь­цзя­на к бес­ке­ра­мич. Н. от­но­сят лоб­нор­скую груп­пу па­мят­ни­ков, для ору­дий­но­го ком­плек­са ко­то­рых по­ка­за­тель­ны мик­ро­ли­ты. Сто­ян­ки с мик­ро­ли­тич. ин­ду­ст­ри­ей об­на­ру­же­ны и на се­ве­ре Ти­бе­та.

Па­мят­ни­ки ран­не­го Н. (5–4-е тыс. до н. э.) на тер­ри­то­рии час­ти Сев.-Вост. Поль­ши, Юго-Зап. Лит­вы, Зап. Бе­ло­рус­сии, час­ти Сев.-Зап. Ук­раи­ны вы­де­ля­ют в при­пят­ско-не­ман­скую куль­ту­ру, сфор­ми­ро­вав­шую­ся на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций. Ей близ­ки па­мят­ни­ки «лес­но­го Н.» По­вис­ле­нья и вос­точ­но­по­лес­ской куль­ту­ры, вклю­чае­мой, как и верх­не­днеп­ров­ская куль­ту­ра, в днеп­ро-до­нец­кую общ­ность. Но­вый им­пульс из По­вис­ле­нья при­вёл к фор­ми­ро­ва­нию на при­пят­ско-не­ман­ском суб­стра­те не­ман­ской куль­ту­ры сред­не­го и позд­не­го Н., в ко­то­рой от­ме­че­ны на­чат­ки зем­ле­де­лия и жи­вот­но­вод­ст­ва.

Се­вер­нее, до вер­хо­вий Зап. Дви­ны и Юж. При­ла­до­жья, рас­про­стра­не­на в осн. нарв­ская куль­ту­ра и груп­пы, про­дол­жаю­щие её тра­ди­ции, в кон­це Н. – на­ча­ле эры ран­не­го ме­тал­ла на час­ти этой тер­ри­то­рии по­яв­ля­ют­ся ми­гран­ты – но­си­те­ли ладь­е­вид­ных то­по­ров куль­ту­ры, а на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций скла­ды­ва­ет­ся куль­ту­ра с «по­рис­той» ке­ра­ми­кой. На вос­то­ке Бал­тии из­вест­ны так­же па­мят­ни­ки ти­па Сар­на­те (см. в ст. Лат­вия, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк), осо­бая груп­па па­мят­ни­ков на о. Саа­ре­маа (см. в ст. Эс­то­ния, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк) и др.

На зна­чит. час­ти тер­ри­то­рии Фин­лян­дии и Ка­ре­лии рас­про­стра­не­на куль­ту­ра Спер­рингс, в фи­на­ле Н. – куль­ту­ра ром­бо-ямоч­ной ке­ра­ми­ки; се­вер­нее, до Ба­рен­це­ва м., – ла­планд­ская куль­ту­ра.

Н. на Вал­дай­ской воз­вы­шен­но­сти, в вер­ховь­ях Зап. Дви­ны, Вол­хо­ва, Вол­ги, Днеп­ра пред­став­лен вал­дай­ской куль­ту­рой (кон. 6-го – нач. 3-го тыс. до н. э.).

