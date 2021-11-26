МОТЫГА

МОТЫГА - руч­ное ору­дие для рых­ле­ния (в со­би­ра­тель­ст­ве и зем­ле­де­лии) или ко­па­ния поч­вы, ра­бо­чая часть ко­то­рого по­став­ле­на под уг­лом к ру­ко­яти, как пра­ви­ло де­ре­вян­ной.

Про­об­раз мотыги - усо­вер­шен­ст­во­ван­ная ко­па­тель­ная пал­ка. Древ­ней­шие мотыги ( ср. па­лео­ли­та ) де­ла­лись из цель­но­го кус­ка ро­га, ве­ро­ят­но, так­же из де­ре­ва.

С позд­не­го па­лео­ли­та из­вест­ны со­став­ные мотыги с ра­бо­чей ча­стью из ро­га, бив­ня или реб­ра ма­мон­та (например, в кос­тён­ков­ско-ав­де­ев­ской куль­ту­ре и других па­мят­ни­ках Восточного Гра­вет­та). К фи­на­лу па­лео­ли­та сло­жи­лись ло­каль­ные фор­мы, например «мотыга ти­па Линг­би». Мотыга с на­ко­неч­ником из ро­га про­дол­жа­ли при­ме­нять­ся в не­оли­те и позд­нее, эт­но­гра­фи­че­ски из­вест­ны у охот­ни­ков Северной Азии и Аме­ри­ки; встре­ча­лись дву­зу­бые мотыги (в основном для ка­ме­ни­сто­го грун­та). Де­ре­вян­ные мотыги, со­став­лен­ные из раз­ных по­род де­ре­ва (мяг­ких - для ру­ко­яти, твёр­дых - для ра­бо­чей час­ти), из­вест­ны в Шу­ме­ре.

Не позд­нее не­оли­та ста­ли при­ме­нять­ся мотыги с на­ко­неч­ни­ком из кам­ня, мор­фо­ло­ги­че­ски близ­ким к то­по­ру или тес­лу. Ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние обу­слов­ле­но рас­про­стра­не­ни­ем ран­не­го (руч­но­го, мотыжного) зем­ле­де­лия; Мотыга ста­ла основныи сельскохозяйственным ору­ди­ем ран­не­зем­ле­дельческих куль­тур. Поя­ви­лись мотыги с рас­ши­ряю­щей­ся ра­бо­чей ча­стью, про­уш­ные мотыги. Не позд­нее III-го тысячелетия до н. э. воз­ник­ли мотыги с ме­тал­лическим на­ко­неч­ни­ком с уз­кой (ти­па кир­ки) или с ши­ро­кой ра­бо­чей ча­стью.

В Юго-Восточной Азии появление мотыги связывают с культурой Хоабинь. В Центральном Ки­тае она известна с VII-VI-го тысячелетия до н. э. (Пэн­тоу­шань, Пэй­ли­ган и др.). Бы­ла од­ним из пре­стиж­ных пред­ме­тов и сим­во­лов вла­сти. Раз­ли­ча­ют­ся фор­мы мотыг про­со­водческих об­лас­тей (к се­ве­ру от реки Х­у­ай­хэ) с уме­рен­ным кли­ма­том (тех­ни­ка об­бив­ки, под­пря­мо­уголь­ной вы­тя­ну­той фор­мы) и ри­со­водческих рай­онов с суб­тро­пическим и тро­пическим кли­ма­том (шли­фо­ван­ные пле­чи­ко­вые с ра­бо­чей ча­стью пря­мой или за­круг­лён­ной фор­мы и за­ужен­ной верх­ней ча­стью; асим­мет­рич­ные баш­ма­ко­вид­ной фор­мы; в куль­ту­ре среднего не­оли­та Лян­чжу на ниж­ней Янц­зы - с ши­ро­ким от­вер­сти­ем в цен­тре; позд­нее эти фор­мы вос­про­из­во­ди­лись в ме­тал­ле).

Во 2-й половине III-го тысячелетия до н. э. в Ин­до­ки­тае поя­ви­лась брон­зо­вая мотыга, в том числе втуль­ча­тый то­пор-мотыга - прототип кельта, рас­про­стра­нив­ший­ся сре­ди ав­ст­роа­зи­ат­ских на­ро­дов, за­тем на се­вер вплоть до Ху­ан­хэ и во II-м тысячелетии до н. э. на за­пад вплоть до Ал­тая, При­ура­лья и Средней Вол­ги (см. Вос­точ­но-Ази­ат­ская ме­тал­лур­ги­че­ская про­вин­ция, сей­мин­ско-тур­бин­ская куль­ту­ра) и да­лее.

С по­яв­ле­ни­ем па­шен­но­го зем­ле­де­лия мотыгаа со­хра­ня­ла вспо­мо­гательную роль (в ого­род­ни­че­ст­ве, ви­но­гра­дар­ст­ве, для ры­тья ка­на­лов и др.).

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