Начало обработки металла и развитие торговли Во время изготовления гончарных изделий небольшие кусочки медной руды иногда падали в огонь и под воздействием высоких температур плавились и застывали, превращаясь в витиеватые слитки... это, можно сказать, случайное событие, стало началом новой эпохи в истории человечества.

Начало обработки металла

Во время изготовления гончарных изделий небольшие кусочки медной руды иногда падали в огонь и под воздействием высоких температур плавились и застывали, превращаясь в витиеватые слитки.

Древние люди поняли, что мягкой меди можно придать любую форму. Они залили расплавленную медь в специальные формы и стали отливать наконечники стрел, топоры и ножи.

Так медь стала первым металлом, с которым люди научились работать. Это произошло около 9000 лет назад в Западной Азии. Именно там медь была наиболее распространена, люди иногда находили руду прямо под ногами. Медные инструменты облегчали обработку дерева и кости. Из меди изготавливали топоры, мотыги, копья и стрелы, которые были более прочными, чем костяные и роговые. Кроме того, медные детали инструментов можно было быстро затачивать и переплавить.

Древние также освоили олово и свинец, которые использовались гораздо реже, поскольку были мягче меди. Примерно в то же время, что и медь, люди научились работать с золотом и серебром. Однако эти металлы были еще более редкими, чем медь. Позже мастера научились делать из золота и серебра искусные ювелирные украшения. Обработка металлов и изготовление из них инструментов стали новым ремеслом.

Пять тысяч лет назад люди впервые получили бронзу - сплав меди и олова. Бронзовые изделия были гораздо прочнее медных. Позже люди научились обрабатывать железо в специальных печах. Железные инструменты и железное оружие были намного прочнее бронзы. Так начался железный век в истории человечества.

Развитие торговли

Появление ремесел и способности выплавлять металлы привело к значительным изменениям в первобытных обществах. Использование сложных металлических мотыг увеличило урожай с полей. Продукты земледелия и животноводства хранились в глиняных горшках, что уменьшало вероятность их порчи. Изобретение текстиля позволило обеспечить людей прочной одеждой.

Разделение труда в деятельности означало, что только специально обученные ремесленники могли обрабатывать металл и изготавливать ткани и посуду. Это обусловило необходимость взаимодействия между земледельцами, животноводами и ремесленниками. Люди стали обменивать зерно, молоко и мясо на керамику, одежду и изделия из металла.

Постепенно каждому товару стала приписываться определенная стоимость, и появилось универсальное средство обмена - деньги. Изначально деньги использовались для обмена ценных вещей - раковин, животных, звериных шкур, зерен пшеницы. Такой обмен назывался "торговлей".

Когда у племени появлялись излишки богатства, старейшины и вожди выделялись среди соплеменников уже не только своим авторитетом, но и накопленным богатством. Как правило, эти богатства передавались по наследству. Таким образом, равенство между людьми постепенно исчезало. Соплеменники делились на знатных и простолюдинов. Возникало социальное неравенство. И по мере накопления богатства в одном племени, в другом возникало недовольство и желание его захватить. Такая ситуация приводила к военным конфликтам. Пленники становились рабами, а их хозяева - аристократами. Так зародилась эксплуатация - присвоение плодов чужого труда.

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