Не­оли­ти­за­цию Верх­не­го По­вол­жья и Вол­го-Ок­ско­го ме­ж­ду­ре­чья (с кон. 6-го тыс. до н. э.) от­ра­жа­ет верх­не­волж­ская куль­ту­ра. Её сме­ня­ет лья­лов­ская куль­ту­ра, вхо­дя­щая в ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­тур­но-ис­то­ри­че­скую общ­ность. Се­ве­ро-за­пад­нее с по­яв­ле­ни­ем этих тра­ди­ций свя­зы­ва­ют фор­ми­ро­ва­ние кар­го­поль­ской куль­ту­ры и ка­рель­ской куль­ту­ры. На за­па­де эти тра­ди­ции (и тра­ди­ции их фи­наль­но­го эта­па – об­лас­ти гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки куль­ту­ры) рас­про­стра­ня­ют­ся на вост. рай­оны нарв­ской куль­ту­ры. На вос­то­ке им при­над­ле­жит ба­лах­нин­ская куль­ту­ра, па­мят­ни­ки из­вест­ны до Ср. По­вол­жья, Ниж­не­го При­ка­мья, При­пе­чо­рья. В зап. час­ти это­го ог­ром­но­го ареа­ла фор­ми­ру­ют­ся в осн. эне­о­ли­тич. куль­ту­ры с «по­рис­той» ке­ра­ми­кой. В его вост. ре­гио­нах при уча­стии вал­дай­ской, ба­лахнин­ской и вол­го-кам­ской (кам­ской) куль­тур скла­ды­ва­ет­ся во­ло­сов­ская куль­ту­ра позд­не­го Н. и на­ча­ла эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла, а так­же но­во­иль­ин­ская, юр­тик­ская, га­рин­ская куль­ту­ры.

В Ср. и Верх­нем По­де­се­нье и Верх­нем По­очье для па­мят­ни­ков ран­не­го Н., про­дол­жаю­щих тра­ди­ции ме­ст­но­го ме­зо­ли­та при влия­нии куль­тур По­вол­жья и По­днеп­ро­вья, ха­рак­тер­на ке­ра­ми­ка с на­коль­ча­то-от­сту­паю­щим и (позд­нее) с гре­бен­ча­тым ор­на­мен­том. Их сме­ня­ет дес­нин­ская куль­ту­ра, про­ис­хо­ж­де­ние ко­то­рой свя­за­но с лья­лов­ской или близ­кой ей куль­ту­рой.

В Вол­го-Кам­ском ре­гио­не и Сев. При­ура­лье на ме­ст­ной ме­зо­ли­тич. ос­но­ве, под воз­дей­ст­ви­ем бо­лее юж. куль­тур (ор­лов­ской, днеп­ро-до­нец­кой общ­но­сти и др.), фор­ми­ру­ют­ся вол­го-кам­ская куль­ту­ра и на­коль­ча­той ке­ра­ми­ки куль­ту­ра. О про­цес­сах на се­ве­ро-вос­то­ке Ев­ро­пы в Н. см. так­же раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк в ста­ть­ях Ко­ми и Перм­ский край.

Для лес­ной и час­ти ле­со­степ­ной зо­ны Зап. Си­би­ри вы­де­ле­ние куль­тур ран­не­го Н. ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сии. Для боль­шин­ст­ва па­мят­ни­ков ха­рак­тер­на про­чер­чен­но-от­сту­паю­ще-на­коль­ча­тая ор­на­мен­та­ция ке­ра­ми­ки, что по­зво­ля­ет рас­смат­ри­вать их в рам­ках еди­ной куль­тур­но-ис­то­рич. об­лас­ти. Па­мят­ни­ки позд­не­го Н. объ­е­ди­ня­ют в вос­точ­ную (или за­ураль­скую) куль­тур­но-ис­то­рич. об­ласть куль­ту­ры гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки, тра­ди­ции ко­то­рой про­сле­жи­ва­ют и в фор­ми­ро­ва­нии ме­ст­ных куль­тур брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков. Её со­от­но­ше­ние с зап. груп­па­ми куль­тур гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки не­яс­но.

В При­ан­га­рье и При­бай­ка­лье вы­де­ля­ют­ся ки­той­ская куль­ту­ра, иса­ков­ская куль­ту­ра, се­ров­ская куль­ту­ра; их со­от­но­ше­ние ме­ж­ду со­бой и с глаз­ков­ской куль­ту­рой брон­зо­во­го ве­ка – не­яс­но. О па­мят­ни­ках Н. в За­бай­ка­лье, Вост. Си­би­ри, на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке Азии см. раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк в стать­ях Бу­ря­тия, Чи­тин­ская об­ласть, Крас­но­яр­ский край, Яку­тия, Ма­га­дан­ская об­ласть, Кам­чат­ский край, а так­же ста­тьи Сыа­лах­ская куль­ту­ра, Бель­ка­чин­ская куль­ту­ра. Па­мят­ни­ки, со­пос­та­ви­мые с за­бай­каль­ски­ми, из­вест­ны на тер­ри­то­ри­ях Вост. Мон­го­лии и Ки­тая (на се­ве­ро-вос­то­ке Внутр. Мон­го­лии и в пров. Хэй­лунц­зян).

