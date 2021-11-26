ВАЛИКОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА

ВАЛИКОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА - общность археологических культур позднего бронзового века.

Рас­про­стра­нён­ная от Восточных Кар­пат до Ал­тая, от гра­ни­цы сте­пи и ле­со­сте­пи до северо-восточных Бал­кан, Кры­ма, ни­зо­вий Ку­ба­ни, пус­тынь и пред­го­рий Средней Азии. Вы­де­ле­на в 1980-х годах Е.Н. Чер­ных. На­зва­на по ха­рак­тер­ной де­та­ли де­ко­ра со­су­дов – на­леп­ным ва­ли­кам под вен­чи­ком, по гор­лу или пле­чи­кам, ино­гда с кон­ца­ми, сви­саю­щи­ми в ви­де «усов». Культуру великовой керамики де­лят на западную (фра­кий­скую) и восточную зо­ны с гра­ни­цей по ме­ж­ду­ре­чью Се­вер­ско­го Дон­ца и Днеп­ра. В западной зо­не вы­де­ля­ют куль­ту­ры Пше­ни­че­во и Ба­бадаг на северо-восточных Бал­ка­нах и в До­б­руд­же, Кос­лод­жень – в ни­зовь­ях Ду­ная, Ноа и про­дол­жаю­щие её тра­ди­ции куль­ту­ры эпо­хи ран­не­го Галь­шта­та на вос­токе Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны и в При­карпа­тье. В Северном При­чер­но­мо­рье рас­поло­же­ны са­ба­ти­нов­ская и ге­не­ти­че­ски свя­зан­ная с ней бе­ло­зер­ская куль­ту­ры, в ни­зовь­ях До­на и Ку­ба­ни – ко­бя­ков­ская и при­ку­бан­ская куль­ту­ры. В восточной зо­не вы­де­ля­ют па­мят­ни­ки ива­нов­ско­го (или позд­нес­руб­но­го) ти­па в восточно-ев­ропейской сте­пи, алек­се­ев­ско­го и сар­га­рин­ско­го ти­па – в ази­ат­ской.

Глиняный сосуд алексеевского типа круга культур валиковой керамики. Язево I (по Т.М. Потёмкиной). Для культуры великовой керамики по­ка­за­тель­ны сход­ные фор­мы ке­ра­ми­ки , ме­тал­лического ин­вен­та­ря, тра­ди­ций до­мо­строи­тель­ст­ва; рас­про­стра­не­ние грун­то­вых мо­гиль­ни­ков, уве­ли­че­ние ро­ли зем­ле­де­лия, струк­ту­ра ско­то­вод­ст­ва (воз­рас­та­ет роль овец и ло­ша­дей, при­спо­соб­лен­ных в ус­ло­ви­ях уси­лив­шей­ся арид­но­сти кли­ма­та к ко­че­ва­нию и тебенёвке). Мас­со­вы­ми, осо­бен­но в западной зо­не, яв­ля­ют­ся кла­ды сер­пов, то­по­ров-кель­тов и других ору­дий.

На позд­ней ста­дии культуры великовой керамики, осо­бен­но в восточной зо­не, те­ря­ет бы­лое един­ст­во. Памят­ни­ки труш­ни­ков­ско­го, дон­галь­ско­го, бе­га­зин­ско­го ти­пов в Ка­зах­ста­не и на юге Западной Си­би­ри, нур­ско­го ти­па в Вол­го-Ура­лье и Средней Азии сви­де­тель­ст­ву­ют о рас­па­де этой общ­но­сти. Сте­пи к вос­то­ку от Се­вер­ско­го Дон­ца пус­те­ют. В Центральном Ка­зах­ста­не по­яв­ля­ют­ся слож­ные го­ро­ди­ща пло­ща­дью до 30 га (Кент, Мыр­жик и др.). На ба­зе восточной зо­ны скла­ды­ва­ют­ся куль­ту­ры ски­фо-сар­мат­ско­го кру­га, ко­то­рые ото­жде­ст­в­ля­ют с северо-иранской вет­вью ин­до­ев­ро­пей­цев. Позд­ний пе­ри­од западной зо­ны культуры ха­рак­те­ри­зу­ет­ся рас­про­стра­не­ни­ем па­мят­ни­ков т.н. фра­кий­ско­го Галь­шта­та, пред­по­ла­га­ет­ся их связь с фра­кий­ской вет­вью древ­них ин­до­ев­ро­пей­цев.