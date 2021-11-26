МОТЫГА
МОТЫГА - ручное орудие для рыхления (в собирательстве и земледелии) или копания почвы, рабочая часть которого поставлена под углом к рукояти, как правило деревянной.
Прообраз мотыги - усовершенствованная копательная палка. Древнейшие мотыги (ср. палеолита) делались из цельного куска рога, вероятно, также из дерева.
С позднего палеолита известны составные мотыги с рабочей частью из рога, бивня или ребра мамонта (например, в костёнковско-авдеевской культуре и других памятниках Восточного Граветта). К финалу палеолита сложились локальные формы, например «мотыга типа Лингби». Мотыга с наконечником из рога продолжали применяться в неолите и позднее, этнографически известны у охотников Северной Азии и Америки; встречались двузубые мотыги (в основном для каменистого грунта). Деревянные мотыги, составленные из разных пород дерева (мягких - для рукояти, твёрдых - для рабочей части), известны в Шумере.
Не позднее неолита стали применяться мотыги с наконечником из камня, морфологически близким к топору или теслу. Широкое использование обусловлено распространением раннего (ручного, мотыжного) земледелия; Мотыга стала основныи сельскохозяйственным орудием раннеземледельческих культур. Появились мотыги с расширяющейся рабочей частью, проушные мотыги. Не позднее III-го тысячелетия до н. э. возникли мотыги с металлическим наконечником с узкой (типа кирки) или с широкой рабочей частью.
В Юго-Восточной Азии появление мотыги связывают с культурой Хоабинь. В Центральном Китае она известна с VII-VI-го тысячелетия до н. э. (Пэнтоушань, Пэйлиган и др.). Была одним из престижных предметов и символов власти. Различаются формы мотыг просоводческих областей (к северу от реки Хуайхэ) с умеренным климатом (техника оббивки, подпрямоугольной вытянутой формы) и рисоводческих районов с субтропическим и тропическим климатом (шлифованные плечиковые с рабочей частью прямой или закруглённой формы и зауженной верхней частью; асимметричные башмаковидной формы; в культуре среднего неолита Лянчжу на нижней Янцзы - с широким отверстием в центре; позднее эти формы воспроизводились в металле).
Во 2-й половине III-го тысячелетия до н. э. в Индокитае появилась бронзовая мотыга, в том числе втульчатый топор-мотыга - прототип кельта, распространившийся среди австроазиатских народов, затем на север вплоть до Хуанхэ и во II-м тысячелетии до н. э. на запад вплоть до Алтая, Приуралья и Средней Волги (см. Восточно-Азиатская металлургическая провинция, сейминско-турбинская культура) и далее.
С появлением пашенного земледелия мотыгаа сохраняла вспомогательную роль (в огородничестве, виноградарстве, для рытья каналов и др.).
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