Вос­точ­ная и Юго-Вос­точ­ная Азия. Про­бле­ма фор­ми­ро­ва­ния здесь Н. свя­за­на с дис­кус­си­ей о со­от­но­ше­нии тра­ди­ций фи­наль­но­го па­лео­ли­та (ме­зо­лит в осо­бый пе­ри­од, как пра­ви­ло, не вы­де­ля­ют) и древ­ней­ших зем­ле­дельч. куль­тур. По­ка их связь до­ка­зать не уда­ёт­ся, хо­тя и из­вес­тен ряд па­мят­ни­ков с ору­дий­ным ком­плек­сом, пе­ре­ход­ным от па­лео­ли­ти­че­ско­го к не­оли­ти­че­ско­му. Не­ко­то­рые из них от­но­сят к древ­ней­ше­му (до­ке­ра­мич.) Н., есть све­де­ния и об очень ран­нем (в эпо­ху, для ко­то­рой из­вест­ны па­мят­ни­ки позд­не­го па­лео­ли­та) по­яв­ле­нии ке­ра­ми­ки. Мно­гие из этих па­мят­ни­ков вы­зы­ва­ют у ря­да спе­циа­ли­стов со­мне­ния с точ­ки зре­ния на­дёж­но­сти ком­плек­сов, да­ти­ров­ки и др. ас­пек­тов изу­че­ния. Си­сте­ма­тич. ис­сле­до­ва­ние и об­об­ще­ние ма­те­риа­лов нео­ли­тич. па­мят­ни­ков ре­гио­на ос­лож­не­но срав­ни­тель­но ма­лым по срав­не­нию с Пе­ред­ней Ази­ей чис­лом рас­ко­пок. Лишь с 1980-х гг. по­ло­же­ние на­ча­ло ме­нять­ся в Япо­нии и Ки­тае. В Юго-Вост. Азии си­сте­ма­тич. рас­коп­ки ве­лись толь­ко во Вьет­на­ме, в мень­шей сте­пе­ни – в Таи­лан­де. Это не­об­хо­ди­мо учи­ты­вать при ин­тер­пре­та­ции чрез­вы­чай­но ин­те­рес­ных отд. на­хо­док.

На вос­то­ке Азии (и на се­ве­ре Юго-Вост. Азии, ес­ли про­во­дить гра­ни­цу по р. Янц­зы, как это при­ня­то в не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­ни­ях) из­вест­но 2 пер­вич­ных оча­га до­ме­сти­ка­ции рас­те­ний: в бас­сей­не Ср. Ху­ан­хэ в ос­но­ву хо­зяй­ст­ва лег­ло раз­ве­де­ние про­са, в бас­сей­нах рек Ху­ай­хэ, Янц­зы, Сиц­зян – ри­са. Отд. оча­ги ри­со­вод­ст­ва в Н. есть на тер­ри­то­рии юга сев.-вост. ча­сти Ки­тая, юга Ко­реи и Япо­нии. На­ря­ду со зла­ка­ми, вы­ра­щи­ва­ли бо­бо­вые и бах­че­вые куль­ту­ры.

На тер­ри­то­рии Ки­тая вы­де­ля­ет­ся неск. ис­то­ри­ко-куль­тур­ных зон – групп аг­рар­ных оча­гов и свя­зан­ных с ни­ми ар­хео­ло­гич. куль­тур, где про­ис­хо­ди­ло са­мо­сто­ят. фор­ми­ро­ва­ние про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва и ос­нов ци­ви­ли­за­ций: Ср. Ху­ан­хэ, Ниж­няя Янц­зы, Ср. Янц­зы, «Древ­нее При­мо­рье», Шань­дун (пер­во­на­чаль­но – ар­хи­пе­лаг) и Ве­ли­кая Ки­тай­ская рав­ни­на, ко­то­рая сфор­ми­ро­ва­лась ок. 3-го тыс. до н. э. на мес­те древ­не­го про­ли­ва, воз­ник­ше­го в ре­зуль­та­те по­стлед­ни­ко­вой транс­грес­сии вод Ми­ро­во­го ок. Вы­де­лить ар­хео­ло­гич. куль­ту­ры, ох­ва­ты­ваю­щие всю Ниж­нюю и Ср. Ху­ан­хэ или Янц­зы, нель­зя. Для мн. ис­то­ри­ко-куль­тур­ных зон ха­рак­тер­но то, что род­ст­вен­ные куль­ту­ры рас­по­ло­же­ны не в од­ном, а в со­сед­них аг­рар­ных оча­гах.

В раз­ви­тии Н. на территории Ки­тая вы­де­ля­ют пе­рио­ды: ран­ний (ок. 9000–5500 до н. э.), ран­не-сред­ний (ок. 5500–4500), сред­ний (ок. 4500–3500), позд­ний (ок. 3500–2500 до н. э.). В ран­не- сред­нем Н. по­яв­ля­ют­ся круп­ные по­се­ле­ния; с 4 тыс. до н. э. – фор­ти­фи­кац. со­ору­же­ния, куль­то­вые зо­ны, двор­цы. Для про­со­водч. зо­ны ха­рак­тер­ны по­лу­зем­лян­ки ок­руг­лой или по­лу­ок­руг­лой фор­мы со стол­ба­ми-опо­ра­ми в це­нт­ре; для ри­со­водч. ра­йо­нов – де­рев. кон­ст­рук­ции на стол­бах. Для ри­со­водч. ра­йо­нов показательны пле­чи­ко­вые то­по­ры и пле­чи­ко­вые мо­ты­ги, не встре­чаю­щие­ся се­вер­нее, где те же фу­нк­ции вы­пол­ня­ли пря­мо­уголь­ные ору­дия. В от­ли­чие от куль­тур до­лин круп­ных и сред­них рек, для гор­ных ра­йо­нов ха­рак­тер­ны ма­лая плот­ность на­се­ле­ния, ар­ха­ич­ность хо­зяй­ст­ва, со­ци­аль­ных струк­тур. Куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая в це­лом оха­рак­те­ри­зо­ва­ны в ст. Ки­тай, раз­дел Древ­ней­шие ар­хео­ло­ги­че­ские куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ки­тая.

О Н. бо­лее се­вер­ных тер­ри­то­рий Вост. Азии см. в стать­ях: Ко­рея, раз­дел Древ­ней­шие куль­ту­ры на тер­ри­то­рии Ко­реи; Япо­ния, раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк; Дзё­мон.

Бо­лее де­сят­ка ар­хео­ло­гич. куль­тур Н. вы­де­ля­ют на тер­ри­то­рии рос. Даль­не­го Во­сто­ка (см. в ст. Не­оли­ти­че­ские куль­ту­ры Даль­не­го Вос­то­ка).

Про­цес­сы нео­ли­ти­за­ции в Юго-Вост. Азии про­сле­же­ны в рам­ках куль­тур­ной общ­но­сти Хоа­бинь, бак­шон­ской куль­ту­ры и близ­ких ей тра­ди­ций, так­же вы­де­ляе­мых в куль­тур­ную общ­ность. На юге од­ним из па­мят­ни­ков, чья стра­ти­гра­фич. ко­лон­ка име­ет над­ре­гио­наль­ное зна­че­ние, яв­ля­ет­ся пе­ще­ра Ни­ах. В позд­нем (ино­гда его на­зы­ва­ют «раз­ви­тым») Н. фор­ми­ру­ет­ся ряд куль­тур, в рам­ках ко­то­рых вы­зре­вал пе­ре­ход к брон­зо­во­му ве­ку и про­то­го­су­дар­ст­вен­ным об­ществ. струк­ту­рам (Лунг­хоа, Бан­као). Под­роб­нее см. раз­дел Ис­то­ри­че­ский очерк в стать­ях Вьет­нам, Таи­ланд, Ма­лай­зия, Фи­лип­пи­ны, Ин­до­не­зия.

Аф­ри­ка. В Сев.-Вост. Аф­ри­ке вы­де­ля­ет­ся са­ха­ро-су­дан­ский очаг ста­нов­ле­ния про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва, где ско­то­вод­ст­во, по не­ко­то­рым весь­ма спор­ным оцен­кам, за­ро­ди­лось в 9-м тыс. до н. э., на­чав­шись с до­ме­сти­ка­ции ме­ст­но­го ту­ра (Bos primigenius). В ре­зуль­та­те не­дав­них ис­сле­до­ва­ний в Вост. Са­ха­ре (на тер­ри­то­рии от Сев. Егип­та до Сев. Су­да­на) от­кры­ты сот­ни стоя­нок и по­се­ле­ний Н., да­ти­руе­мых 7–4-м тыс. Пред­по­сыл­кой та­кой плот­ной их кон­цен­тра­ции, оче­вид­но, по­слу­жи­ло по­те­п­ле­ние ран­не­го го­ло­це­на, в 9–8-м тыс. до н. э. пре­вра­тив­шее Са­ха­ру из позд­не­лед­ни­ко­вой пус­ты­ни в обиль­но ув­лаж­нён­ный ре­ги­он, бо­га­тый рас­ти­тель­но­стью и жи­вот­ны­ми. Это спо­соб­ст­во­ва­ло фор­ми­ро­ва­нию со­об­ществ с охот­ни­чье-ско­то­водч. ук­ла­дом. В этом ря­ду вы­де­ля­ет­ся круп­ный куль­то­вый центр с ме­га­ли­тич. со­ору­же­ния­ми – На­бта-Плая.

Во­про­сы про­ис­хо­ж­де­ния, ли­ний раз­ви­тия, со­от­но­ше­ния куль­тур Н. и ран­не­ди­на­стич. пе­рио­да на тер­ри­то­рии Егип­та Древ­не­го во мно­гом не­яс­ны. Древ­ней­шие па­мят­ни­ки с на­чат­ка­ми зем­ле­де­лия и ско­то­вод­ст­ва от­но­сят­ся здесь ко 2-й пол. 6-го тыс. до н. э. В Ниж­нем Егип­те по­се­ле­ния Н. раз­ных тра­ди­ций ис­сле­до­ва­ны в Ме­рим­де-Бе­ни-Са­ла­ме, Эль-Ома­ри; в 4-м тыс. до н. э. тут раз­ви­ва­ют­ся уже эне­о­ли­тич. куль­ту­ры (Маа­ди и др.). Осо­бая куль­ту­ра Фай­юм А сло­жи­лась в Фай­юм­ском оа­зи­се. Для Верх­не­го Егип­та вы­де­ля­ют та­сий­скую куль­ту­ру, ко­то­рая бы­ла пред­ше­ст­вен­ни­ком или ло­каль­ным ва­ри­ан­том ба­да­рий­ской куль­ту­ры (есть ги­по­те­за о её свя­зи с тра­диция­ми вос­точ­но­са­хар­ских цен­тров). По-ви­ди­мо­му, на этой ос­но­ве раз­ви­вал­ся ряд куль­тур На­га­да (I – ам­рат­ская куль­ту­ра, от­но­ся­щая­ся к Н., хо­тя из­вест­ны из­де­лия из ме­ди; II – гер­зей­ская куль­ту­ра эне­о­ли­та, рас­про­стра­нив­шая­ся и на Ниж­ний Еги­пет; III – про­то­ди­на­стич. пе­ри­од). Есть точ­ка зре­ния, что с ба­да­рий­ски­ми тра­ди­ция­ми свя­за­на нео­ли­тич. хар­тум­ская куль­ту­ра в рай­оне слия­ния Бе­ло­го Нила и Го­лу­бо­го Ни­ла.

В Сев.-Зап. Аф­ри­ке куль­ту­ры Н. скла­ды­ва­лись в осн. на ба­зе ме­зо­ли­тич. тра­ди­ций кап­сий­ской куль­ту­ры. Край­ний се­ве­ро-за­пад кон­ти­нен­та вхо­дил в круг куль­тур с кар­ди­аль­ной ке­ра­ми­кой, осн. аре­ал ко­то­рых свя­зан с Юж. Ев­ро­пой.

Во 2-й пол. 4-го тыс. до н. э. ув­лаж­нён­ность Сев. Аф­ри­ки ка­та­ст­ро­фи­че­ски сни­зи­лась. Это бы­ло свя­за­но с гло­баль­ным по­хо­ло­да­ни­ем, сме­ще­ни­ем гра­ни­цы лет­них мус­сон­ных до­ж­дей на сот­ни ки­ло­мет­ров к югу, раз­ви­ти­ем ари­ди­за­ции и на­ча­лом бы­ст­ро­го опус­ты­ни­ва­ния Са­ха­ры, где ис­па­ря­лись озё­ра, ис­ся­ка­ли род­ни­ки, ме­ле­ли ре­ки. Про­цесс на­сту­п­ле­ния пус­ты­ни, по-ви­ди­мо­му, обо­ст­ри­ло мас­со­вое унич­то­же­ние жи­вот­ных в хо­де тра­диц. охо­ты ме­ст­но­го на­се­ле­ния, по­след­ст­вия вы­па­са до­маш­не­го ско­та, по­едав­ше­го и вы­тап­ты­вав­ше­го ос­таю­щие­ся ост­ров­ки са­ван­ны. Об­ра­зо­ва­ние об­шир­ной пус­ты­ни по­ло­жи­ло на­ча­ло вы­де­ле­нию осо­бо­го кру­га куль­тур Аф­ри­ки – «к югу от Са­ха­ры», со­хра­няю­щее зна­че­ние до на­ших дней.

Ка­мен­ный век Аф­ри­ки юж­нее Са­ха­ры тра­ди­ци­он­но де­лит­ся на ран­ний, сред­ний и позд­ний пе­рио­ды, ко­то­рые час­тич­но мож­но со­от­но­сить с па­лео­ли­том и не­о­ли­том. По­след­ний, как пра­ви­ло, сме­нял­ся же­лез­ным ве­ком. Здесь вы­де­ля­ет­ся срав­ни­тель­но позд­ний (2-е тыс. до н. э.), гви­ней­ско-ка­ме­рун­ский очаг пе­ре­хо­да к про­из­во­дя­ще­му хо­зяй­ст­ву.

Аме­ри­ка и Ав­ст­ра­лия. Для куль­тур Аме­ри­ки вы­де­ле­ние Н. как осо­бой эпо­хи не­про­дук­тив­но. Фор­маль­но ему мо­гут со­от­вет­ст­во­вать боль­шин­ст­во куль­тур Но­во­го Све­та, при том что не­ко­то­рые об­ще­ст­ва, из­вест­ные эт­но­гра­фам 20 в., не име­ют при­зна­ков Н., а вы­со­ко­раз­ви­тые (по уров­ню об­ществ. уст­рой­ст­ва и др. об­лас­тей куль­ту­ры, вклю­чая на­ли­чие го­су­дарств, го­ро­дов, пись­мен­но­сти и т. д.) ци­ви­ли­за­ции раз­ви­ва­лись, не всту­пив в эру ме­тал­ла, оп­ре­де­лив­шую ко­нец ка­мен­но­го ве­ка в Ста­ром Све­те. В Но­вом Све­те вы­де­ля­ет­ся 2 пер­вич­ных оча­га зем­ле­де­лия – ме­зо­аме­ри­кан­ский и ан­дий­ский, ста­нов­ле­ние ко­то­рых бы­ло силь­но рас­тя­ну­то во вре­ме­ни (пер­вые опы­ты да­ти­ру­ют­ся 9–5-м тыс. до н. э., окон­ча­тель­ное сло­же­ние – 3–2-м тыс. до н. э.), и неск. оча­гов воз­ник­но­ве­ния жи­вот­но­вод­ст­ва. О пе­рио­ди­за­ци­ях, при­ня­тых ис­сле­до­ва­те­ля­ми амер. куль­тур, и ха­рак­те­ри­сти­ках осн. куль­тур см. в ст. Ин­дей­цы .

Або­ри­ге­ны Ав­ст­ра­лии и Океа­нии про­дол­жа­ли жить в ка­мен­ном ве­ке до по­яв­ле­ния ев­ро­пей­цев. Мно­гие куль­ту­ры ре­гио­на по фор­маль­ным при­зна­кам со­от­но­си­мы с Н. В го­рах Но­вой Гви­неи ряд ис­сле­до­ва­те­лей вы­де­ля­ют один из пер­вич­ных (хо­тя и ло­каль­ный) зем­ле­дельч. цен­тров.

Дополнительная литература:

Шни­рель­ман В. А. Воз­ник­но­ве­ние про­из­во­дя­ще­го хо­зяй­ст­ва. М., 1989;

Cauvin J. Naissance des divinités. Nais­sanсe de l’agriculture. La révolution des symbols au néolithique. P., 1994;

Не­олит Се­вер­ной Ев­ра­зии. М., 1996;

Ба­ши­лов В. А. «Не­о­ли­ти­че­ская ре­во­лю­ция» в Цен­траль­ных Ан­дах. Две мо­де­ли па­лео­эко­но­ми­че­ско­го про­цес­са. М., 1999;

Europe’s first farmers / Ed. D. Price. N. Y.; Camb., 2000;

И; LBK dialogues: studies in the formation of the Linear Pottery Culture / Ed. A. Lukes, M. Zvelebil. Oxf., 2004;

(Un)settling the neolithic / Ed. A. Whittle, V. Cummings. Oxf., 2004;

Чжан Цзян­кай, Вэй Цзюнь. Синь­ши ци ши­дай као­гу. Пе­кин, 2004.

Иллюстрации:

Нео­лит: 1 – рас­пис­ной со­суд ран­не­го нео­ли­та Гре­ции. Лиа­но­кла­ди­он. На­цио­наль­ный ар­хео­ло­ги­че­ский му­зей (Афи­ны); 2 –ке­ра­ми­че­ская ста­туя ма­те­ри-бо­ги­ни. Ча­тал-Хю­юк. Му­зей ана­то­лий­ских ци­ви­ли­за­ций (Ан­ка­ра). Архив БРЭ;

Ран­ний ке­ра­ми­че­ский нео­лит Гре­ции. Го­ло­ва тер­ра­ко­то­вой ста­ту­эт­ки. Суф­ли, Фес­са­лия, Гре­ция (по М. Гим­бу­тас). Архив БРЭ;

По­зд­ний нео­лит При­ка­мья. Ке­ра­ми­че­ский со­суд. Сто­ян­ка Са­уз II, Баш­ки­рия, Рос­сия (по А. А. Вы­бор­но­ву). Архив БРЭ;

Ран­ний нео­лит Юго-Во­сточ­ной Азии. Ке­ра­ми­че­ские со­су­ды. Бан-Као, Таи­ланд (по Ч. Хай­ему). Архив БРЭ;

Нео­лит Ве­рх­не­го Егип­та. Жен­ская ста­ту­эт­ка из клы­ка гип­по­по­та­ма. Ба­да­рий­ская куль­ту­ра. Бри­тан­ский му­зей (Лон­дон). Архив БРЭ.

Автор(ы) статьи: В. И. Ба­ла­би­на, Д. В. Де­о­пик, Л. Б. Кир­чо, Т. В. Кор­ни­ен­ко, С. В. Кузь­ми­ных, Д. Б. Пру­са­ков, М. Ю. Уль­я­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)